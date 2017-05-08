Вперед, Макрон!

Результаты второго тура на президентских выборах во Франции не стали неожиданностью. Лидер партии «Вперед!» Эммануэль Макрон набрал 66,06% голосов и, таким образом, одержал победу. Представитель «Национального фронта» Марин Ле Пен потерпела поражение, ее поддержали 33,94% французов.

По данным Министерства внутренних дел республики, во втором туре снизилась явка — на участки пришли 74,6% вместо 77,8% избирателей. Также очень много оказалось незаполненных и испорченных бюллетеней (во Франции, в отличии от России, они считаются отдельно): во втором туре таким образом свое отношение к кандидатам высказали 11,5% от пришедших на участки, в первом — всего 2,6%.

Сразу после оглашения предварительных результатов выборов Марин Ле Пен позвонила Макрону и поздравила его с победой. По словам политика, французский народ избрал нового президента и «выбрал постоянство».

В своем первом публичном выступлении после оглашения результатов Макрон заявил, что его победа беспрецедентна. «То, что мы сделали за месяцы работы, беспрецедентно и не имеет аналога. Все говорили, что это невозможно, но они просто не знают ничего о Франции», — заявил он, выступая перед знаменитой пирамидой во дворе Лувра в центре французской столицы.

Макрон заверил, что собирается защитить общее будущее Франции и Европы, а также бороться с неравенством.

Обращаясь к сторонникам, он призвал не освистывать Марин Ле Пен и заверил, что в ближайшие пять лет будет добиваться того, чтобы французы перестали поддерживать радикальные политические силы. «Сегодня перед нами объединенный народ Франции. Весь мир, вся Европа следят за нами. Я буду служить вам с любовью», — заявил Макрон.

Эммануэля Макрона с победой уже поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, лидеры других европейских государств — канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также президент США Дональд Трамп, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и другие.

Отец Марин Ле Пен, основатель партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен уже заявил, что дочь проиграла выборы из-за того, что заявила о намерении отказаться от евро и выхода из Европейского союза. Сам Жан-Мари Ле Пен, напомним, проиграл президентские выборы в 2002 году по похожему сценарию — тогда он вышел во второй тур с действующим президентом Жаком Шираком, но проиграл ему.

Передача президентских полномочий и инаугурация должна состояться во Франции на следующей неделе.

Эммануэль Макрон станет самым молодым президентом Франции за всю ее историю, сейчас ему всего 39 лет. Он состоял в Социалистической партии с 2006 по 2009 гг., но потом вышел из нее, хотя продолжил политическую карьеру при президенте-социалисте Франсуа Олланде. С 2012 по 2014 гг. он был заместителем генерального секретаря при президенте, а в 2014-2016 гг. был министром экономики и финансов.