Мы публикуем статью "Структурно-демографические риски социально-политической дестабилизации стран Тропической Африки. Прогноз до 2040 года" С.Г. Шульгина (РАНХиГС), Ю.В. Зинькиной (РАНХиГС) и А.В. Коротаева (НИУ ВШЭ и РАНХиГС).

В статье представлен прогноз рисков социально-политической дестабилизации стран Тропической Африки на период до 2040 г. с использованием разработанной авторами ранее модели «ловушки на выходе из ловушки». Речь идет о рисках дестабилизации возникающих на выходе из мальтузианской ловушки.

Мальтузианскую ловушку [1] (Malthusian Trap) можно определить как типичную для доиндустриальных обществ ситуацию, когда рост производства средств к существованию (в результате того, что он сопровождается еще более стремительным ростом численности населения) не сопровождается в долгосрочной перспективе ростом производства на душу населения и улучшением условий существования подавляющего большинства населения, остающегося на уровне, близком к уровню голодного выживания[2].

На протяжении доиндустриальной истории человечества (в особенности применительно к сверхсложным аграрным социальным системам) масштабные внутриполитические потрясения были очень часто связаны именно с нахождением человеческих обществ в мальтузианской ловушке[3]. Соответственно, выход социальных систем из мальтузианской ловушки должен вести в долгосрочной перспективе к исчезновению особо кровавых внутриполитических потрясений.

Однако нами было показано, что сам выход из мальтузианской ловушки парадоксальным образом может систематически (и вполне закономерно) сопровождаться мощными социально-политическими потрясениями, несмотря на то, что он происходит на фоне долгосрочной тенденции к улучшению[4] условий существования большинства населения. Это явление было названо нами феноменом «ловушки на выходе из ловушки»[5].

Имеются основания утверждать, что генерирование значительных социально-политических потрясений (и в том числе «революций») в процессе выхода социальных систем из мальтузианской ловушки является не аномальным, а вполне закономерным явлением. На наш взгляд, в особом объяснении нуждаются скорее те случаи, когда социальным системам в рассматриваемой ситуации удавалось избежать подобных потрясений при выходе из мальтузианской ловушки.

Почему потрясения при выходе из мальтузианской ловушки закономерны? Ответ кратко может быть изложен следующим образом (см. рис. 1):

1) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки по определению означает снижение смертности, а значит, и резкое ускорение темпов роста населения (что уже само по себе могло вести к определенному росту социально-политической напряженности).

2) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки сопровождалось особенно сильным уменьшением младенческой и детской смертности. Все это вело к резкому росту пропорции молодежи в общей численности населения вообще и в численности взрослого населения в частности (так называемому «молодежному бугру»).

3) В результате наблюдается резкий рост пропорции той самой части населения, которая в наибольшей степени склонна к насилию, агрессии и радикализму, что уже само по себе выступает мощным фактором политической дестабилизации.

4) Быстрый рост общей численности молодежи требует кардинально увеличивать создание новых рабочих мест, что представляет очень сложную задачу. Всплеск же молодежной безработицы может иметь особо мощный политически дестабилизирующий эффект, создавая армию потенциальных участников («горючий материал») для всевозможных политических (и в том числе революционных) потрясений.

5) Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный рост городского населения. Кроме того, вытеснение избыточного населения из деревни дополнительно усиливается бурным ростом производительности труда в сельском хозяйстве. Массированная миграция из деревни в город практически неизбежно порождает заметное количество недовольных своим положением, поскольку мигранты из деревни в первое время после переселения могут рассчитывать лишь на самую низкоквалифицированную малооплачиваемую работу и крайне посредственные (а зачастую и просто откровенно неудовлетворительные) жилищные условия.

6) Выход из мальтузианской ловушки в конечном счете достигается прежде всего за счет развития новых секторов и отмирания старых, за счет структурной перестройки, которая не может происходить полностью безболезненно. Во всех случаях старая традиционная квалификация работников утрачивает смысл, и, не имея новой современной квалификации, эти работники вынуждены наниматься на низкоквалифицированную работу (если им ее вообще удается найти), что, конечно, не может не порождать массового недовольства и служит серьезным фактором политической дестабилизации.

7) В города из деревни обычно мигрирует прежде всего именно молодежь. Таким образом, фактор «молодежного бугра» и фактор интенсивной урбанизации действуют совместно, производя в совокупности очень мощное дестабилизирующее воздействие. Особенно быстро растет численность именно молодой наиболее радикально настроенной части городского населения, при этом такая молодежь оказывается сконцентрированной в наиболее крупных городах/политических центрах.

8) Такая ситуация может привести к самой серьезной политической дестабилизации даже в условиях достаточно стабильного экономического роста. С особо высокой вероятностью политические потрясения наступают, если власть теряет авторитет в результате, скажем, военного поражения или в условиях затяжного экономического кризиса, пришедшего на смену экономическому подъему.

Рис. 1. «Ловушка на выходе из ловушки». Блок-схема

Данная модель дает возможность достаточно уверенно строить прогнозы структурно-демографических рисков, так как и демографическая и урбанизационная динамика достаточно уверенно поддаются прогнозированию.

Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что в предлагаемом нами прогнозе действительно значимы лишь «позитивные результаты» (т.е. те результаты, которые выявляют наличие высокого риска политической нестабильности в той или иной стране в тот или иной грядущий период). Подобные результаты мы склонны интерпретировать как свидетельство реального риска развития политической нестабильности в данное время и в данном месте (если, конечно, соответствующими правительствами не будут своевременно предприняты адекватные меры). С другой стороны, на наш взгляд, «негативные результаты» не могут рассматриваться в качестве гарантии того, что в данной стране до 2050 г. политические потрясения невозможны (ибо мы не склонны считать, что причины масштабных политических потрясений можно целиком свести к структурно-демографическим факторам).

