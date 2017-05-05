Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
5 мая 2017, пятница, 22:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
05 мая 2017, 20:00
регионы Санкт-Петербург Сочи Челябинская область Чечня
Евгения Холина

#Россия 5.05. Главное

Сувениры для туристов
Сувениры для туристов

Новость дня

Золотое кольцо России теряет туристов - спрос на групповые турпоездки по самому знаменитому российскому туристическому маршруту в майские праздники упал почти на 30%. При этом, по данным туроператоров, Золотое кольцо не стало исключением -  снижение интереса к отдыху в России наблюдается повсеместно.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) связывают это с холодным апрелем, из-за которого люди поехали греться на южные курорты и прежде всего – в Турцию, снова открытую для отдыха. «Люди очень соскучились по доступному отдыху "все включено"», - говорит директор сети гостевых домов в Суздале Светлана Маркова.

Турция стала «безусловным лидером этих майских праздников среди выбравших заграничный отдых, благодаря беспрецедентным скидкам отельеров», отмечают  в Ассоциации туроператоров России.

«Есть над чем задуматься, ведь тенденция может сохраниться на весь летний период, если турки оставят такие цены. Важно, какую ценовую политику будет вести наш бизнес», - цитирует ТАСС председателя комитета по туризму администрации Владимирской области Наталью Май.

По мнению экспертов, выходом для регионов, через которые проходит «Золотое кольцо», станет снижение цен на гостиницы и туры в целом, повышение качества услуг и проведение различных рекламных акций.

 

Антиновость дня

В больницах сразу трех субъектов федерации обнаружены ампулы с  растворами для инъекций с примесью твердых частиц. Росздравнадзор отзывает недоброкачественные растворы для инъекций из Мордовии, Вологодской области и Калининграда, куда  попали партии антибиотиков и растворов для инъекций с битым стеклом и посторонними примесями внутри.

Препараты были произведены в Белоруссии. Производители уже заявили, что, скорее всего, в произошедшем виноват человеческий фактор: контролеры на заводе проглядели ампулу.

Управления СК Мордовии, Калининградской и Вологодской областях уже объявили о доследственных проверках «по мотивам» публикации Лайфа, рассказавшего об опасных ампулах. Следователи будут опрашивать больничное начальство, проверять договоры и другие  документы, на основании которых закупались лекарства.

 

Непонятная новость дня

Челябинское УФАС признало непристойной размещенную на билбордах в Миассе рекламу завода железобетонных изделий.

На рекламном постере завода изображены три барышни в нижнем белье и слоган «Бетон от производителя. Завод ЖБИ Урал. С нами стоять будет долго!».

В антимонопольную службу обратился кто-то из горожан, разглядевший в слогане неприличный подтекст. В УФАС изучили вопрос и постановили, что в данной рекламе использовались непристойные образы и выражения, а завод ЖБИ «Урал» признали нарушителем федерального законодательства о рекламе.

 
Реклама завода бетонных конструкций

 

Ассорти

Депутаты Чеченского парламента предложили по религиозным причинам заменить  вскрытие тел погибших по неустановленным причинам  «виртуальной аутопсией», при которой  исследование тела проводится при помощи томографов и медицинских сканеров.

Такой вид изучения тел умерших  предлагается использовать в случае, если родственники отказываются от обычного вскрытия по религиозным мотивам. Сейчас законом предусмотрена возможность отказа от вскрытия по заявлению ролственников, кроме случаев, когда точная причина смерти неизвестна. Религиозными мотивами нельзя воспользоваться, если человек был убит, умер от онкологии или инфекции, неустановленного заболевания, передозировки препарата и по некоторым другим причинам. Однако чеченские депутаты предлагают отказаться от вскрытия даже в этих случаях, если была проведена виртуальная аутопсия.

Законопроект о внесении поправок к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», согласно которому исследование тел погибших можно будет проводить без вскрытия, уже внесен в Госдуму.

* * *

Под Санкт-Петербургом в пустующей квартире, где раньше жил пенсионер Минобороны, обнаружили почти центнер взрывчатки.  Квартира пустовала с осени 2013 года после смерти бывшего владельца. Въехавшие в нее наконец новые жильцы затеяли ремонт, в ходе которого строители обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов.

По предварительной информации, специалисты-взрывотехники вынесли из квартиры бывшего сотрудника Минобороны ящик с тротиловыми шашками общим весом почти сто кг,  более 900 электродетонаторов, 230 взрывпакетов, имитационные патроны, гранаты и другие боеприпасы.

На время «разминирования» квартиры всех жильцов дома пришлось эвакуировать.

* * *

В Сочи появился автоматизированный киоск с настоящей «космической» едой. В ассортименте представлены 10 из 250 блюд, включенных в полетный рацион российских космонавтов: борщ, гороховый и грибной супы, свинина с овощами, мясное пюре, мясо с гречкой, картофельное пюре с курицей, каша рисовая молочная с курагой, творожный крем с фруктовым пюре и компот из сухофруктов. Первые и вторые блюда продаются в классических тюбиках и в самонагревающихся термопакетах.

