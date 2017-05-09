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09 мая 2017, 18:32
археология Египет история мифология
Максим Руссо

Сад древних египтян

Погребальный сад в Дра-Абу-эль-Нага
Погребальный сад в Дра-Абу-эль-Нага

Археологи из Национального исследовательского совета Испании (CSIC) впервые обнаружили сад  при входе в древнеегипетскую гробницу эпохи Среднего царства.

Более точно найденный комплекс датируется 1980 – 1790 годами до н. э. Он находится на холме Два Абу эль-Нага на западном берегу Нила в Луксоре. Греки называли этот город Фивами, а сами египтяне использовали название Уасет. Сам древний город находился на восточном берегу Нила, а западный берег был отдан для упокоения мертвых, именно там находятся знаменитые Долины царей и цариц, а также другие некрополи и погребальные храмы.

Ученые отмечают, что изображения подобных садов они встречали ранее на стенах других гробниц, но ни разу не находили остатков сада. Сад был разбит у входа в скальную гробницу. Он невелик: представляет собой огороженный прямоугольник размером три на два метра – и приподнят на высотку около 45 сантиметров над поверхностью земли. Внутренняя часть прямоугольника была разделена оградками на квадратные ячейки с длиной стороны около тридцати сантиметров. Ячейки расположены рядами по семь в длину прямоугольника и по пять в ширину. Археологи полагают, что в каждой из ячеек было высажено свое растение.

 

Вид на гробничный сад сверху

 

Изображение аналогичного гробничного сада в росписи одной из гробниц

В центре сада находятся две ячейки, приподнятые относительно остальных. В них, вероятно, росли более крупные или имевшие особенное культовое значение деревья или кустарники. В одном из углов сада сохранились остатки куста тамаринда (Tamarindus indica). Также археологи нашли сосуд с финиками и семенами, которые, вероятно, были приношениями.

 

Сосуд с финиками и семенами

По словам руководителя раскопок Хосе Мануэля Галана (José Manuel Galán), растения, высаженные в саду при гробнице могли играть роль в заупокойном ритуале. Как известно ученым, в эпоху Среднего царства в представлениях о посмертном существовании важное  значение  имели финиковые пальмы и сикоморы (Ficus sycomorus); эти растения были связаны с идеями о воскресении умершего и плодородии. Ученые надеются идентифицировать высаженные в найденном ими саду растения по оставшимся семенам.

 

Компьютерная реконструкция погребального сада

Древнеегипетские представления о загробном мире были прочно связаны с растениями. Предполагают, что популярные мотивы росписи храмов, где изображали папируса и цветов лотоса, служили своеобразным путеводителем, готовившим верующих к посмертному путешествию.

Счастливый мир, куда попадала душа умершего, благополучно миновав суд Осириса, назывался Иалу (Секхет-Иалу, Секхет-Иару), что значит «Поля (секхет) тростника (иару)». Они представлялись египтянам похожими на тростниковые заросли в дельте Нила. Это  место было окружено бронзовыми стенами, внутрь вели ворота, которых по разным источникам насчитывалось 15 или 21. Там не было иссушающей жары, царила приятная прохлада. В каналах всегда было достаточно воды, бурно росли деревья и травы. Ячмень там вырастал высотой в четыре локтя, а полба – в девять локтей. Египтяне молили Осириса о благоприятной посмертной судьбе:

… дай усадьбу
на Тростниковом поле; ячмень, пшеницу —
всё, что даётся волей твоей, Осирис! («Гимн Осирису-Онуфрию», перевод И. Евсы)

Возможно, что сады, которые египтяне разбивали  возле гробниц, были символическим отображением богатой растительности в стране умерших.

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