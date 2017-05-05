Топ новостей 5 мая
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Росавиация оставила в силе предупреждение о запрете чартеров в Анталью, КНДР обвинила США в подготовке убийства Ким Чен Ына, в Таджикистане объявили акцию «Бессмертный полк» харамом.
Росавиация оставила предупреждение о запрете чартеров в Анталью
Росавиация отменила предупреждение о возможном запрете чартеров для всех турецикх курортов кроме Антальи. Об этом сообщил источник в одной из чартерных авиакомпаний: «Мы получили подтверждение отмены предупреждения о возможности приостановки чартерного авиасообщения с турецкими курортами. Тем не менее, оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи».
Северная Корея обвинила США в намерении убить Ким Чен Ына
Власти КНДР обвинили Центральное разведывательное управление США в разработке совместно с Южной Кореей плана ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По данным СМИ, Ким Чен Ына якобы планировалось убить при помощи биохимического оружия.
В Таджикистане отказались от «Бессмертного полка» из-за исламских ценностей
Акция «Бессмертный полк» противоречит исламским ценностям, поэтому она не включена в утвержденный список мероприятий по празднованию дня Победы в Таджикистане.
У террористов в Сирии нашли приборы ночного видения с электроникой из России
Военные специалисты, исследовавшие в Сирии оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях.
Путин поручил оценить эффективность борьбы с запрещенной информацией в интернете
Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам прошедшего 3 апреля медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ). В частности, главе Роскомнадзора Александру Жарову совместно с генеральным прокурором Юрием Чайкой и с привлечением ОНФ поручено проанализировать «эффективность правовых механизмов, направленных на предотвращение и пресечение использования в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации».
Самой богатой в Генпрокуратуре оказалась семья заместителя Чайки
Самой богатой в Генпрокуратуре РФ в 2016 году оказалась семья заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, члены семьи которой в общей сложности получили доход в более 50 млн рублей. Генеральный прокурор Юрий Чайка в 2016 году заработал 9,3 млн рублей, а его жена 8,2 млн рублей. Семье принадлежит автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». Другого автотранспорта не задекларировано. Сведений о доходах и имуществе совершеннолетних детей генпрокурора в декларации нет.
Кудрин предложил сократить число пенсионеров для поддержания размера пенсии
Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством бывшего министра финансов России Алексея Кудрина подготовил для президента стратегию-2035, которая предлагает повысить стандарт жизни для пенсионеров за счет повышения возраста выхода на пенсию и других мер.
В Китае прошел первый полет конкурента Airbus и Boeing
В шанхайском аэропорту Пудун совершил первый тестовый полет магистральный авиалайнер Comac C919. Это крупнейший авиалайнер, спроектированный и построенный в Китае. Он призван составить конкуренцию Airbus A320, Boeing 737 и российскому МС-21.
СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд на Украину
Участнице российского телешоу Comedy Woman Екатерине Варнаве запретили въезд на Украину сроком на пять лет. В спецслужбе отметили, что запрет для Варнавы действует с марта 2017 года, «в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины». Тем не менее 30 марта 2017 года участницы Comedy Woman провели концерт в Киеве.
Итальянская компания опровергла подачу заявки на регистрацию в России бренда вина Dimon
Итальянская винодельческая компания Colle Massari опровергла подачу заявки на регистрацию бренда вина Dimon для его последующей продажи в России: «Мы официально заявляем, что не подавали заявку на регистрацию бренда Dimon или любого другого бренда в России. На самом деле наша компания не производит и не планирует производить продукцию под указанным выше названием».