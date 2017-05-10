Умер российский кинокритик, культуролог Даниил Дондурей. Он скончался в Израиле в возрасте 68 лет. О случившемся сообщил на своей странице в соцсети Faceboook его друг, режиссер Виталий Манский.

Даниил Дондурей с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание стало уделять внимание не только кино, но и телевидению, интернету и современному искусству, а также публиковать больше аналитических материалов.

Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам, образованию и науке и участвовал в работе комиссии по правам журналистов. Он был составителем ряда научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино. Работы Даниила Дондурея переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии.

Член Союза художников СССР (1979), Союза театральных деятелей РСФСР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988). Секретарь Союза кинематографистов СССР (с 1990), член коллегии Госкино РФ (с 1991), коллегии Министерства культуры РФ (с 2001).Лауреат премий «Литературной газеты», журналов «Литературное обозрение» (1986), «Смена», «Декоративное искусство».

Новость о смерти Даниила Дондурея быстро распространилась в социальных сетях и вызвала множество откликов. О нем самом и огромной потере в связи с его смертью писали как хорошо знавшие его люди – друзья, коллеги, журналисты – так и те, кто не был знаком лично, но ценил его мнение, знания, опыт и талант. Многие отмечают его проницательность и наблюдательность, тонкое чутье, обаяние, деликатность и интеллект, глубокую эрудированность. Пишут о его способности увлекать аудиторию, его стремлению осмыслять кино в соединении с жизнью, без отрыва от нее, его особом взгляде на кинематографическое сообщество.

«Беда. Умер Даниил Дондурей – человек, близкий нам по духу и очень важный для нашей профессиональной жизни. Не одно десятилетие он находил возможность издавать и наполнять интеллектуальным содержанием журнал "Искусство кино". Это – не говоря об огромном объеме трудной аналитической работы, которую он делал для кинематографа и культуры. Увлеченный, неравнодушный, тонкий и верный. Даниил. Даня. В прошлом году он приехал на Каннский фестиваль после тяжелой операции, но был, как всегда, полон энтузиазма. За прошедший год с ним и Львом Караханом мы собрали книжку "Каннские хроники": обсуждения глубинных течений фестиваля на протяжении десяти лет. Презентация книжки пройдет 24 мая в Канне. Но без Дани. 19 мая ему бы исполнилось 69. Невосполнимая утрата. Глубокие соболезнования Zara Abdullaeva и Tamara Dondurey», – пишет на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

«Очень плохая новость. Умер Даниил Дондурей. Огромное сочувствие его жене Zara Abdullaeva, дочери, близким. Да и всем нам. Искусство кино осиротело», – высказывает мнение Ольга Галицкая, радиожурналист, обозреватель кино. «Грустный день. Умер Даниил Дондурей. Тома, Зара, ничем не утешить вашу боль. И нашу. Так жаль», – откликается на известие сценарист и кинорежиссер Марина Разбежкина. «Умер Даниил Дондурей. Я знал Даниила Борисовича много лет. Умница, интеллигент. Что тут сказать ещё? Помолчу...», – не находит слов сценарист и продюсер Сергей Даниелян.

«Умер Даниил Дондурей. Человек, с которым я не была знакома лично, но чей прекрасный мягкий голос, чья прекрасная поставленная литературная речь всегда звучала в моем телефоне, когда в мире кино происходило что-то важное. Всегда вежливый, всегда отзывчивый, всегда готовый помочь, объяснить, растолковать любое явление в "самом важном из искусств", будь то выбор жюри Каннского кинофестиваля, выдвижение очередного кандидата от России на Оскар – да что угодно. Сколько материалов на основе его комментариев я написала – и всегда его слова были украшением. И каждый раз, после того, как он заканчивал говорить, я принималась говорить в ответ – Даниил Борисович, вы уж извините за беспокойство, но лучше вас никто этого читателям не объяснит и не расскажет. На что он отвечал: "Да ничего страшного, обращайтесь, пожалуйста!" Я его очень любила – и как кинокритика, и как спикера. Светлая вам память, прекрасный, необыкновенный Даниил Борисович. Жаль, что так и не удалось пообщаться лично», – вспоминает о Данииле Дондурее и работе с ним Алиса Курманаева, редактор «РБК Стиль».

«Невыносимо горько и несправедливо. Один из лучших людей, каких я знал. Потрясающее чутьё, вкус, деликатность, харизма. Если бы не знакомство с ним в Каннах (он ездил туда каждый год, там отмечал свой день рождения), не эфир вместе на "Эхе Москвы" в 1999-м, не напечатанная им в "Искусстве кино" в 2000-м моя первая серьёзная статья про Триера, - возможно, я не стал бы кинокритиком. И сколько ещё таких, как я...

Всем близким – мужества, журналу "Искусство кино", который он сделал лучшим в стране и одним из лучших в мире, – долгой жизни. Непонятно, как мы теперь без него», – рассказывает о Данииле Дондурее и его влиянии на аудиторию кинокритик Антон Долин.

