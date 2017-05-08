Копнуть под Навального

После поднятого на смех фильма, в котором Алексея Навального сравнивали с Гитлером, попытки объявить оппозиционера врагом страны не закончились.

5 мая в популярных группах «ВКонтакте» начали появляться однотипные рекламные посты против Навального.

Как пишет «Медуза», материалы разместили сообщества «Ты не поверишь!» (6 млн подписчиков), «Иллюзионист», «Злой Чаплин» (у каждого более 1 млн), «Загнивающий Запад» (280 тысяч).

К постам прилагались картинки о Навальном-мошеннике, вытаскивающем из шляпы с «ложью и домыслами» виноград для хомячков.

А также постер, на котором политик был нарисован в виде неваляшки и ехидно улыбался, когда его брали руки в военной форме.

«До сих пор на свободе. Навальный — агент Кремля?» — гласила подпись на плакате.

Оказалось, что эти посты группы публиковали за деньги, а заказчиком было некое «рекламное агентство».

Это стало известно из переписки, которую выложили в сообществе «абстрактные мемы для элиты всех сортов».

Сам паблик отказался публиковать такой материал. На публикацию, по словам заказчика, согласились сообщества «Ты не поверишь!», «Борщ» (5,7 млн подписчиков) и «iFeed» (2,2 млн).

Тот, кто размещал рекламу против Навального, писал администратору «абстрактных мемов»: «Ну, агентство рекламное. Обсудите. Норм тема. Я сам не люблю нашизм. Тут его нету. Мне главное заработать».

Также «абстрактные мемы» опубликовали переписку заказчика с админом «Борща», который отказался размещать материал про Навального из-за того, что тот был недостаточно тонким.

— А почему, извините за настойчивость? Чтобы мы потом контент другой делали, — спрашивал заказчик.

— Упоминание Навального всуе) Не всегда можем разместить. Только если очень тонко и скрыто, — отвечал админ «Борща».

— А просто картинку с другим текстом сможешь?

— Нет.

6 мая, когда эта переписка разлетелась по соцсети и СМИ, паблики начали удалять пост про оппозиционера. А «Загнивающий Запад» и вовсе уволил администратора, «разместившего политическую рекламу, странного характера».

Как отмечает «Медуза», пользователи начали отписываться от страниц, разместивших антирекламу. Так, от «Загнивающего Запада» отписалось 1600 человек, после чего группа закрыла статистику, от «Иллюзиониста» — 1400.

Между тем за март-апрель число упоминаний Алексея Навального в СМИ увеличилось в пять раз по сравнению с декабрем 2016 года, когда он заявил о выдвижении в президенты.

Если в декабре политика упомянули 6908 раз, то в марте — 32 207 раз, в апреле — 26 115 раз. В рейтинге упоминаемости политик занял шестую строчку.

Как отмечает в интервью «Открытой России» политолог Дмитрий Орешкин, благодаря массовым протестам против коррупции 26 марта Навальный «становится политиком федерального уровня».

«Это значит, что о нем стали говорить в курилке, в автобусе, на улице люди, которые живут не только в Москве. Несмотря на то, что по федеральным телеканалам об этих акциях не будут говорить ничего, местная пресса, так или иначе, будет вынуждена реагировать — потому что люди вышли, люди показали, что есть какой-то альтернативный лидер», — отмечает политолог.

Он также обращает внимание на то, что «Навальный вывел на улицу новое поколение», далекое от советского прошлого.

«Навальный сейчас формирует повестку дня. Не Кремль формирует, а Навальный. <...> Он будет присутствовать в головах людей. Может быть, он не будет присутствовать на телевидении, но он будет присутствовать в интернете, и люди будут следить», — считает Орешкин.

Сам Навальный, по информации «МК», 7 мая вылетел с женой в Барселону, чтобы лечить глаз, сожженный зеленкой.