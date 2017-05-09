Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
9 мая 2017, вторник, 19:02
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
09 мая 2017, 18:00
Владимир Путин День Победы Москва

В трудных условиях

Владимир Путин на параде Победы, 2017 год
Владимир Путин на параде Победы, 2017 год
kremlin.ru

Сегодня ровно в 10:00 мск на Красной площади стартовал традиционный парад Победы, приуроченный к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Группы Преображенского полка вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в войне, а министр обороны России Сергей Шойгу поприветствует военнослужащих, собравшихся на площади, после чего президент России Владимир Путин произнес торжественную речь. Затем зазвучал гимн, и началось торжественное шествие войск. Ход парада был традиционным, однако в этом году проведение мероприятия осложнил целый ряд факторов.

В своей речи Путин опять обратился к теме патриотизма. Он заявил, что не было и не будет силы, способной поработить российский народ. Путин подчеркнул, что люди стояли насмерть, защищая родную землю, и совершили, казалось бы, невозможное — «развернули назад кровавое колесо Второй мировой войны». «Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — добавил президент.

Путин обратился и к международному сообществу, заявив, что для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима его консолидация. Президент подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству.
Кроме того, Путин отметил, что для СССР поражение в Великой Отечественной войне обернулось бы более страшными последствиями, чем для народов Европы. Такое заявление прозвучало уже во время торжественного приема в Кремля, на котором присутствовали ветераны.

«Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса», — заявил Путин. В доказательство он привел содержимое «документов нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах». «Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание», — добавил Путин.

Под занавес своей речи Путин поблагодарил ветеранов за то, что они «сокрушили вероломного врага» и сумели «поставить точку» в войне против нацизма, призвал помнить тех, кто погиб в войне. В заключение он произнес тост: «За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!» и выпил вместе с собравшимися.

Сам парад сегодня получился урезанным за счет того, что вылету авиации, которая обычно завершает проход войск по Красной площади, на этот раз помешала погода. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», - сообщило Минобороны еще во время парада. Все задействованные в мероприятии самолеты и вертолеты (всего 72, по числу лет, прошедших с момента победы) вернулись к местам базирования. Не помог бороться с облаками и бюджет на разгон облаков. В этом году он получился внушительным - около 90 млн рублей. В Кремле пояснили, что «облачность была почти 150 м, а авиация ниже 500 м облачности, по условиям безопасности, лететь не должна».

На параде Победы трибуну с президентом и премьером Дмитрием Медведевым, к удивлению пользователей интернета, разделил глава Молдавии Игорь Додон. На Красной площади присутствовали его жена Галина и один из сыновей. Прибыл на праздник и советник президента по внешней политике и посол Молдавии в России Андрей Негуца. Более никто из иностранных гостей на Красной площади замечен не был. СМИ иронично отметили, что Додон прибыл в Москву 9 мая, видимо, с целью списать молдавские долги перед Россией. После парада он сопроводил Путина к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и также возложил к ней венки.

Затем Путин встретился с группой ветеранов из Словении.Он поблагодарил их за уход за памятниками воинам, погибшим во время войны: «Мы благодарны вам за то, что вы делаете у себя дома, в своей стране по уходу за памятниками наших воинов, погибших во время Великой войны, за то, что вы бережете их память».

В числе тех, с кем встретился российский лидер, был и экс-президент страны Милан Кучан. «Это большая честь, что словенских ветеранов пригласили на этот великий праздник, и мы особенно благодарны президенту России за это приглашение», — отметил он.

Спустя некоторое время Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве.Он принес портрет своего отца-фронтовика. По словам самого Путина, его отец Владимир Спиридонович Путин был одним из защитников Невского пятачка на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, в 1941 году был тяжело ранен, а умер в 1998 году. Стоит отметить, что Путин участвует в шествии, которое в этом году отметило 10-летний юбилей, уже в третий раз.

Надо сказать, что «Бессмертный полк» продолжает вызывать полемику в интернете. В этом году она особенно острая, так как акция приобрела серьезные масштабы - на шествие вышли не только в столице и городах России, но и за рубежом.

Чиновники и политики в очередной раз отметились на шествии. Так, к примеру, поступила скандальный сенатор Елена Мизулина. 

А журналисты снова подняли проблему принудительного сгона для создания массовости во время акции.

Много вопросов вызвали и портреты, не имеющие отношения к Великой Отечественной войне, но представленные на шествии. Например, в Донецке и Луганске в колонне несли фотографии убитых командиров сепаратистов Гиви и Моторолы.

В адрес России сегодня звучали традиционные поздравления с днем Победы от глав бывших советских республик. Единственным, кто не отметился поздравлением, стал президент Украины Петр Порошенко. Он, напротив, заявил, что Украина сохранит праздник 9 мая, но он будет отмечаться не по «московскому сценарию». «Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию», — заявил он. Порошенко заметил, что Вторая мировая война «имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас является главным».