«Очень жаль. Просто очень. Зияет брешь в ряду. Светлая память. И соболезнования родным», – пишет Светана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и независимых исследований (ГРАНИ), член экспертного совета по вопросам совершенствования системы государственного управления при Правительственной комиссии Российской Федерации по административной реформе. «Необыкновенный человек. Я всегда мечтала заниматься своей профессией, чтобы быть ближе к таким людям, как он. Таких людей совсем мало. Их всегда мало, во все века. Профессионал высокой пробы и человек, который не хотел и не позволил себе мириться с подлостью нашего времени...», – так высказывается о Данииле Дондурее Галина Смирнова, редактор Дирекции документального кино в компании «ОАО "Первый канал"», бывший руководитель пресс-службы Дома кино Союза кинематографистов России.

«Светлая память... Умный, деликатный и проницательный человек. Знал не близко, но мои соболезнования родным и друзьям...», – так отзывается на новость о смерти Даниила Дондурея Юрий Быков, режиссер, генеральный директор Творческой студии «Кода». «Большая, просто огромная потеря. Так и не успели сделать с ним намеченное интервью по итогам года кино. Он умел по-особенному смотреть на знакомые вещи, умел расширять горизонты...», – отмечает Татьяна Лещинская, руководитель проекта в Cinemaplex, планировавшая встретиться с Даниилом Дондуреем на «Кинотавре».

«Умер Даниил Дондурей, крупнейший культуролог, настоящий мыслитель, главный редактор журнала "Искусство кино". Как же горько и неожиданно... Я все мечтал с ним познакомиться. Теперь не сбудется. Как и многое хорошее, что сбывалось с каждым днем его жизни», – размышляет о Данииле Дондурее и значении его деятельности и самой его личности для общества и для себя лично Александр Гнездилов, художественный руководитель Творческого объединения «Гнездо», заместитель председателя партии «Яблоко». «Часто читал его статьи, а вчера смотрел с ним интервью на "Дожде". Был потрясающий человек. Его можно было ставить в министры культуры мира! Как жаль...», – выражает сожаление Дмитрий Протопопов, заместитель начальника пресс-службы Пермского государственного университета.

«Умер Даниил Дондурей. Не знаю, кто теперь нам расскажет про социологию кино, но если вы вдруг не слышали и не видели – смотрите и слушайте все, что есть в Сети», – советует ценителям кино Ирина Камаева, президент Ассоциации семейных психологов. Она также приводит ссылку на видеозапись выступления Даниила Дондурея «Русская матрица: «правила жизни» в стране «сплошной политики».

«Человеком, который связывал наше странное идеалистическое киноведческое сообщество с реальностью», называет Даниила Дондурея Сергей Филиппов, киновед, преподаватель истории кино.

«Даня Дондурей. Я его очень любила. Каждый год несколько лет подряд брала у него большое интервью, он потом, после расшифровки, очень серьезно над ним работал, уточнял, дополнял, но всегда говорил – наша статья, мы с вами написали важный текст... Потом этой возможности не стало, некуда было отдавать такие тексты, да и толка не было – главным в них было послание обществу и власти, а они оглохли.

Даня ужасно серьезно относился к своей миссии – думать о смыслах и предупреждать общество о происходящем. Иногда даже, как мне казалось, слишком серьезно – ведь там, куда он обращался, уже некому было его слышать... Но Даня был историческим идеалистом, и когда люди во власти окончательно изменились, для него это стало реальным ударом. Я иногда думаю, что в этом настоящая причина его болезни, в нем же не было ни на гран цинизма, ни капли пофигизма, которые нас часто спасают.

Умный, добрый, обаятельный, интеллигентнейший человек, большой ученый, сколько сил он потратил на сохранение "Искусства кино", когда подлецы лишили журнал финансирования. А познакомились мы с ним сто лет назад, он читал у нас в ГИТИСе небольшой спецкурс по современному искусству. И тогда нам было понятно, что он – выдающийся, необычный, особенно мыслящий человек.

Я ужасно по вас скучаю, дорогой Даня. Зара Zara Abdullaeva, Тата , его любимые жена и дочь, как бы мне хотелось, чтобы у вас не было этой потери. У нас не было этой потери.

Есть люди, которые очень нужны, без них становится страшно и очень одиноко», – так описывает Даниила Дондурея Алена Солнцева, редактор отдела культуры в компании «Время новостей».

«Стала вспоминать. Как будто Даня был всегда. Журнал, конференции, лекции, форумы, Кинотавр и просто разговоры-разговоры. И, конечно, радио – с первого эфирного месяца "Смотрим телевизор", с 2002 года. Постоянно и непременно. Чтобы думали и не были равнодушными. Про телек, про смыслы,про "повышающую селекцию" и про человека», – делится своими воспоминаниями о нем Анна Качкаева, журналист и радиоведущий.

О месте, дате и времени похорон Даниила Дондурея пока не сообщалось.