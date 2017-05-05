100 СЛОВ. ЦИК не станет дробить участки

Элла Памфилова решила, что слишком сильно дробить избирательные участки не стоит — это излишне сильно увеличит траты на проведение выборов, придется закупать новую технику и обучать новых сотрудников. Во всяком случае об этом пишет «Коммерсантъ».

Идея увеличения количества участков изначально многими критиковалась: все равно для привлечения избирателей участковые комиссии разве что рассовывают листовки по почтовым ящикам, а большой разницы в работе с двумя или трем тысячами избирателей нет.

Но интересен другой эффект: создание большого количества новых комиссий могло привести к утрате управляемости всей системы. Но даже при всей любви к демократии накануне выборов шутить с избирательной системой, очевидно, никто не хочет.