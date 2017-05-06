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06 мая 2017, 16:01
Госдума налоги правительство туризм

Райский налог

Отдыхающие на море
Отдыхающие на море
pixabay.com

Депутаты рассмотрят законопроект, который предлагает ввести т.н. курортный сбор в четырех регионах России уже со следующего года. Нововведение, когда приезжим придется платить по 100 рублей в день, может коснуться Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев.

В конце этой недели на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Курортный сбор существовал в СССР и постперестроечной России - вплоть до 2004 года. Курортники называли его «налогом на воздух». Через короткое время после отмены сбора в России возобновили разговоры о том, что его необходимо вернуть. Активная проработка механизмов курортного сбора началась в 2015 году, в 2016-м его обсуждали в части размера платы, а в 2017-м внесли на рассмотрение Госдумы.

Согласно тексту документа, максимальный размер платы установили в 100 рублей, хотя изначально планировали - 150. Но право устанавливать окончательную цифру отдадут регионам, которых могут коснуться изменения. Туристический налог может быть даже нулевым или дифференцированным - в зависимости от срока пребывания на курорте. Например, в Крыму уже определились с тем, сколько будут брать с туристов в сутки. «Начинать надо с минимума, поэтому я думаю, что приемлемым и идеальным было бы на начало эксперимента до 50 рублей в день. Курортный сбор не должен бить по карману наших туристов. Изначально мы предлагали: если 100 рублей, то это разовый платеж, а так не больше 35-50 рублей в день максимум», - приводит слова главы парламентского комитета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка РИА Новости. На Алтае также озвучили свои аппетиты - это 30 рублей в сутки.

По задумке авторов законопроекта - а его внесло правительство РФ - в стране должен быть создан Фонд развития курортной инфраструктуры. Средства, собранные с туристов и отдыхающих, будут аккумулироваться в нем и распределяться между участвующими в эксперименте субъектами. Причем деньги смогут пойти только на то, чтобы сделать территорию еще более притягательной для приезжих - на благоустройство и капремонт курортной инфраструктуры, строительство и реконструкцию новых объектов, и так далее. «На поток отдыхающих может повлиять не введение курортного сбора, а низкий сервис, невысокое качество услуг на наших курортах. Туристы перестанут к нам приезжать, если у нас не будет благоустроенных пляжей, комфортной инфраструктуры в курортных городах. Средства, полученные с помощью сбора, будут направлены прежде всего на развитие этих направлений. А, значит, в итоге введение курортного сбора пойдет на пользу отдыхающим», — пояснил в эфире телеканала «Кубань 24» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Эксперимент, который намеревается провести правительство России, поддержали многие представители властей, муниципальных и региональных, курортных зон, но не не турбизнес. «Введение курортного сбора негативно повлияет на турпоток. При высокой чувствительности клиентов к цене любое удорожание турпродукта нежелательно. Далее, туристу будет сложно объяснить, за что именно с него берут деньги», - сообщили сайту Ассоциации туроператоров России в пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН. В АТОР также сослались на анализ, который проводило Министерство экономического развития РФ в 2016 году по поводу законопроекта о курортном сборе. В МЭР, в частности, пришли к выводу, что в период, когда люди стараются экономить на всем, они пересмотрят свои предпочтения - и вместо гостиниц и отелей станут прибегать к услугам тех, кто предлагает полулегальные методы размещения.

«Да, операторами сбора могут быть как гостиницы, так и частники. Допустим, сегодня частник купил патент и принимает у себя туристов, и власть знает, что он делает, и какой-то доход от его патента идет в бюджет. А станет ли этот частник за каждого туриста отчитываться, да еще и платить курортный сбор? Вот здесь возникает большой вопрос», - ранее прокомментировала «Полит.ру» исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

В том, что законопроект пройдет все три чтения, эксперты не сомневаются - он был внесен правительством России. Поэтому появление курортного сбора следует ожидать уже с начала следующего года. Если эксперимент удастся - а он продлится до 2022 года - то российские власти, возможно, введут его на все остальные регионы страны.

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