Рассмотрим сводный прогноз структурно-демографических рисков социально-политической дестабилизации на период до 2040 г. для стран Тропической Африки с более высоким уровнем таких рисков (см. табл. 1). Были отобраны страны, где на период до 2040 года прогнозируется выход на темпы роста численности городской молодежи, превышающие 20% за пять лет.

Таблица 1. Сводный прогноз структурно-демографических рисков социально-политической дестабилизации на период до 2040 г. для стран с более высоким уровнем таких рисков

Страна Годы максимально высоких относительных темпов роста численности городской молодежи Темпы роста численности городской молодежи (в %% за пятилетие) в данные годы Период особо высоких структурно-демографических рисков политической дестабилизации Уровень структурно-демографического риска Бурунди 2026-2030 39,03 2026-2040 Чрезвычайно высокий Нигер 2026-2030 38,13 2026-2040 Чрезвычайно высокий Эфиопия Наст. время 35,47 2018-2026 Чрезвычайно высокий Буркина-Фасо Наст. время 34,94 2018-2026 Очень высокий Уганда Наст. время 33,02 2018-2026 Очень высокий Мали 2021-2025 31,99 2021-2035 Очень высокий Танзания 2021-2025 31,56 2021-2035 Очень высокий Южный Судан Наст. время 29,81 2018-2026 Высокий Мадагаскар Наст. время 28,59 2018-2026 Высокий Кения 2021-2025 26,57 2021-2035 Высокий Малави 2026-2030 26,32 2026-2040 Высокий ДРК 2021-2025 26,22 2027-2032 Высокий Гамбия Наст. время 25,17 2018-2026 Высокий Мозамбик 2018-2020 24,98 2018-2030 Средний Берег Слоновой Кости Наст. время 24,94 2018-2026 Средний Сенегал 2026-2030 24,71 2026-2040 Средний Замбия 2021-2025 24,38 2021-2035 Средний Чад 2018-2020 24,18 2018-2030 Средний Либерия 2018-2020 23,3 2018-2030 Средний Гвинея Наст. время 22,98 2018-2026 Средний Того 2021-2025 22,9 2021-2035 Средний Бенин Наст. время 21,24 2018-2026 Средний

Как мы видим, наиболее высокие структурно-демографические риски социально-политической дестабилизации прогнозируются для Бурунди, Нигера и Эфиопии. При этом, например, для Нигера получается следующий прогноз динамики численности городской молодежи (см. Рис. 2):

Рис 2. Прогноз динамики численности городской молодежи Нигера до 2040 г., тыс. чел.

Как мы видим, на ближайшие 20 – 25 лет в Нигере достаточно уверенно прогнозируется увеличение численности городской молодежи 20-25 лет в 4-5 раз. Как мы показали раньше, такой взрывообразный рост численности городской молодежи наблюдался как раз накануне многих крупномасштабных социально-политических потрясений[6]. Стоит отметить, что для Эфиопии период особо высоких структурно-демографических рисков социально-политической дестабилизации прогнозируется на ближайшие 10–15 лет. Дестабилизация в Эфиопии уже началась. И наш прогноз показывает, что эфиопским властям будет крайне сложно сдерживать начавшиеся дестабилизационные процессы. Ситуация в Бурунди и Нигере нестабильна уже в настоящее время, однако этим странам нужно готовиться к еще большему усилению нестабильности начиная со второй половины 2020-х гг. В целом надо отметить, что повышенная концентрация стран с высокими рисками социально-политической дестабилизации приходится на Восточную Африку. Действительно, достаточно высокие риски такого рода прогнозируются для таких стран, как Танзания, Кения, Уганда, Мозамбик, Малави и Эфиопия – то есть речь идет о практически всей Восточной Африке за исключением Руанды. Другая зона повышенной концентрации стран с высокими структурно-демографическими рисками социально-политической дестабилизации – это Западная Африка, где находятся такие страны, как Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Гамбия, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Гвинея, Того, Либерия и Бенин.

Особо стоит выделить те страны, вступление которых в зону повышенного риска социально-политической дестабилизации прогнозируется на 2020-е гг. Речь идет о таких странах, как Мали, Танзания, Кения, Малави, Сенегал, Замбия и Того. Дело в том, что у этих стран еще остается время для того, чтобы принять превентивные меры по предотвращению катастрофической социально-политической дестабилизации. Достаточно очевидно, что предотвратить эти риски за счет снижения рождаемости уже не удастся, так как те африканцы, которые вступят в ряды молодежи в 2020-е гг., уже родились[7]. Наиболее реалистической мерой в рамках рассматриваемой модели могли бы быть решения, направленные на регулирование протекающих сейчас практически полностью стихийно урбанизационных процессов. Необходимо иметь в виду, что практически во всех указанных выше странах мы имеем дело с крайне низким уровнем урбанизации и с очень высокой долей населения, занятого в сельском хозяйстве. Поэтому уменьшение доли занятых в сельском хозяйстве и увеличение занятости во вторичном и третичном секторе является для этих стран настоятельной необходимостью. Вместе с тем крайне важно, чтобы эти крайне существенные модернизационные процессы не приводили к взрывообразному росту численности населения в крупнейших городах и, прежде всего, в столицах. В связи с этим наиболее очевидной рекомендацией для предотвращения вышеописанных структурно-демографических угроз социально-политической дестабилизации представляется стимулирование развития несельскохозяйственных производств и несельскохозяйственной занятости в сельской местности и небольших городах.

Примечания