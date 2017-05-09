В трудных условиях

Сегодня ровно в 10:00 мск на Красной площади стартовал традиционный парад Победы, приуроченный к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Группы Преображенского полка вынесли на Красную площадь государственный флаг России и знамя победы в войне, а министр обороны России Сергей Шойгу поприветствует военнослужащих, собравшихся на площади, после чего президент России Владимир Путин произнес торжественную речь. Затем зазвучал гимн, и началось торжественное шествие войск. Ход парада был традиционным, однако в этом году проведение мероприятия осложнил целый ряд факторов.

В своей речи Путин опять обратился к теме патриотизма. Он заявил, что не было и не будет силы, способной поработить российский народ. Путин подчеркнул, что люди стояли насмерть, защищая родную землю, и совершили, казалось бы, невозможное — «развернули назад кровавое колесо Второй мировой войны». «Мы никогда не забудем, что свобода Европы и долгожданный мир на планете отвоевали именно наши отцы, деды и прадеды», — добавил президент.

Путин обратился и к международному сообществу, заявив, что для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима его консолидация. Президент подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству.

Кроме того, Путин отметил, что для СССР поражение в Великой Отечественной войне обернулось бы более страшными последствиями, чем для народов Европы. Такое заявление прозвучало уже во время торжественного приема в Кремля, на котором присутствовали ветераны.

«Дело в том, что, если бы нашу страну постигла ужасная трагедия и мы так же, как многие страны Европы, потерпели бы поражение, то нас ждала бы совсем другая судьба, чем порабощенные страны европейского континента. Дело шло не только о существовании нашей страны, дело шло о существовании самого нашего народа как этноса», — заявил Путин. В доказательство он привел содержимое «документов нацистской партии и фашистского государства, которые до сих пор хранятся в архивах». «Те, кто не использовался бы на рабском производстве, те подлежали или просто физическому уничтожению, либо переселению в труднодоступные регионы без всякой инфраструктуры и были бы обречены на постепенное вымирание», — добавил Путин.

Путин сегодня применял только слово"нацисты"для характеристики врага.Ни немецкого,ни германского фашизма.Что это?https://t.co/3EgkLGc2Lf — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) 9 мая 2017 г.

Под занавес своей речи Путин поблагодарил ветеранов за то, что они «сокрушили вероломного врага» и сумели «поставить точку» в войне против нацизма, призвал помнить тех, кто погиб в войне. В заключение он произнес тост: «За победителей, за мир на нашей земле, за великую Россию!» и выпил вместе с собравшимися.

Сам парад сегодня получился урезанным за счет того, что вылету авиации, которая обычно завершает проход войск по Красной площади, на этот раз помешала погода. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», - сообщило Минобороны еще во время парада. Все задействованные в мероприятии самолеты и вертолеты (всего 72, по числу лет, прошедших с момента победы) вернулись к местам базирования. Не помог бороться с облаками и бюджет на разгон облаков. В этом году он получился внушительным - около 90 млн рублей. В Кремле пояснили, что «облачность была почти 150 м, а авиация ниже 500 м облачности, по условиям безопасности, лететь не должна».

На параде Победы трибуну с президентом и премьером Дмитрием Медведевым, к удивлению пользователей интернета, разделил глава Молдавии Игорь Додон. На Красной площади присутствовали его жена Галина и один из сыновей. Прибыл на праздник и советник президента по внешней политике и посол Молдавии в России Андрей Негуца. Более никто из иностранных гостей на Красной площади замечен не был. СМИ иронично отметили, что Додон прибыл в Москву 9 мая, видимо, с целью списать молдавские долги перед Россией. После парада он сопроводил Путина к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и также возложил к ней венки.

Затем Путин встретился с группой ветеранов из Словении.Он поблагодарил их за уход за памятниками воинам, погибшим во время войны: «Мы благодарны вам за то, что вы делаете у себя дома, в своей стране по уходу за памятниками наших воинов, погибших во время Великой войны, за то, что вы бережете их память».

В числе тех, с кем встретился российский лидер, был и экс-президент страны Милан Кучан. «Это большая честь, что словенских ветеранов пригласили на этот великий праздник, и мы особенно благодарны президенту России за это приглашение», — отметил он.

Спустя некоторое время Путин возглавил шествие «Бессмертного полка» в Москве.Он принес портрет своего отца-фронтовика. По словам самого Путина, его отец Владимир Спиридонович Путин был одним из защитников Невского пятачка на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки, в 1941 году был тяжело ранен, а умер в 1998 году. Стоит отметить, что Путин участвует в шествии, которое в этом году отметило 10-летний юбилей, уже в третий раз.

Владимир Путин вновь прошел по Красной площади в составе Бессмертного полка: с портретом отца, воевавшего на Невском пятачке pic.twitter.com/dN8yqSD0WJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2017 г.

Надо сказать, что «Бессмертный полк» продолжает вызывать полемику в интернете. В этом году она особенно острая, так как акция приобрела серьезные масштабы - на шествие вышли не только в столице и городах России, но и за рубежом.

Чиновники и политики в очередной раз отметились на шествии. Так, к примеру, поступила скандальный сенатор Елена Мизулина.

А журналисты снова подняли проблему принудительного сгона для создания массовости во время акции.

Много вопросов вызвали и портреты, не имеющие отношения к Великой Отечественной войне, но представленные на шествии. Например, в Донецке и Луганске в колонне несли фотографии убитых командиров сепаратистов Гиви и Моторолы.

В адрес России сегодня звучали традиционные поздравления с днем Победы от глав бывших советских республик. Единственным, кто не отметился поздравлением, стал президент Украины Петр Порошенко. Он, напротив, заявил, что Украина сохранит праздник 9 мая, но он будет отмечаться не по «московскому сценарию». «Горькие воспоминания о тех годах не оставляют нас, бережно передаются из поколения в поколение. Праздник этот есть и будет, но мы больше не станем отмечать его по московскому сценарию», — заявил он. Порошенко заметил, что Вторая мировая война «имела и свое отдельное, украинское измерение, которое для нас является главным».

Напоследок приведем реакцию соцсетей, которая явилась отражением сегодняшнего праздника.

О подвиге русских и других народов нашей большой страны важно помнить всегда: НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО! С днем Победы! — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 9 мая 2017 г.

С Днем Победы. Надеюсь, когда-нибудь это будет не праздник почитания чиновников, а день память десятков миллионов погибших — Георгий Албуров (@alburov) 9 мая 2017 г.

В моей семье есть ветеран, 90 лет, на войне с 43-го. Пенсия — 15000, это $250. С Днём Победы, дед, сейчас, как обычно, отправлю тебе денег. — Дядюшка Шу (@Shulz) 9 мая 2017 г.

Два моих деда – Афанасий Медведев и Вениамин Шапошников – прошли через войну. Вечная память всем, кто отстоял свободу нашей Родины! pic.twitter.com/hh2Fpm3Oge — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 9 мая 2017 г.