Ежегодная акция памяти «Бессмертный полк», которая в России, как правило, проводится непосредственно в День Победы, 9 мая, сегодня прошла в разных странах мира - Канаде, США, Бельгии, Аргентине, Японии и других.

В Торонто сегодня днем на акцию «Бессмертный полк» вышли три тысячи человек. По словам организаторов из «Русской Канады», участников было бы больше - помешал дождь. Тем не менее, колонна прошла по центральным улицам Торонто. Маршрут проходил там, где расположены памятники и военные мемориалы, в том числе - погибшим с 1939 по 1945 годы во время Второй мировой войны. «Нас приветствовали с тротуаров канадцы, многие вливались в нашу колонну, все были счастливы. Важно, что люди так реагируют, кроме того, сама мэрия города не препятствует нам, а только помогает», - цитирует ТАСС руководителя группы «Русская Канада» Леона Мицнера.

Промаршировал «Бессмертный полк» и по улицам американских городов. Например, в Вашингтоне собрались сто человек. Они прошли маршем от Белого дома до мемориала Второй Мировой войны, напевая «Катюшу» и «Смуглянку», передает РИА Новости.

В Нью-Йорке акция была более многочисленной - с портретами своих родных на Манхэттен пришли больше тысячи человек. Участники акции тоже пели песни военных лет, раздавали прохожим георгиевские ленточки. Как пишет ТАСС, многие прохожие примыкали к марширующим и подпевали. Шествие финишировало у мемориала погибшим в годы Второй мировой войны.

В Аргентине акция прошла в этом году во второй раз. К колонне в Буэнос-Айресе присоединились 150 человек. «В этом году пришло почти в два раза больше людей, чем в прошлом», - сказала ТАСС председатель Координационного совета российских соотечественников в Аргентине Сильвана Ярмолюк.

Прошел «Бессмертный полк» и в Мадриде. В испанской столице две сотни человек - не только из Мадрида, но и из Валенсии, Сеговии, а также из других стран, включая, например, Болгарию. Здесь акция прошла впервые. «Погода нас немного подвела. Но, несмотря на проливной дождь, люди пришли. В колонне идут представители различных общественных движений, российских соотечественников, испанских движений, представители посольства, Россотрудничества. Мы проводим эту акцию в этом году впервые в Испании и уверены, что традиция продолжится», - приводит РИА Новости слова одного из организаторов акции Романа Демьяна.

В Бельгии «Бессмертный полк» тоже прошел, но виртуально. Из-за особенностей местных правил безопасности организовать шествие не удалось. Поэтому активисты договорились с информационными ресурсами о том, что они будут размещать истории и фотографии участников Второй мировой в Интернете. «Эта инициатива вызвала большой интерес наших читателей, которые часто буквально по крупицам собирают фотографии и другие материалы, которые мы публикуем на нашем сайте. В этой же рубрике мы размещаем фотографии и рассказы о советских солдатах, которые попали в плен и были вывезены на работы в Бельгию, где бежали из плена и продолжили борьбу с фашистами уже в составе бельгийского сопротивления, многие из них похоронены в этой стране. Так и формируется бельгийский «Бессмертный полк», - цитирует ТАСС ответственного секретаря Бельгийской федерации русскоязычных организаций Сергея Петросова.

Впервые «Бессмертный полк» прошел в Японии. Точное число участников неизвестно - по данным ТАСС, в колонне были только несколько десятков человек, сотрудников дипмиссии и россиян, кто живет в Токио постоянно.

В Пекине «Бессмертный полк» состоится, как и в России, 9 мая. Шествие пройдет по одному из центральных парков города. По сообщению Русского клуба в Пекине, участники «полка» пройдут к скульптуре «Советский Сокол», посвященной советским летчикам, где почтут память погибших во Второй мировой минутой молчания и отпустят в небо воздушные шары. Впервые акция прошла в Пекине в 2017-м. В этом году, по сообщению РИА Новости, в «Бессмертном полку» примут участие 100 человек.

Также 9 мая пройдет «Бессмертный полк» и в Финляндии. Акция должна пройти в Хельсинки впервые. Местные организаторы подчеркивают, что шествие не направлено против Финляндии или финнов. «Наоборот, мы делаем это вместе с финнами, и это является жестом мира и примирения. Мы приглашаем финнов поддержать наше шествие, и хотя наши предки воевали против друг друга - не допустим же повторения этой чудовищной ошибки», - приводит текст приглашения «Интерфакс». Шествие пройдет 18 часов от монумента Сибелиусу и продолжит движение по набережной улице до церкви Святого Николаоса.

В День Победы «Бессмертный полк» пройдет и в городах Украины. В Киеве, где ранее националисты грозили сорвать акцию, охранять порядок будут сотрудники СБУ. «Мы должны дать возможность людям выйти, и мы это будем обеспечивать, но ни в коем случае не должны допустить, чтобы были вот такие провокации», - сказал Тандит в эфире «5 канала».