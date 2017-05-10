В России могут ввести налог на малодетность. Соответствующее предложение содержится в проекте закона «О статусе многодетных семей», который направил президенту России Владимиру Путину директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Документ был разработан Институтом совместно с экспертным сообществом. Помимо введения налога на малодетность, размер которого пока не определен, он также предусматривает, в частности, приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу и право на бесплатное получение участка земли с коммуникациями, сообщает газета «Известия», в распоряжении которой есть проект закона.

Документ оговаривает и установление ежемесячных выплат в зависимости от количества детей: 25 тысяч рублей для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч – для семей с пятью-семью и 100 тысяч рублей – при наличии восьми и более детей. Другую часть поддержки предлагается оказывать в виде конкретных вещей или услуг (музыкальный инструмент, абонемент в консерваторию или фитнес-клуб, турпутевка).

Кроме того, в рамках поддержки многодетных семей предлагается ввести комплексную поддержку многодетных отцов: учредить орден «Заслуженный отец России» и предоставить таким отцам льготы и скидки при покупке автомобиля.

Папа и дедушка с ребенком

По словам Крупнова, целью законопроекта является принципиальное изменение и повышение статуса многодетных семей. Он утверждает, что это позволит к 2030 году решить демографические проблемы в стране.

Прокомментировать идею для «Полит.ру» согласилась профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина.

«Проблема многодетных семей может решаться только тогда, когда доходы населения начнут повышаться. Ограничение самими людьми числа детей уходит, когда появляется осознанное понимание, что с рождением ребенка в семье не ухудшится экономическая и моральная ситуация. И все эти рассуждения о том, чтобы решить проблему с помощью налога на малодетных или бездетных, – от бедности, причем от бедности не столько экономики, сколько от бедности духа. Потому что все же надо поднимать экономику, а не ограничиваться такими мерами.

Об этом уже давным-давно идет речь, а воз и ныне там. Не надо придумывать, как решить проблему за счет одного или другого мифического явления. Много лет уже существовал налог для мужчин, у которых нет детей, и ни к какому улучшению это не привело.

Вообще-то надо подумать и о праве личности на собственные убеждения. У кого-то одни установки насчет собственной семьи, детей, у кого-то – другие. И когда начинают предлагать что-то в описанном роде, это, на мой взгляд, просто какой-то детский лепет. Предлагать это может только человек, который даже не осознает, что затрагивает очень много сложных явлений, социальных и экономических, – не осознает, а просто их игнорирует. Никакими налогами на малодетных и бездетных демографической ситуации, конечно, не исправишь.

Вспомните Камбоджу, где чуть ли каждую семью проверяли, занимаются ли они сексом. И что, помогло это Камбодже? Она что, теперь впереди планеты всей в экономике, демографии и прочих областях? Нет, конечно. И у нас тоже проку не будет. Поэтому предложение о введении налога – скорее всего, так, рассуждение ради рассуждения, поиски ради поиска. Эта мера не будет действовать. Даже если таким путем и соберут энное количество средств, они не сыграют роли ни для экономики страны, ни для ее демографической политики.

И, кроме того, я не понимаю, почему демонстрируется такое неуважение к взглядам людей на их право выстраивать свою жизнь так, как они считают нужным? Люди изменились, очень сильно изменились, и эти изменения, в том числе, связаны с колоссальным недоверием к тому, что делают руководители государств в разных странах.

Мы же видим, что происходят какие-то глобальные катастрофы – гражданские войны, когда на наших глазах гибнет огромное количество людей в Африке, например. Люди вынужденно учитывают тяжелую ситуацию. И разве можно каким-то палочным способом – а это именно палочный способ, выбивание чего посредством налога – побудить их к другому ответственному поведению?

Африка. Дети играют на подбитом танке

Если бы социологические опросы проводили не с выборкой заранее заданных ответов, то люди отвечали бы, что они обеспокоены будущим мира, всего человечества, что они не хотят для своих детей каких-то потрясений. И что они не хотят этого и для будущих своих детей, тех, которых они еще не родили, а только планируют родить. Понятно, что в такой сложной обстановке все эти налоговые предложения, будто родом из прошлого (именно из прошлого, мы же уже проходили все это), если даже они будут возведены в ранг закона, не смогут помочь. Ничего благого из этого не выйдет. И, кроме того, думаю, люди найдут способ уходить от уплаты такого налога», – сказала Любовь Храпылина.

Говоря о предложении разделить многодетные семьи на категории для того, чтобы предоставлять им разные объемы поддержки со стороны государства, она отметила, что считает разумным разделить семьи в зависимости от количества детей. По ее мнению, такое разделение могло бы иметь положительный эффект.

«Думаю, такое разделение было бы разумно. Тут речь идет о ребенке, на которого будет нацелена поддержка в виде денег или услуг, он станет первым субъектом поддержки. И понятно, что количество детей тут имеет значение: есть же разница, один ребенок в семье или пять, верно? Даже суммы поддержки тут нужны разные.

А вторым субъектом поддержки (к сожалению, сегодня как-то мало осознается) должна в этой ситуации стать мать. Ее роль многопланова: она и воспитательница, и уборщица, и кухарка, она несет так много функций по уходу за детьми и по домашнему хозяйству, что это нельзя не учитывать. А чем больше детей, тем больше нагрузка на мать – и физическая, и психологическая.

Мы оцениваем, сколько, допустим, платить за работу в рамках какого-то вида деятельности, за какую-то услугу. И здесь надо использовать тот же принцип. Есть ведь разница, за пятью детьми ухаживать или за одним. Разве она не ощущается женщинами? Даже и объяснять не нужно. Так что я была бы за дифференциацию поддержки семей в зависимости от количества детей. Она, на мой взгляд, должна быть», – считает Любовь Храпылина.

В настоящее время многодетными считаются 6,5% российских семей. Они растят почти 20% всех детей в стране.

Добавим, что Елена Мизуина, член Совета Федерации и председатель Комиссии верхней палаты парламента по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ, раскритиковала идею введения налога на малодетность. Одна назвала это предложение ошибочным, вредным и направленным на дискриминацию части россиян. По ее мнению, помочь выправить демографическую ситуацию может только поддержка многодетным семьям, которая оказывалась бы в разном объеме в зависимости от количества детей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение экспертов о введении налога на бездетность и для малодетность. По словам Пескова, не понимает, о чем речь, сообщает информационное агентство ТАСС.