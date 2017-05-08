Во вторник Греция пришла к соглашению по долгам со своими международными кредиторами. Греческое правительство согласилось на новые бюджетные сокращения, чтобы кредиторы продолжили финансовую поддержку. Большинство комментаторов сходятся на том, что прохождение этого этапа открывает перспективу переговоров об облегчении греческого долга. Но многие подчеркивают, что эти переговоры будут непростыми.

Почти все согласны, что Греция нуждается в облегчении долга, пишет Reuters, но не все одинаково понимают, что значит облегчение долга. Прояснение этого вопроса, по всей видимости, станет новой фазой в течении греческого долгового кризиса. Тема актуализировалась в связи с заключением очередной долговой сделки, по итогам которой в принципе возможно начало соответствующих переговоров.

Специфика переговоров об облегчении долга в том, что конфликт интересов будет не только между Грецией и ее кредиторами, но и между самими кредиторами. Главные конфликтующие стороны среди кредиторов – это ЕС и Международный валютный фонд (МВФ).

Греческая монета - два евро

Необходимость облегчения состоит в том, что иначе перспектива выплаты выглядит совсем нереалистичной. По последним подсчетам, греческое правительство должно кредиторам 314 млрд. евро. Это составляет примерно 179% от ВВП Греции. Что касается облегчения долга, раньше были разговоры о «прощении» - ситуации, когда Греции просто разрешают больше не выплачивать долг. Теперь об этом не говорят, потому что многие участники еврозоны категорически против. Меньше возражений вызывает сценарий, при котором выплаты растягиваются на длительный срок, а проценты сокращаются так, чтобы выплаты каждый год составляли не более 15% от ВВП Греции. В этом месте встает вопрос о том, каков максимальный срок такого растягивания.

Еще один спорный момент состоит в том, как оценивать состояние греческого бюджета, чтобы измерять стабильность Греции, с точки зрения выплаты долгов. От этого могут зависеть сроки и проценты, а критерии оценки у ЕС и МВФ расходятся.

Первый кредит, пишет Wall Street Journal, Греция получила в мае 2010 г. С тех пор ее экономика пребывала в упадке и за последние семь лет сократилась более чем на 25%. Этому способствовали урезания бюджетных расходов и увеличение налогов в соответствии с требованиями кредиторов. Кризис греческой экономики, отмечает WSJ, сопоставим по масштабам с великой депрессией в США в 1930-х гг., однако продолжается дольше.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции

Первоначально премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявлял, что больше не собирается соглашаться на дальнейшее затягивание поясов, как того требовали кредиторы. Однако в итоге он пошел на уступки (новые сокращения снова включают в себя сокращение пенсий и увеличение налогов). Такой шаг он мотивировал тем, что благодаря этому Греция получает возможность долгового облегчения. А это, в свою очередь, может сделать греческую экономику более привлекательной для инвесторов.

Перспектива, действительно, заманчивая, но есть риск, что договориться об облегчении удастся нескоро. Один из главных кредиторов Греции – это Германия. В Германии в сентябре должны состояться выборы, а это значит, что правительство будет неохотно идти на уступки, чтобы лишний раз не раздражать избирателей.