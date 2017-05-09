Великобритания возвращается к бумажным книгам и журналам, утверждают СМИ. Действительно, продажи бумажных изданий в стране достигли наибольшего за пять лет уровня, свидетельствуют данные Ассоциации издателей.

Согласно ее свежему отчету, спрос на электронные книги в 2016 году упал на 3%, а на бумажные издания вырос на 8%, достигнув уровня в 3 миллиарда фунтов стерлингов. Что же касается цифровых изданий, то объем их продаж вырос на 6% за счет научных публикаций и образовательной литературы, а в области популярной литературы упал по итогам года на 17%.

«Я бы не сказала, что эпоха расцвета цифровых книг окончена, однако люди однозначно стали следить за тем, сколько времени они проводят с электронными девайсами, – приводит перевод высказывания главы Ассоциации издателей Стивена Лотинга газета «Коммерсантъ». – Есть ощущение, что люди стали уставать от такого большого количество электронных устройств, которыми они окружены в течение недели. Бумажные книги дают возможность уйти от этого».

Посетители на Лондонской книжной ярмарке

Это чрезвычайно интересное явление, поскольку еще совсем недавно большинство экспертов склонялись к тому мнению, что электронные книги и журналы не просто теснят бумажные на рынке, а уже и занимают их место. Некоторые утверждали, что бумажные книги уходят в прошлое точно так же, как некогда глиняные таблички, пергамент, берестяные грамоты и узелковое письмо. В то же время периодически появлялись публикации о достоинствах бумажных изданий.

В частности, утверждалось, например, что ряд ученых пришел к выводу: электронные носители проигрывают бумаге по степени понятности и запоминаемости информации, да и читают с бумажных носителей быстрее. Исследования такого сорта охватывали как художественную, так и техническую литературу, а также учебники, и показывали, что информация на бумажных носителях воспринимается ярче.

Свою оценку явлению по просьбе «Полит.ру» дала психолог Мария Полякова. По ее мнению, происходящее может быть связано с усталость от мониторов и экранов электронных книг, из-за которой даже легкое чтение с экрана гаджета мозг не воспринимает как отдых. Кроме того, считает она, электронные СМИ и книги, существующие в электронном виде зачастую предоставляют информацию вместе с большим количеством побочной, ненужной, но отвлекающей внимание.

«Возросший интерес к бумажным изданиям может быть связан с общей усталостью от мониторов – большинство людей работают за компьютером, а во время отдыха используют либо смартфоны, либо планшеты, либо другие гаджеты. Мозг не воспринимает это как отдых, бумажные же издания как раз дают возможность переключиться на что-то другое.

Также на интерес к бумажным изданиям влияет и огромное количество ненужной информации, которую люди получают в интернете – у людей появляется желание оградить себя от нее хотя бы на какое-то время. Человек, открывающий бумажную книгу, точно знает, что не увидит ни рекламы, ни всплывающих окон, ни каких-либо других сообщений, то есть получает ощущение вовлеченности и уединения, которого сейчас многим так не хватает», – отметила Мария Полякова

Психолог полагает, что в России также можно ожидать роста подобного интереса, но вряд ли это случится в ближайшее время. «В России тоже можно ждать интереса к бумажным изданиям, однако, скорее всего, он будет возрождаться через какое-то время и на волне общей тенденции», – считает эксперт.

Действительно, интерес к чтению в России в целом неуклонно падает в течение уже нескольких лет. Большинство экспертов соглашаются, что книги для россиян теперь в основном заменяются телевизором и интернетом.

Бумажная и электронная книги

По мнению некоторых специалистов, это связано не столько с нехваткой любви к чтению, сколько с тем, что книги с каждым годом становятся все дороже, а число книжных уменьшается. Как утверждает газета «Версия», в европейских странах один книжный магазин приходится на каждые 5–6 тысяч жителей, а в России – только на 50–55 тысяч.

Таким образом, электронные книги россияне читают не только потому, что это современно, но и потому, что это дешево и удобно.

«Из бумажных покупаю только новинки, не вышедшие в электронном формате. Два с половиной года назад купил электронную книжку, и она уже окупилась как минимум три раза», «К сожалению, зрение оставляет желать лучшего. По этой причине я использую электронную книгу, поскольку в ней можно увеличивать размер шрифта», «Электронные книги удобны, в устройство можно сразу много записать», – объяснения в основном такого рода давали опрошенные исследователями граждане.

По данным компании PricewaterhouseCoopers, в мире в последние годы развития рынка печатных СМИ и бумажных книг развивается слабо. Согласно прогнозам компании, книжный рынок в ближайшее время будет сокращаться на 2,9 % в год, а газетный, наоборот, расти на 2,1 % ежегодно.