Видео дня. Как «Бессмертный полк» по Киеву шагал

В Киеве сегодня прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 72-й годовщине победы во Второй мировой войне. По данным СМИ, она собрала несколько тысяч участников, некоторые из них принесли с собой портреты Сталина.

В столице Украины шествие ознаменовалось потасовкой между местными националистами и полицией. Те планировали организовать свою акцию «Смертный полк». Однако активисты все же смогли бросить несколько дымовых шашек в колонну демонстрантов на площади Славы. Кроме того, зафиксированы случаи, когда полицейские задерживали людей, пришедших с георгиевскими ленточками.

А вот как акция «Бессмертный полк» прошла в Одессе.

В Запорожье же празднование дня Победы сопроводили массовые драки в центре города между демонстрантами с красными флагами и местными активистами националистического движения.