В утечке девяти гигабайт электронных писем предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона подозревают российских хакеров и компанию, связанную контрактами с Минобороны РФ и имеющую лицензию ФСБ.

Обвинения в адрес России прозвучали в Твиттер-аккаунте Wikileaks. Там выяснили, что в опубликованных о штабе Макрона данных десять раз упоминается некий Рошка Георгий Петрович. «Это имя сотрудника подрядной компании российского правительства «Эврика», - говорится в заявлении Wikileaks.

Компаний, работающих в сфере информационных технологий, с таким названием в России порядка 50, по данным системы «Контур.Фокус». Однако Wikileaks пишет, что речь о той из них, у которой есть лицензия Федеральной службы безопасности РФ на деятельность по защите государственной тайны. «Среди российский компаний в области IT есть компания "Эврика", постоянными клиентами которой, как заявлено на ее официальном сайте, являются МИД, Минэкономразвития, Минздрав, ФТС, ЦБ, ПФР и Счётная палата РФ. На сайте "Эврики" также сообщается, что она предлагает продукцию и решения в соответствии с "полученными на заявленные виды деятельности лицензиями и сертификатами"», - пишет РИА Новости. Однако получить комментарии компании, о которой, предположительно, идет речь, пока не удалось никому из российских СМИ.

В то же время портал «Инсайдер» публикует информацию о том, что Георгий Рошка - реально существующий человек. «Программист, который участвовал в профильных конференциях, например "Параллельные вычислительные технологии", прошедшей в 2014 году в Ростове-на-Дону», - пишет портал.

Что касается данных, которые просочились в Сеть, то в документах рассказывается о связи Микрона с ЦРУ и династией Ротшильдов, об оффшорах на Багамах, и так далее. «Эти документы частично повлияют на результаты выборов во Франции. Особенно они повлияют на парламентские выборы, где Макрон уж точно не получит парламентского большинства», - пишет «Царьград» со ссылкой на свои источники. Но большинство экспертов все же сходятся во мнении, что утечка не повлияет на голосование во втором туре выборов президента Франции, который идет сегодня - слишком мало времени для того, чтобы изменить мнение сторонников Макрона, считающегося фаворитом гонки.

Ранее движение «Вперед!» уже обвиняло Россию в том, что страна пытается вмешаться в ход выборов в Пятой Республике. В частности, после хакерской атаки на штаб Эммануэля Макрона в конце апреля этого года сторонники кандидата в президенты Франции обвинили российскую группу Fancy Bear в хакерской атаке. Это те же люди, что, по мнению Демократической партии США, взламывали их серверы осенью прошлого года. Новую атаку, точнее, свои предположения о том, кто мог стоять за ней, непосредственно в штабе Макрона не прокомментировали. «Движение En Marche! ("Вперед!") стало жертвой масштабного и скоординированного взлома, что привело к распространению в социальных сетях различной внутренней информации», — говорится в коммюнике штаба Макрона. Отказалось комментировать утечку и МВД Франции, сославшись на день тишины. До закрытия участков официальная позиция ведомства неизвестна.

Пока же во Франции сосредоточились на голосовании, ситуацию обсуждают в европейских СМИ. В частности, британские газеты уверены, что за атакой стоит Москва. Так, The Telegraph считает, что акция могла стать своеобразной местью штабу Макрона за отказ аккредитовать российских журналистов. Independent предполагает, что хакерская атака на сервера движения «Вперед!» была инициирована российскими властями в рамках поддержки Марин Ле Пен. «Владимир Путин во время визита Ле Пен в Москву заявил, что Кремль не вмешивается во внутренние дела других государств и не имеет намерений это делать в будущем. Однако многие эксперты считают, что именно это высказывание было кодовым словом Путина, сигнализировавшим о том, что Москва поддерживает и будет поддерживать Национальный фронт», — цитирует Independent агентство Regnum.