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06 мая 2017, 13:00
Алексей Кудрин Максим Топилин Минфин пенсионная реформа

Лишние рты

Пенсионеры
Пенсионеры

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина создал «Стратегию-2035». Ключевое место в документе отводится теме, которую уже долгое время исследует и пропагандирует экс-глава российского Минфина — повышение пенсионного возраста, сокращение числа пенсионеров и улучшение качества жизни тех, кто все же дожил до государственного обеспечения.

С новой версией документа, которая будет представлена президенту России Владимиру Путину, получило возможность ознакомиться издание «Ведомости». В стратегии говорится о том, что у населения есть запрос на повышения уровня пенсий — и Кудрин сотоварищи нашли решение. В документе говорится о том же, о чем ранее заявлял экс-глава Минфина, то есть о росте пенсионного возраста. Сейчас женщины выходят в России на заслуженный отдых с 55 лет, мужчины — с 60 лет. По предложению Кудрина, эти планки должны вырасти до 63 и 65 лет соответственно. Впрочем, как раз это предложение уже звучало от главы ЦСР, например, на Гайдаровском форуме. Принципиально новым стало то, как и когда именно должен, по мнению экспертов Центра, повыситься пенсионный возраст. Обсуждались варианты роста этого показателя от трех месяцев до года ежегодно. В ходе дискуссий было решено, что оптимальным будет шаг в шесть месяцев раз в год, начиная с 2019-го.

В противном случае, нагрузка на экономику продолжит расти — количество новых пенсионеров год от года увеличивается. Например, по данным Пенсионного фонда, в 2016 году в России было 43,3 млн людей, завершивших работать, а в 2017 году их станет больше — до 43,9 млн. «Продолжительность жизни в России растет, жизнь — это наивысшая ценность, но побочный эффект этого — старение населения и нарастающие проблемы социального обеспечения», — сказал «Газете.ру» глава Экономической экспертной группы, член рабочей группы ЦСР Евсей Гурвич. Если мера будет поддержана на высшем уровне, число пенсионеров, напротив, начнет сокращаться — примерно на 9% или до 38,52 млн человек к 2035 году.

Пока же из-за увеличения числа пенсионеров сокращается и пенсия. По данным ЦСР, которые закреплены в стратегии-2035, только за последние два года средняя сумма выплат в реальном выражении сократилась на 7%. Сейчас пенсионеры получают немногим больше 30% от средней российской зарплаты, тогда как по стандарту Международной организации труда, рекомендуемый минимум — это 40%.

Помимо собственно повышения пенсионного возраста, документ предлагает пересмотреть в сторону ужесточения и стаж, который необходим для начисления страховой пенсии. По нынешним правилам, с 2024 года нужно будет отработать 15 лет. Но, как считают авторы стратегии-2035, цифра должна вырасти до 20 лет. Что касается т.н. досрочных пенсий, то за них теперь врачам и учителям придется работать 35 лет.

Но все эти меры, по большому счету, не направлены на то, чтобы увеличить размер пенсий, а лишь сохранить нынешние пропорции по отношению к зарплатам. Так, согласно расчетам Центра стратегических разработок, при выполнении всех этих мер пенсия будет составлять те же 34% от средней заработной платы в стране, При этом бюджетные трансферты в Пенсионный фонд будут сокращены — сначала на 0,9% ВВП, затем — уже ближе к 2035 году — на 2% ВВП к 2035 году. По большому счету, государство перестанет платить за пенсионеров вовсе. Но, как ранее заявлял глава Минтруда РФ Максим Топилин, уже сейчас бюджет почти не несет затрат на эти цели. «Если вы уберете все трансферты, которые не связаны с выплатой пенсий, и трансферты по льготам, вы увидите, что трансфертов никаких нет. Все обеспечивают страховые взносы. То есть, если бы мы не принимали решения о льготных ставках, надбавках советским пенсионерам, льготных размерах фиксированных выплат для отдельных категорий граждан, приняли бы решение по выводу досрочных пенсий из системы обязательного пенсионного обеспечения, у нас не было бы трансфертов», — ранее говорил он в интервью РБК.

Важно то, что большинство экспертов сходятся во мнении, что пенсионной реформы с повышением возрастной планки не избежать, хотя ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что проводить такие изменения сейчас нецелесообразно. «В большинстве стран нет такого низкого пенсионного возраста: 55 — для женщины, и 60 — для мужчины. Это просто казус, такого нет практически нигде», — приводит слова замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин РИА Новости.

Скорее всего, реформы начнутся с 2018 или даже с 2019 года, то есть уже после завершения президентской избирательной кампании. Об этом РИА Новости сказала директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

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