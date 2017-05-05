Новость дня

Золотое кольцо России теряет туристов - спрос на групповые турпоездки по самому знаменитому российскому туристическому маршруту в майские праздники упал почти на 30%. При этом, по данным туроператоров, Золотое кольцо не стало исключением - снижение интереса к отдыху в России наблюдается повсеместно.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) связывают это с холодным апрелем, из-за которого люди поехали греться на южные курорты и прежде всего – в Турцию, снова открытую для отдыха. «Люди очень соскучились по доступному отдыху "все включено"», - говорит директор сети гостевых домов в Суздале Светлана Маркова.

Турция стала «безусловным лидером этих майских праздников среди выбравших заграничный отдых, благодаря беспрецедентным скидкам отельеров», отмечают в Ассоциации туроператоров России.

«Есть над чем задуматься, ведь тенденция может сохраниться на весь летний период, если турки оставят такие цены. Важно, какую ценовую политику будет вести наш бизнес», - цитирует ТАСС председателя комитета по туризму администрации Владимирской области Наталью Май.

По мнению экспертов, выходом для регионов, через которые проходит «Золотое кольцо», станет снижение цен на гостиницы и туры в целом, повышение качества услуг и проведение различных рекламных акций.

Антиновость дня

В больницах сразу трех субъектов федерации обнаружены ампулы с растворами для инъекций с примесью твердых частиц. Росздравнадзор отзывает недоброкачественные растворы для инъекций из Мордовии, Вологодской области и Калининграда, куда попали партии антибиотиков и растворов для инъекций с битым стеклом и посторонними примесями внутри.

Препараты были произведены в Белоруссии. Производители уже заявили, что, скорее всего, в произошедшем виноват человеческий фактор: контролеры на заводе проглядели ампулу.

Управления СК Мордовии, Калининградской и Вологодской областях уже объявили о доследственных проверках «по мотивам» публикации Лайфа, рассказавшего об опасных ампулах. Следователи будут опрашивать больничное начальство, проверять договоры и другие документы, на основании которых закупались лекарства.

Непонятная новость дня

Челябинское УФАС признало непристойной размещенную на билбордах в Миассе рекламу завода железобетонных изделий.

На рекламном постере завода изображены три барышни в нижнем белье и слоган «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами стоять будет долго!».

В антимонопольную службу обратился кто-то из горожан, разглядевший в слогане неприличный подтекст. В УФАС изучили вопрос и постановили, что в данной рекламе использовались непристойные образы и выражения, а завод ЖБИ «Урал» признали нарушителем федерального законодательства о рекламе.

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Ассорти

Депутаты Чеченского парламента предложили по религиозным причинам заменить вскрытие тел погибших по неустановленным причинам «виртуальной аутопсией», при которой исследование тела проводится при помощи томографов и медицинских сканеров.

Такой вид изучения тел умерших предлагается использовать в случае, если родственники отказываются от обычного вскрытия по религиозным мотивам. Сейчас законом предусмотрена возможность отказа от вскрытия по заявлению ролственников, кроме случаев, когда точная причина смерти неизвестна. Религиозными мотивами нельзя воспользоваться, если человек был убит, умер от онкологии или инфекции, неустановленного заболевания, передозировки препарата и по некоторым другим причинам. Однако чеченские депутаты предлагают отказаться от вскрытия даже в этих случаях, если была проведена виртуальная аутопсия.

Законопроект о внесении поправок к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которому исследование тел погибших можно будет проводить без вскрытия, уже внесен в Госдуму.

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Под Санкт-Петербургом в пустующей квартире, где раньше жил пенсионер Минобороны, обнаружили почти центнер взрывчатки. Квартира пустовала с осени 2013 года после смерти бывшего владельца. Въехавшие в нее наконец новые жильцы затеяли ремонт, в ходе которого строители обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов.

По предварительной информации, специалисты-взрывотехники вынесли из квартиры бывшего сотрудника Минобороны ящик с тротиловыми шашками общим весом почти сто кг, более 900 электродетонаторов, 230 взрывпакетов, имитационные патроны, гранаты и другие боеприпасы.

На время «разминирования» квартиры всех жильцов дома пришлось эвакуировать.

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В Сочи появился автоматизированный киоск с настоящей «космической» едой. В ассортименте представлены 10 из 250 блюд, включенных в полетный рацион российских космонавтов: борщ, гороховый и грибной супы, свинина с овощами, мясное пюре, мясо с гречкой, картофельное пюре с курицей, каша рисовая молочная с курагой, творожный крем с фруктовым пюре и компот из сухофруктов. Первые и вторые блюда продаются в классических тюбиках и в самонагревающихся термопакетах.

Киoск с кoсмическoй едoй

Питание для космонавтов произведено из натурального сырья, без искусственных консервантов и других добавок. Эту еду отличают высокая энергетическая и биологическая ценность, очень долгий срок хранения и низкая чувствительность к перепадам температуры.

Продуктовый автомат с космической едой установлен в «Сочи Парке» в тематической зоне «Край Науки и Фантастики».