Напоследок приведем реакцию соцсетей, которая явилась отражением сегодняшнего праздника.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Парад Победы в Москве
Кремль объяснил отсутствие авиации на параде Победы
Алексея Навального облили зеленкой
Навальному провели операцию на глазе в Барселоне
Министерство обороны РФ
Минобороны РФ отреагировало на ролик ИГ о «российском шпионе»
Офис банка «Пересвет», в котором Центробанк назначил временную администрацию. Октябрь 2016
В банке РПЦ хранили деньги пенсионные фонды
Мун Чжэ Ин
Опубликованы первые итоги выборов президента Южной Кореи
18:57 В банке РПЦ хранили деньги пенсионные фонды
18:24 В Москве из-за погоды перенесли отключение горячей воды
17:53 Теффт призвал народы РФ и США сплотиться
17:20 МВД заявило о 600 тысячах участников «Бессмертного полка» в Москве
16:38 СМИ сообщили о полетах разведчиков США и Швеции близ границ России 9 мая

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Федор Бондарчук
Федор Сергеевич Бондарчук
9 мая 1967 года родился Федор Бондарчук, актер, режиссер, телеведущий
16:12 Минобороны РФ отреагировало на ролик ИГ о «российском шпионе»
15:51 Навальному провели операцию на глазе в Барселоне
15:20 Курс биткоина впервые пробил отметку в 1700 долларов
15:02 Опубликованы первые итоги выборов президента Южной Кореи
14:11 В Москве стартовало шествие «Бессмертного полка»
13:47 Кремль объяснил отсутствие авиации на параде Победы
13:21 Путин поднял бокал за великую Россию
12:33 Петербург остался без морского парада
12:08 ИГ разместило в интернете видео казни «шпиона» из РФ
11:40 ЕСПЧ не увидел нарушений в деле обвиненной в теракте Муртазалиевой
11:08 Путин заявил о неспособности поработить российский народ
10:50 Воздушную часть парада в Москве отменили из-за погоды
10:19 В Москве начался Парад Победы
10:07 Губернатор Джакарты получил два года за богохульство
09:33 МИД РФ назвал раздражители в отношениях с США
09:06 СМИ узнали об отмене морского парада в Петербурге
08.05 21:01 Прокуратура Турции потребовала для Гюлена почти 3 тысячи лет тюрьмы
08.05 20:51 Билл Клинтон выпустит политический блокбастер
08.05 20:29 Обама советовал Трампу не нанимать связанного с российским послом советника
08.05 20:00 Россия обыграла Германию 6:3 на ЧМ по хоккею
08.05 19:46 СК отказал школьнику из Томска в проверке Медведева на коррупционность
08.05 19:25 За день в Москве выпало более половины месячной нормы осадков
08.05 19:10 Российский турист погиб при спуске на каяке в Грузии
08.05 18:53 Лавров 9 мая отправится в США на встречу с Тиллерсоном
08.05 18:33 Турция отгородится стеной от Ирана для сдерживания курдов
08.05 17:04 Вооруженная оппозиция начала эвакуацию из района Дамаска
08.05 16:43 МИД Сирии выступил против миротворцев ООН в зонах безопасности
08.05 16:26 Михалков назвал правом художника сравнивать «Ельцин Центр» с полицаями
08.05 16:07 Самолет «Аэрофлота» вернулся в Уфу из-за неисправности
08.05 15:46 Сотрудника ФСБ арестовали за вымогательство взятки у учреждения культуры
08.05 15:29 Роспотребнадзор посоветовал не пить сырое козье молоко из-за клещей
08.05 15:07 Россиянина осудили в Эстонии на пять лет за шпионаж
08.05 14:43 ФОМ сообщил о положительной оценке роли Сталина в войне у 50% россиян
08.05 14:24 На акциях протеста в Париже задержали 140 человек
08.05 14:08 Над Красной площадью пролетят вернувшиеся из Сирии летчики
08.05 13:53 Германия обсудит предложение проводить операции в Сирии под эгидой НАТО
08.05 13:37 Путин не стал упоминать лидеров Украины и Грузии в поздравлении с Днем Победы
08.05 13:16 «Ельцин Центр» извинился перед музеями Европы за Никиту Михалкова
08.05 12:52 Министр энергетики подтвердил желание продлить сделку с ОПЕК
08.05 12:32 Захарченко сообщил о шести сработавших бомбах у «Саур-Могилы»
08.05 12:18 В День Победы облака над Москвой разгонят самолетами
08.05 12:09 Обама призвал Конгресс защитить систему здравоохранения от Трампа
08.05 11:39 Россия внесла в Совбез ООН проект по созданию в Сирии зон безопасности
08.05 11:19 Путин предложил Макрону преодолеть взаимное недоверие
08.05 11:09 Макрон выбрал первую страну для визита в качестве президента
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.