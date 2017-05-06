В российских СМИ вновь всплыла тема возможного неучастия президента России Владимира Путина в выборах главы государства в 2018 году. Политологи оценивают вероятность такого поворота событий по-разному.

Идея о том, что Путин может не выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые должны пройти в 2018 году, уже рассматривается элитами некоторое время. Именно в связи с ней высказываются предположения о том, что может вновь повториться сценарий 1999 года; и по тому, на кого сейчас сыплется больше всего информационных ударов, можно сказать, кого считают наиболее вероятным кандидатом в преемники Путина.

Такое мнение высказал «Полит.ру» политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России, комментируя суть статьи аналитика «Полит.ру» Василия Измайлова по этой теме.

В материале под названием «Выборы-2018 без Путина?», опубликованном на сайте «Полит.ру», аналитик, ссылаясь на «косвенную информацию, поступающую из разных источников и впервые артикулированную в минувшую пятницу на телеграмм-канале «Давыдов Индекс»», высказывает и исследует предположение о том, что «в окружении первого лица совершенно серьезно рассматривается вероятность его невыдвижения на выборы следующего года».

Согласно его выводам, именно эта гипотеза позволяет объяснить происходящий в последнее время политический процесс в России, а также действия некоторых российских олигархов за границей.

«Дело не только в том, что Владимир Владимирович Путин – человек очень неглупый и, скажем осторожно, очень искушенный в той политике, которую он сам отчасти и выстраивает. Дело в том, что он преследует несколько стратегических целей, одной из которых является – думаю, так это звучит в его интерпретации – некоторое устойчивое развитие системы, которую он заложил и отчасти выстроил.

Очевидно, что в нынешних внешнеполитических условиях об устойчивом развитии этой системы говорить не приходится, поскольку система, привыкшая работать за первые 13-14 лет на расширение и накачку денег, сталкивается с очень большими проблемами, когда оба этих фактора замедляются или отсутствуют», – размышлял Василий Измайлов.

Политолог Павел Салин убежден: хотя элиты и не исключают неучастия Путина в выборах, и ведут информационную войну против тех, кого считают его вероятными преемниками, все же в действительности нельзя сказать, кто именно мог бы занять пост президента, если не Путин – просто потому, что нельзя с точностью определить, на кого падет выбор самого Путина.

«Идея, что Путин не будет выдвигаться на новый срок, не сенсационна: такой вариант уже какое-то время рассматривается в элитах. Сейчас в контексте этого идет борьба за пост премьер-министра: считается, что если Владимир Путин не пойдет на выборы, то будет вновь реализован сценарий 1999 года. То есть, что преемник Путина сначала займет пост премьер-министра, а потом переместится на пост исполняющего обязанности президента, а затем уже проведет и президентскую кампанию.

По той войне, которая развернулась сейчас в средствах массовой информации, уже можно понять, что в качестве одного из претендентов рассматривается Дмитрий Медведев. Не случайно же против него была развернута такая широкая информационная кампания, которая в итоге, видимо, вышла далеко за рамки тех целей, что ставили перед ней ее инициаторы.

Ходят и другие подтвержденные версии и слухи: в СМИ, например, уже «вброшена» информация о коалиции в поддержку Вайно, коалиции в поддержку Кириенко в качестве кандидатов в президенты; по Володину наносятся информационные удары. И прочее, и прочее, и прочее. Здесь выбор самый широкий: сейчас ведь сложилась такая же ситуация с преемником, как, условно говоря, в 2006 году. Только тогда было два основных кандидата – Медведев и Иванов – и куча дополнительных, а сейчас не видно явных фаворитов, фамилии звучат самые различные.

Вячеслав Володин Анна Исакова / Фотослужба ГД

Поэтому сейчас, конечно, можно гадать на кофейной гуще и назвать пять-семь возможных кандидатов, но не факт, что на них остановится выбор президента, если тот сам не пойдет на новый президентский срок», – сказал Павел Салин.

Напомним, тема неучастия российского президента в выборах обсуждалась в стране с осени 2016 года. В СМИ и социальных сетях велись многочисленные дискуссии о возможных преемниках президента, а также о гипотетическом переносе даты президентских выборов. Со временем эти обсуждения практически угасли.

Сам Путин в интервью агентству Bloomberg в сентябре 2016 года, описывая, каким видит своего преемника на посту президента, заявил, что это будет человек «молодой, но зрелый». А в апреле 2017 года, после того, как СМИ в этой связи стали упоминать имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, Путин заметил, что «преемника президента определяет только российский народ, и никто другой».

Ничего более конкретного российский лидер ни в том, ни в другом случае по традиции не сказал и сам никаких имен не назвал: политологи отмечают, что скрывать собственные намерения и делать высказывания или совершать шаги, которые могут даже ввести в заблуждение, Путину вообще свойственно.