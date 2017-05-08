Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг предпринимателей, которые платят больше всего налогов в казну Соединенного Королевства. Состояние бизнесмена, владельца холдинга USM Алишера Усманова оценили в 11,8 млрд фунтов стерлингов, передают «Ведомости». Из 1000 человек, попавших в топ, Усманов оказался на пятой строчке. К примеру, в прошлом году в аналогичном рейтинге он был на десятом месте.

Ранее в России разразился скандал по поводу того, что владелец USM Holding платит налоги не в России, а за рубежом. Об этом стало известно еще осенью прошлого года. В октябре Forbes сообщил, что Усманов лишился статуса резидента России. Тогда пресс-служба USM объяснила это тем, что бизнесмен сосредоточился на благотворительности и спортивной деятельности, чего требовал его статус президента Международной федерации фехтования и членом Комиссии МОК. Из-за занятости Усманов не смог провести в России 183 дня - именно столько требуется, чтобы не потерять статус налогового резидента РФ. Позднее сам Усманов подчеркнул, что готов вернуть себе этот статус - но только после того, как покинет пост главы МФФ. Такое заявление он сделал незадолго до Нового года в интервью телеканалу «Россия 24».

Внимание на том, где именно платит налоги, заострял и Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального в расследовании «Олигархи и мы» . Но Алишер Усманов тогда опроверг информацию о том, что он лишался статуса налогового резидента России. «И тем не менее я налоговый резидент России, все личные налоги я плачу здесь. Причем более половины доходов, с которых уплачены эти налоги, я заработал не в Российской Федерации: это в основном прибыль от операций на рынках ценных бумаг за пределами России. Я провел за пределами России больше 183 дней, однако речь не шла по потере статуса налогового резидента России. А из этого все почему-то сделали такой вывод», - сказал он в апрельском интервью газете «Ведомости». Тогда же Усманов подчеркнул, что только в прошлом году заплатил 400 млн долларов налогов в России, но как физическое лицо, а не как предприниматель.

Необходимо отметить, что резиденты России платят налоги с любых доходов, полученных в любой стране мира, а нерезиденты - только с того, что заработали в РФ. При этом РБК напоминает, что помимо уплаты налогов в Великобритании и России, Усманов оплачивает их и в Швейцарии, где находится офис МФФ. «Швейцарский журнал Bilan помещает его в число 300 богатейших людей этой страны как резидента кантона Во», - пишет издание.

Добавим, что Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Помимо него, в новый рейтинг самых состоятельных британских налогоплательщиков вошли и другие россияне - на 13 месте оказался акционер ЕВРАЗ-холдинга Роман Абрамович с 8 млрд фунтов, а его деловой партнер Евгений Швидлер только на 125 месте, у него чуть больше 1 млрд фунтов. С примерно такой же суммой на 133 месте находится экс-глава «Тольяттиазота» Владимир Махлай, а на 156 месте - супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, у нее 822 млн фунтов. Последний из россиян в рейтинге - бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин со 120 млн фунтов стерлингов.