Немного мира для Сирии

Российский МИД опубликовал меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Документ был принят по итогам переговоров в Астане. Четыре территории в этой арабской республике отныне запрещены для боевых действий — и для тех, кто поддерживает Башара Асада, и для оппозиции.

Меморандум, который подписали три страны — Россия, Иран и Турция, — рассказывает о собственно зонах деэскалации военного конфликта. К ним стороны отнесли провинцию Идлиб и часть провинций Латакия, Алеппо и Хама, ряд районов на севере провинции Хомс, пригород Дамаска Восточная Гута и еще несколько районов на юге страны в провинциях Деръа и Эль-Кунейтра. Правда, список неокончательный — его могут изменить в ходе обсуждения на рабочих группах в течение двух ближайших недель. Финальные карты будут готовы к началу лета — точнее, к 4 июня 2017 года. Об этом говорится в тексте документа, опубликованного на сайте МИДа.

Инфографика: mil.ru

Инициатором создания зон безопасности выступила Россия. Об это рассказал глава государства Владимир Путин во время переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Мы вместе [с Эрдоганом] исходим из того — и это наша общая позиция, — что создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня», — приводит его слова ТАСС.

В указанных территориях стороны договорились не открывать огонь и не вести любые боевые действия, включая нанесение авиационных ударов с воздуха. При этом они обязались создать в зонах безопасности условия для оказания медпомощи, для возвращения беженцев, а также для восстановления инфраструктуры. Зоны будут тщательно охраняться — там установят КПП и наблюдательные пункты. Российские военные прекратили применение авиации в этих зонах еще 1 мая.

Правда, все это временные меры. Зоны спокойствия проработают полгода. Затем, если все стороны, подписавшие меморандум, не будут против, его действие продлят на такой же срок. Но ожидать, что все пройдет гладко, нельзя — даже во время переговоров в Астане двое представителей оппозиции из Сирии демонстративно покинули зал в ответ на решение сторон о том, что Иран выступит страной-гарантом меморандума.

Но пока же в Сирии все спокойно. Об этом говорят и в Центре по примирению сторон. «После введения в действие меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике обстановка "на земле" всеми противостоящими сторонами оценивается как спокойная. Вместе с тем от местных жителей в российский Центр примирения продолжает поступать информация о готовящихся террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ (обе запрещены в России, прим. ред.) попытках срыва действия меморандума», — цитирует сообщение Центра ТАСС.

«Не всем это нравится. В то же время его подписание поддержано всеми основными заинтересованными игроками: ООН, администрацией США, руководством Саудовской Аравии и другими странами, что является определенной гарантией его претворения в жизнь», — прокомментировал замминистра обороны РФ Александр Фомин, его слова приводит официальный сайт ведомства.

В целом международное сообщество довольно документом. Его поддержали в ООН — спецпосланник организации Стаффаном де Мистурой, например, отметил, что это шаг в правильном направлении. Более того, России, вероятно, удастся договориться и с США о возобновлении аналогичного документа по безопасности не только на земле, но и в воздухе. По итогам телефонных переговоров между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем Объединенного комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом было решено восстановить меморандум по безопасности полетов над Сирией. Впрочем, документ уже неоднократно приостанавливали, а затем возобновляли его действие вновь. Так было в апреле этого года, когда после ракетного удара воздушных сил США по военным базам правительственных сил Сирии Москва, признавшая действия Вашингтона неправомерными, в одностороннем порядке расторгла договоренности. Но уже пару недель спустя, когда американский госсекретарь Рекс Тиллерсон был в России с официальным визитом, начались переговоры по возобновлению документа.