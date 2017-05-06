По гроб жизни с МФЦ

Многофункциональным центрам государственной услуги (МФЦ), сеть которых охватила к настоящему времени все регионы России, предлагается разрешить проводить госрегистрацию рождения и смерти граждан. При этом органы записи актов гражданского состояния сохранят свои функции. Окончательное решение предлагается оставлять за регионами.

Правительственный законопроект, который премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился направить в Госдуму, 6 мая был опубликован на сайте кабмина. В нем предлагается установить возможность наделения МФЦ полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, госрегистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства, если родители не состоят в браке) и смерти.

Предполагается, что за МФЦ также будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния и передачи в органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) документов, послуживших основанием для соответствующей госрегистрации. При этом вносить исправления и изменения в записи актов о рождении и смерти, составленные в МФЦ, а также восстанавливать их смогут только ЗАГСы.

В пояснительной записке говорится, что законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 27 апреля 2017 года. Ожидается, что закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2018 года.

Налоги и сборы

Еще в середине апреля глава Минэкономики РФ Максим Орешкин заявил, что в этом году планируется принять законопроект, который расширит спектр госуслуг, оказываемые многофункциональными центрами. Предполагалось, что в МФЦ также будут принимать налоговые декларации граждан.

«Мы сейчас разрабатываем законопроект, который надеемся Госдума примет в этом году, и который позволит создать так называемую комплексную услугу на так называемую жизненную ситуацию. То есть человек, попав в такую жизненную ситуацию [рождение ребенка, бракосочетание и так далее] приходит, подает одно заявление и получает весь комплекс услуг, который с этим связан. Максимальное упрощение, минимум времени», — заявлял министр в ходе посещения МФЦ в Красноярске, его слова цитирует «Интерфакс».

Максим Орешкин тогда посетовал, что МФЦ до сих пор не могут напрямую принимать платежи: внести деньги можно только через специально установленные банкоматы или терминалы. В свою очередь, Минфином был разработан законопроект по наделению МФЦ возможностью самостоятельно принимать денежные средства в счет платы за государственные и иные услуги. Минэкономразвития предложило дополнительно включить в него и налоговые платежи. Предполагается, что для оплаты налогов и пошлин в крупных МФЦ в больших населенных пунктах будут оборудованы отдельные окна и операционные кассы. В ведомстве подчеркивают, что прием платежей будет именно дополнительной возможностью, а не обязанностью для МФЦ, поскольку выполнение операций с наличными средствами и безналичным расчетом предполагает наличие помещений, оборудованных по жестким требованиям.

«Тем не менее, появление такой возможности избавит заявителей от привязанности к терминалу, банку и лишних расходов в виде комиссий. А пожилых граждан еще и от "головной боли" в виде необходимости изучения новых гаджетов. Это будет привычный и простой для всех способ оплаты налогов и пошлин в одном месте», — пояснил Максим Орешкин выгоды от возможности оплаты пошлин и налоговых платежей в МФЦ.

Самая популярная госуслуга у россиян

Сейчас в МФЦ переданы большинство массовых и популярных государственных услуг — всего их 33. Как показывает статистика публичной системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в число наиболее востребованных у россиян госуслуг входит выдача водительских удостоверений. При этом она является одной из самых долго ожидаемых в очереди — более 45 минут.

С 1 февраля 2017 года заменить «права» в случае их потери, окончания срока действия или смены реквизитов стало возможным в МФЦ. Причем сделать это можно без привязки к месту регистрации.

Изначально планировалось начать предоставление услуги по замене водительских прав с 1 ноября 2016 года, но по просьбе МВД срок был перенесен на 1 февраля 2017 года. В некоторых регионах МФЦ начали оказывать эту услугу еще раньше. Например, в Москве в пилотном режиме ее начали предоставлять в МФЦ Красносельского района. По данным московского центра госуслуг «Мои Документы», уже с 1 февраля число центров, где можно заменить права, увеличилось до 10 — по одному в каждом округе. В дальнейшем этот сервис будет распространен на все столичные МФЦ.

Срок изготовления водительских прав составит 5 календарных дней, забрать готовый документ можно будет также в центре госуслуг. Кроме того, у автомобилистов остается возможность заменить водительское удостоверение, как и прежде, в ГИБДД. Там права меняют в день обращения.

Также с 1 февраля в МФЦ началась выдача общегражданских паспортов и загранпаспортов старого формата, без биометрии. Сдать в МФЦ документы на получение этих паспортов можно было и раньше, тогда как автомобильные права оформлялись только через ГИБДД. Кроме того, с 1 февраля планировалось начать выдачу в МФЦ и загранпаспортов нового поколения, однако сроки запуска этой услуги были сдвинуты на год — в частности, из-за затянувшихся межведомственных согласований.