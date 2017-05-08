Маловероятно, чтобы президент Путин принял решение не баллотироваться на выборах 2018 года, и маловероятно это по целому ряду причин – в том числе потому, что, в отличие от ситуации 2007-2008 годов, преемник уже не будет местоблюстителем, считает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». Такое мнение он высказал «Полит.ру», комментируя тезисы статьи аналитика издания Василия Измайлова.

В статье «Выборы-2018 без Путина?» аналитик, ссылаясь на «косвенную информацию, поступающую из разных источников и впервые артикулированную в минувшую пятницу на телеграмм-канале «Давыдов-Индекс»», высказывает и исследует предположение о том, что «в окружении первого лица совершенно серьезно рассматривается вероятность его невыдвижения на выборы следующего года». По оценке Измайлова, именно такое предположение позволяет объяснить происходящий в последнее время политический процесс в России, а также действия некоторых российских олигархов за границей.

По мнению Алексея Макаркина, если Путин все же решит не выдвигать свою кандидатуру, его преемником станет тот, на кого он сам укажет, и голосовать за такого человека будут активно.

«Если говорить о возможных кандидатах и преемниках, то тот, на кого президент укажет пальцем, и будет кандидатом, а остальные на выборы не пойдут. То есть, если сценарий с неучастием Путина в выборах все же будет реализован (а я в него не очень верю), если все-таки дело пойдет по этому пути, то все сложится просто.

Владимир Путин, Наина Ельцина, Сергей Иванов и Дмитрий Медведев

В 2007 году, если помните, были варианты, кто станет преемником – Иванов или Медведев. Но когда вдруг осенью премьером назначили Зубкова, многие подумали, что преемником может стать он. В конце концов Медведев все же появился как официальный кандидат, и, думаю, здесь может возникнуть более или менее сходная ситуация. То есть, люди в данном случае проголосуют за власть – потому что голосовать против власти очень страшно. Страшно, что может быть хаос, смута, что станет непонятно, что дальше. К власти много претензий, но с нею спокойнее, поэтому этот вариант преемничества в данной ситуации может сработать.

Кто это может быть? Здесь есть такой момент: сейчас общество ориентировано на то, что надо поддержать Путина. Соответственно, если Путин вдруг не будет баллотироваться, общество ту же найдет массу положительных черт в человеке, на которого укажет президент. Найдет, даже если прежде особо этого человека и не знало. У нас интерес к политике не очень большой, знают буквально о нескольких публичных фигурах – премьер, министр иностранных дел, министр обороны. А о многих на самом деле очень влиятельных фигурах общество ничего не знает. Так что на кого президент укажет, того человека общество и будет в своих представлениях наделять максимумом способностей.

Словом, возможности для избрания преемника сейчас весьма широкие. Но возникают вопросы уже со стороны президента. Все-таки 2007 год был годом, когда о мог уйти на пост премьер-министра – тем более, что президентские выборы проходили весной 2008 года, когда цена нефти еще была супервысокой, не было ее падения, а были большие ожидания и большие надежды. Уйти на пост премьера тогда для президента было достаточно серьезным вариантом, неплохим выходом. Сейчас же уходить на пост премьера вряд ли стоит, потому что премьер должен будет проводить очень непопулярные реформы.

Более того, срок президентства уже увеличен до шести лет (тогда-то он составлял четыре года). И если Медведев многими воспринимался своего рода местоблюстителем, то следующий преемник уже будет совсем другой фигурой. Это уже будет человек, который придет всерьез и надолго и с точки зрения действующего президента. Поэтому и выборы носят куда более сложный характер.

Итак, если преемник будет, то он будет уже не местоблюстителем. Поэтому я сомневаюсь, что Путин не пойдут на выборы, несмотря на время от времени возникающие слухи об этом. Пока я не вижу объективных доказательств этого. Наверно, есть какие-то разговоры, и, конечно, в условиях такой закрытости политической системы, как у нас, ничего исключать нельзя. Но я бы все-таки сказал, что куда более вероятным представляется сценарий четвертого президентского срока Путина», – сказал Алексей Макаркин.

Напомним, тема неучастия российского президента в выборах действительно обсуждалась в стране с осени 2016 года. В СМИ и социальных сетях велись многочисленные дискуссии о возможных преемниках президента, а также о гипотетическом переносе даты президентских выборов. Со временем эти обсуждения практически угасли.

Голосование на избирательном участке

Сам Путин в интервью агентству Bloomberg в сентябре 2016 года, описывая, каким видит своего преемника на посту президента, заявил, что это будет человек «молодой, но зрелый». В апреле же 2017 года после того, как СМИ в этой связи стали упоминать имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, Путин заметил, что «преемника президента определяет только российский народ, и никто другой».

Ничего более конкретного российский лидер ни в том, ни в другом случае по традиции не сказал и сам никаких имен не назвал: политологи отмечают, что скрывать собственные намерения и делать высказывания или совершать шаги, которые могут даже ввести в заблуждение, Путину вообще свойственно.