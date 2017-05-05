Топ новостей 5 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Росавиация оставила в силе предупреждение о запрете чартеров в Анталью, КНДР обвинила США в подготовке убийства Ким Чен Ына, в Таджикистане объявили акцию «Бессмертный полк» харамом.

Росавиация отменила предупреждение о возможном запрете чартеров для всех турецикх курортов кроме Антальи. Об этом сообщил источник в одной из чартерных авиакомпаний: «Мы получили подтверждение отмены предупреждения о возможности приостановки чартерного авиасообщения с турецкими курортами. Тем не менее, оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи».

Ким Чен Ын

Власти КНДР обвинили Центральное разведывательное управление США в разработке совместно с Южной Кореей плана ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По данным СМИ, Ким Чен Ына якобы планировалось убить при помощи биохимического оружия.

Акция «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» противоречит исламским ценностям, поэтому она не включена в утвержденный список мероприятий по празднованию дня Победы в Таджикистане.

Военные специалисты, исследовавшие в Сирии оружие уничтоженных террористов, установили, что снайперы запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» используют прицелы ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях.

Хакер. Вирус

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам прошедшего 3 апреля медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ). В частности, главе Роскомнадзора Александру Жарову совместно с генеральным прокурором Юрием Чайкой и с привлечением ОНФ поручено проанализировать «эффективность правовых механизмов, направленных на предотвращение и пресечение использования в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации».

Саак Карапетян, заместитель генпрокурора

Самой богатой в Генпрокуратуре РФ в 2016 году оказалась семья заместителя генпрокурора Саака Карапетяна, члены семьи которой в общей сложности получили доход в более 50 млн рублей. Генеральный прокурор Юрий Чайка в 2016 году заработал 9,3 млн рублей, а его жена 8,2 млн рублей. Семье принадлежит автомобиль ГАЗ-13 «Чайка». Другого автотранспорта не задекларировано. Сведений о доходах и имуществе совершеннолетних детей генпрокурора в декларации нет.

Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством бывшего министра финансов России Алексея Кудрина подготовил для президента стратегию-2035, которая предлагает повысить стандарт жизни для пенсионеров за счет повышения возраста выхода на пенсию и других мер.

Самолет COMAC C919

В шанхайском аэропорту Пудун совершил первый тестовый полет магистральный авиалайнер Comac C919. Это крупнейший авиалайнер, спроектированный и построенный в Китае. Он призван составить конкуренцию Airbus A320, Boeing 737 и российскому МС-21.

Участнице российского телешоу Comedy Woman Екатерине Варнаве запретили въезд на Украину сроком на пять лет. В спецслужбе отметили, что запрет для Варнавы действует с марта 2017 года, «в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины». Тем не менее 30 марта 2017 года участницы Comedy Woman провели концерт в Киеве.

Итальянская винодельческая компания Colle Massari опровергла подачу заявки на регистрацию бренда вина Dimon для его последующей продажи в России: «Мы официально заявляем, что не подавали заявку на регистрацию бренда Dimon или любого другого бренда в России. На самом деле наша компания не производит и не планирует производить продукцию под указанным выше названием».