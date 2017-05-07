Когда начались раскопки городов, погибших в ходе извержения Везувия, в породе, состоявшей из слежавшегося вулканического пепла и пемзы, порой попадались пустоты странной формы. Поскольку внутри часто находили человеческие кости, археологи догадались, что эти пустоты возникли там, где раньше находились тела жертв вулкана. Засыпанные тела истлевали, так и получалось пустое пространство. От самого тела оставались лишь кости.

Джузеппе Фиорелли

Археолог Джузеппе Фиорелли, возглавивший раскопки Помпей в 1863 году догадался, придумал, как сохранять эти находки. Когда 5 февраля 1863 года работники наткнулись на новую полость с костями, он приказал прекратить ее раскапывать и залил туда жидкий гипс. Когда гипс застыл, получалось скульптурное изображение человека, которое извлекли из земли.

Ставшие зримыми жертвы вулкана производят сильное впечатление. Профессор из Университета Неаполя Луиджи Сеттембрини, посетивший раскопки всего через несколько дней после того, как были сделаны первые гипсовые изображения, писал Фиорелли: «Невозможно видеть эти три отлитые фигуры и оставаться безучастным. [...] Они были мертвы в течение восемнадцати столетий, но они – человеческие существа, увиденные в агонии. Это не искусство, не имитация, а их кости, остатки их плоти и одежды, смешанные с гипсом: это боль смерти, которая вновь обретает тело и форму. [...] До сих пор были открыты храмы, дома и другие объекты, которые могли возбудить любопытство культурных людей, художников и археологов, но теперь вы, о мой Фиорелли, обнаружили человеческую боль, и каждый чувствует это».

Один из жителей Помпей

Дождь из вулканического пепла и пемзы покрывал местность слоем, который рос со скоростью примерно 30 сантиметров в час. Многие пытались укрыться в домах, но это их не спасло. Под тяжестью выброшенной Везувием пемзы крыши домов рухнули, погубив тех, кто находился внутри. По расчетам ученых, это произошло примерно через шесть часов после начала извержения. Из тех, кто был засыпан пемзой, 345 человек (88 %) были найдены в помещениях. Остальные 49 человек находились на улицы. Они были убиты обломками разрушавшихся зданий или непосредственно крупными кусками пемзы. Больше всего останков (650 человек по данным на 2015 год) были найдены в застывших пирокластических потоках. 334 человека из них находились в домах, 316 – на улице. Они были засыпаны пеплом, а потом сверху их накрыл поток.

Благодаря изобретательности Джузеппе Фиорелли были обнаружены останки не только людей, но и животных. Наибольшую известность получила собака, найденная в Доме Орфея в Помпеях.

Собака из Дома Орфея

С собаками связана популярная история. В книге 1822 года рассказывается, что при раскопках Геркуланума при помощи гипса были обнаружены тела собаки и мальчика 10 – 12 лет. На собаке, якобы, был серебряный ошейник с надписью на греческом языке, где сообщалось, что собаку зовут Дельта, и она трижды спасла жизнь своему хозяину по имени Северин: вытащила из воды, когда он тонул в море; защитила от грабителей и от нападения волка. Предполагалось, что мальчик, рядом с которым нашли собаку, это сам Северин или же его сын или брат. Также в книге сообщалось, что серебряный ошейник хранится в коллекции великого герцога тосканского. Увы, ни ошейника, ни гипсовых слепков тел не сохранилось, поэтому остается непонятным, действительно ли Дельту нашли при раскопках или ее героическую историю придумал автор книги.

Археологические исследования Помпей и Геркуланума продолжаются, и тела жертв Везувия тоже находят и по сей день. Их сохраняют все тем же изобретенным Фиорелли способом. В 1984 году при раскопках Оплонтиса (современный город Торре-Аннунциата) – еще одного античного города, погибшего при извержении Везувия в 79 году до н. э. – был применен новый метод. Обнаружив полость с костями на вилле Луция Крассия Терция, внутрь залили расплавленный воск, извлекли отливку из грунта, затем покрыли восковое изображение слоем гипса. После того, как гипс застыл, воск вытопили и получили форму, куда залили эпоксидную смолу. В результате получилась прозрачная отливка, которая позволяет разглядеть сохранившиеся кости. Но такой способ оказывается весьма трудоемким и дорогостоящим, поэтому до сих пор археологи в Помпеях чаще просто используют гипс.

Останки девушки из Оплонтиса

Но далеко не все обнаруженные останки возможно превратить в скульптурное изображение. Число найденных тел уже превысило тысячу, а гипсовых «тел» получено лишь 86.

Сейчас некоторые отливки, изготовленные еще в XIX веке, начали разрушаться. Для их восстановления была начата специальная программа в рамках проекта по исследованию Помпей и окрестных городов (Great Pompeii Project). Работы были начаты в 2015 году. Попутно ученые смогли применить новые методы для изучения останков. Все «тела» подвергают исследованию в рентгеновских лучах и лазерному сканированию, чтобы перед реставрацией хорошо представлять, что у них внутри. Гипс, где нужно, повторно гидратируют и заделывают образовавшиеся трещины.

