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07 мая 2017, 18:01
Евровидение Киев музыка Украина

Конкурс по-киевски

"Евровидение" в Киеве
"Евровидение" в Киеве
politeka.net

Сегодня, 7 мая, в Киеве пройдет торжественная церемония открытия международного конкурса «Евровидение». Рядом с Мариинским дворцом и зданием Верховной рады для участников и гостей конкурса открыта красная дорожка.Она стала самой длинной в истории Евровидения и достигает 265 метров.

Сам конкурс стартует 9 мая, в этот день пройдут полуфинальные состязания. 11 мая состоится еще один полуфинал, а 13 мая пройдет финал, когда определится победитель конкурса.

Нацгвардия Украины уже отчиталась о том, что в центре Киева ведется усиленное патрулирование. «Личный состав первой бригады оперативного назначения Северо ОТО НГУ в усиленном режиме вступил в совместное патрулирование с представителями полиции на Крещатике, где расположена фан-зона, и прилегающих улицах до завершения песенного конкурса с целью обеспечения безопасности и спокойствия граждан», — отметил начальник отделения организации службы по охране общественного порядка Северного Киевского территориального управления полковник Олег Дуда.

К украинцам в связи с началом конкурса обратился и президент страны Петр Порошенко. По его словам, хоть Украина и начала участвовать в «Евровидении» достаточно поздно, однако уже во второй раз принимает его у себя. По словам Порошенко, глубоко символичен тот факт, что «именно в дни «Евровидения» Совет Евросоюза примет окончательное решение по безвизовому режиму» для украинцев. Отметим, принятие данного решения ожидается 11 июня.

«Какая бы страна ни выиграла конкурс, он станет торжеством европейских ценностей, европейского единства и солидарности», — подытожил Порошенко, отметив, что «Украина — это Европа».

По случаю открытия конкурса к украинцам обратилась также певица Джамала, победившая на прошлогоднем «Евровидении». «Мне кажется, что мы должны ждать больше провокаций от России, поскольку наша победа сильно их задела», — заявила она. Джамала отметила, что, «чем ближе дата проведения шоу, тем большего числа эксцессов можно ожидать. Я бы хотела попросить каждого на Украине быть очень осторожным».

День открытия конкурса не обошелся без скандалов. Так, широкий общественный резонанс вызвал тот факт, что билеты на конкурс отпечатали на русском языке.


Пользователи предложили отпечатать билеты на английском языке в качестве альтернативы.

«Если это сделали случайно, то выпуском и реализацией занимаются неадекватно. Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся», –отметил народный артист Украины Петр Мага.

Немного прояснилась ситуация с роликом, подготовленным Киевом к «Евровидению». Стало известно, что авторы ролика не собираются вырезать из него виды Крыма. Таким образом, была опровергнута информация о том, что ролик могут заменить на клип Верки Сердючки. Как отметил директор Сердючки Андрей Уренев, на Крещатике снимали видео для артиста с участием девушек в национальных костюмах, но оно не имеет отношения к конкурсному ролику. «Это абсолютная чушь, я не понимаю, зачем нужно эту историю вот так раскручивать, и кому это нужно. Потому что совершенно никакого отношения не имеет этот наш ролик, который снимает Сердючка, ни к какому другому ролику. Это просто будет ролик, который будут показывать в прямом эфире, это будет премьера мини-фильма шестиминутного, как Верка Сердючка готовилась к "Евровидению", и как она готовит Киев. Он планировался давно, но мы просто ждали, когда каштаны расцветут, чтобы была хорошая картинка, его снимали, когда была лучшая для этого погода, поэтому мы так медлили с ним», – отметил Уренев.

У российских журналистов возникли проблемы при посещении Украины для освещения конкурса. Сначала в страну без объяснения причин не допустили фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Рамиля Ситдикова. Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Александр Штоль рассказал, что аккредитованному фотокорреспонденту выдали постановление об отказе во въезде в страну в связи с неподтвержденной причиной приезда. На это весьма своеобразно отреагировал Европейский вещательный союз, который заявил, что безопасность границ является вопросом украинских властей, однако выразил надежду на то, что «все журналисты, которые не представляют никакой угрозы для безопасности, будут допущены на Украину для освещения, несомненно, фантастического события».

Позднее сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу двух журналисток российского издания, которые также ехали на «Евровидение». Как отметил представитель ведомства Олег Слободян, им также на три года запретили въезд на территорию страны за «нарушение законодательства Украины» после посещения Крыма. «Госпогранслужба отмечает, что наличие аккредитации на "Евровидение" не является документом, который дает право для пересечения границы», — написал чиновник.

Между тем Союз журналистов России призвал международные организации отреагировать на отказ Киева пустить на Украину журналистов из РФ. Как отметил секретарь СЖР Тимур Шафир, «новости о том, что в очередной раз российский журналист не был допущен на Украину, или был внесен в черный список украинских властей, или был депортирован с Украины - нужно подчеркнуть - уже давно перестали быть новостями». Он отметил, что данный прецедент в очередной раз демонстрирует, что Украина не соблюдает принципы Европы в области прав сотрудников СМИ, а занимается «настоящим произволом». Российская сторона традиционно объяснила сложившуюся ситуацию следствием установления «нынешнего киевского режима».

Однако самое интересное - само соревнование - еще впереди, несмотря на то, что Россия в этом году осталась на «Евровидении» без представительства.

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