Правительство в четверг, 4 мая, опубликовало отчеты о результатах выполнения «майских указов» Владимира Путина. Указы были изданы 5 лет назад, 7 мая 2012 года, сразу после инаугурации Владимира Путина, поэтому их еще называют «инаугурационными». Всего в 11 указах содержалось 218 поручений, которые должны быть исполнены к 2020 году. Правительство ежегодно отчитывается об исполнении поручений. На этот раз правительство представило отдельные отчеты по каждому указу, но не опубликовало общего документа с оценкой степени исполнения всех 11 указов.

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Публикация отчета, по всей видимости, приурочена к совместному заседанию Государственного совета и президентской Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, которое пройдет в четверг в Кремле под председательством самого Владимира Путина. Обсуждать, как заявила пресс-служба президента, будут три вопроса: развитие сети МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение аварийного жилья.

Самый короткий отчет — о выполнении указа связанного со внешней политикой, там всего одно поручение. Правительство сообщает, что еще в 2013 году принята новая концепция укрепления кадрового и ресурсного потенциала ведомств, ответственных за реализацию внешней политики. Также отмечается, что в России «формируется обширный массив нормативных правовых актов, охватывающих весь спектр направлений внешнеполитической деятельности».

В указе о развитии Вооруженных сил было 15 поручений, из них 12 уже выполнены. В отчете по «демографическому» указу правительство обратило внимание на превышение плановых показателей: Путин поручил к 2018 году добиться повышения коэффициента рождаемости до 1,753, а правительство указано, что «суммарный коэффициент рождаемости составил 1,76 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста». При все при том рождаемость в 2016 году снизилась: в стране родилось на 53 тысяч детей меньше, чем год назад, это связано с тем, что сокращается число женщин в возрасте 20–29 лет, на долю которых приходится около 60% всех рождений.

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Также правительство отметило успехи в области здравоохранения: по некоторым показателям ситуация даже лучше, чем требовалось в указе. Смертность от болезней системы кровообращения составила 614,1 случая на 100 тысяч человек (требовалось — 649,4), младенческая смертность составила шесть смертей на тысячу родившихся живыми (требовалось — 7,5), а смертность от туберкулеза сократилась до 7,5 случаев на 100 тысяч (в плане было указано 11,8). В то же время выше заданного смертность от новообразований (201,6 на 100 тысяч вместо 192,8) и в ДТП (10,8 случая на 100 тысяч вместо 10,6).

В отчете по указу о долгосрочной экономической политике говорится, что темпы роста производительности труда в интегрированных структурах в среднем составили 8,8%. При этом наиболее динамично выросла производительность труда в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (29,2%) и других крупных оборонных предприятиях.

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Правительство сообщило президенту и о выполнении указов о совершенствовании военной службы, развитии вооруженных и модернизации оборонно-промышленного комплекса. Согласно отчету, было выполнено 12 поручений президента. В частности, была создана концепция разработки, внедрения и развития системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники, а также увеличена численность военнослужащих по контракту. При этом Фонд перспективных исследований завершил работу над 12 проектами, по 52 были заключены договоры на их реализацию. «Указанные проекты направлены на создание ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения, которые станут основой отечественной системы вооружения на рубеже 2025-2030 годов. В рамках реализуемых фондом проектов получено 69 результатов интеллектуальной деятельности», — говорится в документе.