 
Киoск с кoсмическoй едoй

Питание для космонавтов произведено из натурального сырья, без искусственных консервантов и других добавок. Эту еду отличают высокая энергетическая и биологическая ценность, очень долгий срок хранения и низкая чувствительность к перепадам температуры.

Продуктовый автомат с космической едой установлен в «Сочи Парке» в тематической зоне «Край Науки и Фантастики».

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Олимпиада в Сочи
Путин допустил подачу Россией заявки на Олимпиаду-2028
Швеция - Россия, ЧМ-2017 по хоккею
Сборная России по хоккею выиграла первый матч на ЧМ-2017
КНДР
Северная Корея обвинила США в намерении убить Ким Чен Ына
Стамбул
Росавиация оставила предупреждение о запрете чартеров в Анталью
Генеральная прокуратура России
Самой богатой в Генпрокуратуре оказалась семья заместителя Чайки
20:58 Рядом с военной базой во Франции задержан подозреваемый в подготовке теракта
20:36 У Навального пожаловались на выселение штабов в городах России
20:11 Кадыров пообещал помощь при проверке сообщений о преследовании геев в Чечне
19:52 Россия ужесточит контроль авиапассажиров из Белоруссии
19:36 Сборная России по хоккею выиграла первый матч на ЧМ-2017

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Василий Кокорев
Василий Александрович Кокорев
5 мая 1817 года родился Василий Кокорев, первый нефтепромышленник России.
19:12 Стивену Сигалу на пять лет запретили въезд на Украину
18:53 Путин допустил подачу Россией заявки на Олимпиаду-2028
18:33 Сильные выражения делают человека сильнее
18:33 Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии
17:55 СКР опроверг существование доклада о «группах смерти»
17:51 WikiLeaks рассекретил технологию слежки ЦРУ за офисными работниками
17:39 Путин предложил установить День волонтера 5 декабря
17:12 Трутнев предложил США заниматься своими делами вместо портов России
16:54 Путин обсудит с МВД и генпрокурором ситуацию с геями в СКФО
16:48 Банк России поднял официальный курс евро на 1,5 рубля
16:19 Предложившего отдать Крым в аренду депутата лишили украинского гражданства
15:32 Итальянская компания опровергла подачу заявки на регистрацию в России бренда вина Dimon
15:22 Будущих журналистов обяжут обладать физической подготовкой
15:11 Пользователь установил личность автора «экстремистских» постов Айрата Баширова
14:46 Росавиация оставила предупреждение о запрете чартеров в Анталью
14:31 Путин поручил оценить эффективность борьбы с запрещенной информацией в интернете
14:22 Выявлен ответственный за цирроз печени белок
14:10 Белоруссия направит гуманитарную помощь Украине
14:03 «Роснефть» подтвердила в первом квартале свою финансовую стабильность
13:54 Апробация нового ЕГЭ по литературе пройдет до конца мая
13:32 Северная Корея обвинила США в намерении убить Ким Чен Ына
13:27 The Sun рассказала о нетрезвом Юнкере на саммите в Женеве
13:06 Роскомнадзор заблокировал китайский мессенджер WeChat
12:49 Самой богатой в Генпрокуратуре оказалась семья заместителя Чайки
12:46 Москва заявила о доказательствах «провокации» при химатаке в Хан-Шейхуне
12:24 СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд на Украину
12:23 Россия предложила Турции комплексы С-400 по полмиллиарда долларов
12:09 Кудрин предложил сократить число пенсионеров для поддержания размера пенсии
11:40 В квартире пенсионера Минобороны под Петербургом нашли 100 кг тротиловых шашек
11:40 Началась реставрация Мавзолея Августа
11:23 Тосканская винодельня решила выпускать вино Dimon
11:00 В Китае прошел первый полет конкурента Airbus и Boeing
10:45 Оператор «Платона» отказался создавать систему контроля веса и габаритов
10:20 ЦБ начал внеплановую проверку банка «Югра»
10:03 Минэкономразвития призвало доработать реализацию «пакета Яровой»
10:02 Миллионы лет назад Амазония была морем
09:41 Генпрокуратура проверит законность покупки «Почтой России» двух самолетов
09:18 Финансовая отчетность Telegram помогла установить место жительства Дурова
09:04 В Таджикистане отказались от «Бессмертного полка» из-за исламских ценностей
08:44 Пентагон признал нанесение удара по мечети в Сирии
08:28 Минобороны объяснило полеты Ту-95 и Су-35 над Аляской
08:14 США предложили проверять порты Приморья из-за санкций против КНДР
07:59 У террористов в Сирии нашли приборы ночного видения с электроникой из России
04.05 21:08 Мосгорсуд сообщил об отсутствии ограничений для поездок Навального за рубеж
04.05 20:54 Зарубежный вояж Трампа начнется с Саудовской Аравии
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.