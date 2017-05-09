9 мая – праздник, объединяющий россиян. В этом сходятся политологи, социологи, журналисты. В течение многих лет граждане России называли эту дату одним из важнейших, если не самым важным праздником истории или даже мира.

В этот день во многих городах страны проходят праздничные мероприятия, главным из которых считается военный парад на Красной площади в Москве. Некогда звучали предложения не отмечать этот праздник пышно, а сэкономленные таким образом средства направить на поддержку ветеранов, однако они не встретили одобрения ни у экспертов, ни у властей. Социологические опросы также продолжали свидетельствовать о том, что россияне придают этому празднику огромное значение.

О том, как меняются представления граждан России о Дне Победы, с «Полит.ру» поговорили социолог Алексей Левинсон, профессор, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра» и политолог, политтехнолог и публицист Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций.

День Победы – фактически, единственный такой интегратор для россиян, причем этот праздник, несмотря на наличие в нем политической составляющей, не утрачивает своей народной сущности, причем сущность эта транcформируется. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал социолог Алексей Левинсон, профессор, заведующий отделом социально-культурных исследований «Левада-центра».

«Практически из гражданских праздников с политической компонентой День Победы – единственный интегратор с максимальным охватом россиян. Это первое, что нужно сказать об этом празднике. Второе – что он действительно живет.

Этот праздник активно эксплуатируется властями, начиная с Брежнева и далее, но это, на мой взгляд, неинтересно. А интересно то, что при этом 9 мая не теряет своей собственной, скажем так, народной сущности. Более того, она меняется. Сейчас пришли другие поколения – понятное дело, это уже не участники войны и даже не дети участников, – которые в этот праздник вкладывают свой смысл. Другое дело – что смысл, который придают ему сейчас, не тот, что был раньше.

Захоронения у кремлевской стены

Не тот он потому, что в него очень сильно вошел компонент изоляции – этот день был празднования силы, славы, заслуг и так далее, а сейчас в празднике подчеркивается, я бы сказал, агрессивная изоляционистская компонента. Гораздо больше стало установок на то, что «победу одержали только мы», только мы, а не антигитлеровская коалиция. Ну, это происходит, поскольку тогдашние союзники сейчас рассматриваются как политические и потенциально даже военные противники.

Это очень похоже на сталинскую парадигму: если помните, Сталин, был готов заключить союз с Гитлером против США и Англии. Сейчас эта идея (о противостоянии, не гитлеровская) тоже находит поддержку.

Уточню, так как хочу быть точно понят: идея, что для нас бывшие союзники сейчас – уже, скорее, враги нам, включена в концепцию праздника. Кроме того, что это сочетается с «мы одни победили», это сочетается и с нынешней фактической политической изоляцией России. В этом смысле 9 мая становится в своем роде праздником изоляции. То есть, в него входят (и это естественно) актуальные политические смыслы.

Повторяю: я говорю о том, как этот праздник интерпретируют сами россияне.

И последнее. Года два назад, когда георгиевские ленточки стали использоваться как знак лояльности (от победы в войне и от гвардии они в сознании людей уже отделились) России. Тогда они существовали в пику тем, кто носил белые ленточки. Сейчас белые ленточки уже исчезли, а георгиевские определенным образом пережили это и пока остаются.

Ну, остаются еще в ходу и идеи наподобие «Спасибо деду за Победу!», такие надписи на машинах еще есть. И – она не широко распространена, но есть – есть идея «Если надо, то мы повторим успех». То есть, мы победили Германию – и сейчас победим кого надо.

Тут, конечно, уже имеется в виду Америка или НАТО. В общем, есть такая шапкозакидательсткая, я бы сказал, позиция. Она опасна тем, что воспитывает людей в политической безответственности, и неровен час – кто-то из политиков, может, и крупных, решит разыграть эту карту. Карта такая есть, в этом и беда», – сказал Алексей Левинсон.

Эксперт подчеркнул, что эти представления у населения, это восприятие праздника 9 мая россиянами сложилось постепенно, а не были созданы властями или СМИ.

«Речь идет именно о представлениях россиян по поводу 9 мая. Конечно, и какие-то политики, и телеобозреватели сделали многое для того, чтобы укрепить, усилить в этом комплексе представлений что-то. Но сам этот комплекс, о котором я сказал, существует сам по себе – он не создан масс-медиа или властями», – пояснил Алексей Левинсон.

День Победы имеет консолидирующее значение для общества, соглашается политолог, политтехнолог и публицист Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. В то же время из праздника, который заставляет ощутить гордость за достижения страной военного и политического успеха, он постепенно превращается в подобие общенационального дня памяти и скорби, каким не удалось стать 22 июня. Такое мнение Орлов высказал в беседе с «Полит.ру».

«Празднование Дня Победы – одна из немногих консолидирующих общество гражданских традиций. В силу этого значение этого праздника чрезвычайно велико.

В представлении россиян об этом празднике есть много аспектов. Есть гордость за достижение геополитического доминирования, за тот военный и политический успех, который был достигнут в 1945 году; есть скорбь, естественно, по погибшим родным и близким; есть коннотация единения вокруг этого праздника. Но на мой взгляд (и это ярко подтверждает акция «Бессмертный полк»), постепенно, особенно в последние годы, 9 мая для россиян превращается в единый день памяти и скорби.

Цветы. Ветеран в День Победы

Это скорбь не только по погибшим в Великой Отечественной войне – это вообще день памяти и скорби по погибшим. В России есть памятная дата 22 июня – день начала Великой Отечественной, но на этом дне население не фокусируется, а 9 мая становится днем памяти и скорби. И мне кажется, что в перспективе, по мере того, как мы будем удаляться от 9 мая 1945 года (собственно, 9 мая 1945 года по историческим меркам уже достаточно далеко отстоит от современного состояния общественного сознания, народной памяти), тем более заметной будет эволюция этого праздника в направлении общенационального Дня памяти и скорби. А собственно геополитические аспекты, конкретные обстоятельства победы СССР в Великой Отечественной войне будут постепенно затухать, уходить из общественного сознания и народных представлений.

Так что, повторюсь, хотя это праздник объединяющий, одна из его составляющих связана с ощущением трагедии, горем от гибели людей и так далее. И эта часть праздника, эта его содержательная составляющая будет все заметнее доминировать в представлениях людей. Мой прогноз – что постепенно 9 мая станет таким общенациональным днем поминовения, днем памяти и скорби. А остальные компоненты нынешнего восприятия этого праздника уйдут на второй план. Не думаю, что это случится быстро – пока живы ветераны, пока живы представители первого послевоенного поколения, другое содержание праздника тоже сохранится», – считает Дмитрий Орлов.