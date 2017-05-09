Венесуэла на грани гражданской войны

В Венесуэле продолжаются беспорядки, которые постепенно перерастают в настоящие уличные бои. На этот раз правительственные силы забросали гранатами со слезоточивым газом приют для детей и престарелых в городе Маракайбо, втором по величине в стране.

Ранения получили несколько детей, но точных данных о числе пострадавших нет. Местная пресса отмечает, что газ был распылен после того, как в здании приюта попытались найти убежище несколько демонстрантов.

В то же время агентство Associated Press сообщает, что в из-за противостояния демонстрантов и военизированных полицейских сил были эвакуированы сотни жителей Маракайбо — слезоточивый газ был применен не только возле приюта, но и около жилых домов, школ и больниц.

Одновременно не менее 60 человек пострадали в понедельник, 8 мая, во время столкновений с национальной гвардией и полицией в столице.

Отметим, что в последние недели политический кризис в Венесуэле постоянно выливается в столкновения между правительственными силами и сторонниками оппозиции. За последний месяц были убиты 38 человек, еще не менее 750 получили ранения. Об этом журналисты сообщали со ссылкой на прокуратуру страны.

Среди убитых — не только обычные протестующие, но и подростки, а также национальный гвардеец и один полицейский.

Политический кризис в Венесуэле обострился после того, как в начале апреля Верховный суд постановил ограничить власть парламента — Национальной ассамблеи, она контролируется оппозицией. Чуть позже решение было отменено, но протесты это уже не остановило.

2 мая президент Николас Мадуро объявил о своем решении созвать Учредительное собрание, которое должно принять новую конституцию страны. По мнению главы государство, это должно снизить градус напряженности в обществе. При этом по действующей конституции вносить изменения в основной закон имеет право только парламент, ни о каком учредительном собрании в документе не говорится.

Один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес призвал не подчиняться решению президента и продолжить выступления на улицах. Он назвал созыв Учредительного собрания «конституционным мошенничеством диктатора Мадуро». «Народ — на улицы, чтобы не подчиняться подобному сумасшествию», — заявил Каприлес. Он также заявил, что оппозиция «не примет продолжения мадуристского переворота», и обвинил Мадуро в намерении «убить Конституцию Боливарианской Республики».

Политический кризис усугубляется тем, что экономика страны уже много лет находится в плачевном состоянии. Жители Венесуэлы уже несколько лет сталкиваются с дефицитом продуктов питания и медикаментов. Уровень инфляции в Венесуэле достиг 700%, экономика уже потеряла почти пятую часть ВВП.