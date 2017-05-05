Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в эфире канала «Дождь», что имя «кандидата от Кремля» на президентских выборах станет известно только в декабре. На вопрос, будет ли Путин участвовать в президентских выборах, Жириновский ответил: «Еще неизвестно. Вы не торопитесь, вы так всегда торопитесь. А он любит делать оригинальный ход. Но в любом случае, его преемник, его ставленник изначально имеет больше возможностей».

Жириновский привел в пример кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, который, по его словам, независимый кандидат, но «вся соцпартия за него, премьер-министр, президент, все за него». «А у нас это будет явный представитель кремлевской группировки», — отметил Жириновский.

На вопрос, будет ли этим кандидатом Дмитрий Медведев, он ответил отрицательно. «Там 10 человек есть, они решат. Они еще не решили. Все решения будут приняты в декабре. Под новый год подарочек будет, чтобы вы узнали, кто от них кандидат», — заключил Жириновский.

Напомним, президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. О намерениях участвовать в выборах уже заявили Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и Алексей Навальный. Хотя Владимир Путин и имеет право в них участвовать, он пока официально не заявлял о своем желании выставить кандидатуру.

Такая неопределенность является хорошей почвой для зарождения слухов — о том, что Владимир Путин может отказаться от участия в выборах так или иначе говорят давно, хотя так открыто, как это делает Жириновский, рассуждать про это решается не каждый.

er.ru

В середине апреля представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурный, жалуясь на одном из заседаний с участием президента на претензии и постоянные проверки своей организации, которые якобы организует первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, заявил, что Клинцевич якобы называет в качестве преемника президента России нынешнего спикера Госдумы Вячеслава Володина. Президент Владимир Путин тогда с улыбкой сказал, что преемника главы государства может определить только народ.

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов считает, что Владимир Путин может отказаться от выдвижения в президенты для того, чтобы обеспечить снятие санкций с России странами Запада. Для этого, правда, необходимо получить хоть какие-то гарантии — и, вполне вероятно, соответствующие переговоры уже ведутся.

Вячеслав Володин и Антон Вайно kremlin.ru

«Скорее всего, в самое ближайшее время мы столкнемся с проявлениями активности некоторых консолидированных групп, которые (или конгломераты которых) будут "двигать" тех ли иных кандидатов. В общем, нас ожидает довольно веселое теплое время года – конец весны и большую часть лета, кажется, мы проведет в наблюдении за тем, что такое российская внутриполитическая борьба. От этого зрелища мы, кажется, успели отвыкнуть за последние лет пять», — сказал Василий Измайлов.