Работа реставраторов

Для изучения останков удалось получить быстрый компьютерный томограф, которому нужно лишь 100 секунд для полного сканирования тела. К тому он снабжен программным обеспечением, которое предотвращает искажения изображений, вызванные металлическими элементами. В медицине оно применяется, когда делают томографию людям с протезами или имплантированными устройствами. У жителей Помпей не было титановых стержней в костях, но при изготовлении гипсовых фигур часто применялись металлические прутья для скрепления частей. Правда, диаметр томографа все 70 сантиметров, так что не все тела можно в него засунуть. Но ученые уже исследовали 30 тел мужчин, женщин, детей, а также двух животных: собаки и свиньи. Когда проект будет завершен, ученые планируют создать базу данных 3D-моделей останков и предоставить к ней доступ коллегам со всего мира.

Изучение тела ребенка в томографе

Результаты сканирования одного из тел

Одним из обстоятельств, обративших на себя внимание, стало прекрасное состояние зубов у жертв извержения. У большинства нет ни следа кариеса. Хотя изучено слишком мало останков, чтобы с уверенностью судить о состоянии зубов у всех горожан, можно предположить, что пища, богатая клетчаткой и содержащая мало жиров и сахара (а именно так питались жители Помпей), способствовала сохранению зубной эмали. Сыграло свою роль и высокое содержание соединений фтора в местной почве и воде.

Прекрасные зубы жителя Помпей

Дом золотого браслета в Помпеях получил название из-за того, что там были найдены останки женщины с браслетом на руке. В руках женщины был младенец, еще один ребенок немного старше лежал рядом. Мать с младенцем оказалось невозможно поместить в томограф, поэтому было исследовано только тело второго ребенка. По длине бедренной кости установили, что ему было от двух до трех лет. Утолщение на груди, которое считали узлом на одежде, после сканирования оказалось металлической застежкой-фибулой, возможно, она была золотой и составляла пару материнскому браслету.

Мать с ребенком

Тело и скелет второго ребенка из Дома золотого браслета

Совсем недавно ученые рассказали новости об исследовании тел, найденных в Доме криптопортика в Помпеях. Два тела в этом доме были найдены в 1913, еще шесть – в 1914 году во время раскопок, которыми руководил Витторио Спинаццола. Все восемь человек лежали в слое пепла, который был засыпан сверху пемзой и покрыт пирокластическим потоком. Для останков трех человек удалось получить гипсовые изображения.

Погибшие в саду Дома криптопортика, фотография с раскопок

Среди этих людей наиболее известными стали «Две девушки». Спинаццола описывал их так: «Один из погибших лежит на левом боку с головой, обращенной на восток, и ногами, слегка согнутыми, на запад. Левая рука согнута около головы, правая находится под подбородком, как бы отталкивая что-то, затыкающее рот и препятствующее дыханию. Второй лежит согнувшись на правом боку, положив голову на грудь первого. И его положение напротив живота первого погибшего, правая рука, погребенная в пепле, левая, мягко согнутая под грудью, полные и изящные женственные ноги, одна более, другая менее согнуты, как будто он сладко уснул вечным сном в спасительном лоне» (Notizie degli Scavi di Antichità, 1914, Vol XI, p.261.).

Пара погибших, известная как «Две девушки»

Возможно, поиск утешения перед лицом смерти казался археологам характерным скорее для женщин, чем для мужчин. К тому же «женственные формы» ног и обнаруженные позднее кольца на пальцах подтвердили предположение, и в результате эта пара получила название «Две девушки из Дома криптопортика».

Фигуры погибших в руках реставраторов

И вот современное исследование привело ученых к выводу, что перед ними вовсе не две девушки, а двое мужчин. Рассмотрев их кости на томограммах, ученые установили, что одному из погибших было восемнадцать лет, второму не менее двадцати. Анализ митохондриальной ДНК, взятой из костной ткани и зуба, подтвердил мужской пол, а также показал, что погибшие не были отцом и сыном или братьями.

Гипсовые отливки помогли увидеть не только погибших во время извержения людей и животных. Еще Фиорелли создавал этим способам копии мебели, дверей и оконных рам помпейских домов. А американский археолог Вильгемина Ясхемски (1910 – 2007) придумала использовать гипс, чтобы восстанавливать корневую систему растений, которые росли в окрестностях Помпей и тоже погибли, засыпанные слоем пепла и пемзы. От истлевших корней также оставались пустоты в почве.

Гипсовые отливки корней винограда

В частности удалось найти один довольно крупный виноградник. В нем 2014 полостей были оставлены виноградными лозами, а также были отдельные отверстия от деревянных кольев, служивших опорой для растений. Виноградник был разделен перпендикулярными дорожками на четыре части, лозы были высажены стройными рядами. Под виноградом, видимо, высаживали овощи. В других местах были найдены огороды и сады, где винограда высаживали немного, зато в изобилии росли плодовые деревья и овощи. Все этих находки были описаны в монографии Вильгемины Ясхемски «Сады Помпей, Геркуланума и вилл, разрушенных Везувием» (два тома, 1979 и 1993).