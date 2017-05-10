Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 мая 2017, среда, 16:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Воровали по-крупному: в области выявлено более 1,7 тысяч нарушений в сфере ЖКХ
У ребенка речевые нарушения? Обратитесь к остеопату
Титул «Мисс ФК «Тюмень» завоевала Полина Телиус (ФОТО)
Тюменцы начинают всероссийскую видеолетопись участников ВОВ
Мотоциклисты без прав дважды попадали в ДТП в Тюмени
Глава ГИБДД обсудит с тюменцами дорожную безопасность
Тюменские поэты прочтут стихи Евгения Евтушенко
В Тюмени уличных псов будут ловить на Литейщиков и Герцена, Победы и Маршака
Казино в Тобольске закрывали дважды
В Тюмени создается Федеральный исследовательский центр (ФИЦ)
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
10 мая 2017, 15:00
кино некролог Россия
Ольга Зайцева

«Он был историческим идеалистом»

Даниил Дондурей
Даниил Дондурей
СПЧ

Умер российский кинокритик, культуролог Даниил Дондурей. Он скончался в Израиле в возрасте 68 лет. О случившемся сообщил на своей странице в соцсети Faceboook его друг, режиссер Виталий Манский.

Даниил Дондурей с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание стало уделять внимание не только кино, но и телевидению, интернету и современному искусству, а также публиковать больше аналитических материалов.

Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам, образованию и науке и участвовал в работе комиссии по правам журналистов. Он был составителем ряда научных сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино. Работы Даниила Дондурея переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии.

Член Союза художников СССР (1979), Союза театральных деятелей РСФСР (1982), Союза кинематографистов СССР (1988). Секретарь Союза кинематографистов СССР (с 1990), член коллегии Госкино РФ (с 1991), коллегии Министерства культуры РФ (с 2001).Лауреат премий «Литературной газеты», журналов «Литературное обозрение» (1986), «Смена», «Декоративное искусство».

 
Публичная лекция Даниила Дондурея в ПГУ, 2014
Фото: © Информационное агентство «PenzaNews»

Новость о смерти Даниила Дондурея быстро распространилась в социальных сетях и вызвала множество откликов. О нем самом и огромной потере в связи с его смертью писали как хорошо знавшие его люди – друзья, коллеги, журналисты – так и те, кто не был знаком лично, но ценил его мнение, знания, опыт и талант. Многие отмечают его проницательность и наблюдательность, тонкое чутье, обаяние, деликатность и интеллект, глубокую эрудированность. Пишут о его способности увлекать аудиторию, его стремлению осмыслять кино в соединении с жизнью, без отрыва от нее, его особом взгляде на кинематографическое сообщество.

«Беда. Умер Даниил Дондурей – человек, близкий нам по духу и очень важный для нашей профессиональной жизни. Не одно десятилетие он находил возможность издавать и наполнять интеллектуальным содержанием журнал "Искусство кино". Это – не говоря об огромном объеме трудной аналитической работы, которую он делал для кинематографа и культуры. Увлеченный, неравнодушный, тонкий и верный. Даниил. Даня. В прошлом году он приехал на Каннский фестиваль после тяжелой операции, но был, как всегда, полон энтузиазма. За прошедший год с ним и Львом Караханом мы собрали книжку "Каннские хроники": обсуждения глубинных течений фестиваля на протяжении десяти лет. Презентация книжки пройдет 24 мая в Канне. Но без Дани. 19 мая ему бы исполнилось 69. Невосполнимая утрата. Глубокие соболезнования Zara Abdullaeva и Tamara Dondurey», – пишет на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

«Очень плохая новость. Умер Даниил Дондурей. Огромное сочувствие его жене Zara Abdullaeva, дочери, близким. Да и всем нам. Искусство кино осиротело», – высказывает мнение Ольга Галицкая, радиожурналист, обозреватель кино. «Грустный день. Умер Даниил Дондурей. Тома, Зара, ничем не утешить вашу боль. И нашу. Так жаль», – откликается на известие сценарист и кинорежиссер Марина Разбежкина. «Умер Даниил Дондурей. Я знал Даниила Борисовича много лет. Умница, интеллигент. Что тут сказать ещё? Помолчу...», – не находит слов сценарист и продюсер Сергей Даниелян.

«Умер Даниил Дондурей. Человек, с которым я не была знакома лично, но чей прекрасный мягкий голос, чья прекрасная поставленная литературная речь всегда звучала в моем телефоне, когда в мире кино происходило что-то важное. Всегда вежливый, всегда отзывчивый, всегда готовый помочь, объяснить, растолковать любое явление в "самом важном из искусств", будь то выбор жюри Каннского кинофестиваля, выдвижение очередного кандидата от России на Оскар – да что угодно. Сколько материалов на основе его комментариев я написала – и всегда его слова были украшением. И каждый раз, после того, как он заканчивал говорить, я принималась говорить в ответ – Даниил Борисович, вы уж извините за беспокойство, но лучше вас никто этого читателям не объяснит и не расскажет. На что он отвечал: "Да ничего страшного, обращайтесь, пожалуйста!" Я его очень любила – и как кинокритика, и как спикера. Светлая вам память, прекрасный, необыкновенный Даниил Борисович. Жаль, что так и не удалось пообщаться лично», – вспоминает о Данииле Дондурее и работе с ним Алиса Курманаева, редактор «РБК Стиль».

«Невыносимо горько и несправедливо. Один из лучших людей, каких я знал. Потрясающее чутьё, вкус, деликатность, харизма. Если бы не знакомство с ним в Каннах (он ездил туда каждый год, там отмечал свой день рождения), не эфир вместе на "Эхе Москвы" в 1999-м, не напечатанная им в "Искусстве кино" в 2000-м моя первая серьёзная статья про Триера, - возможно, я не стал бы кинокритиком. И сколько ещё таких, как я...

Всем близким – мужества, журналу "Искусство кино", который он сделал лучшим в стране и одним из лучших в мире, – долгой жизни. Непонятно, как мы теперь без него», – рассказывает о Данииле Дондурее и его влиянии на аудиторию кинокритик Антон Долин.

«Очень жаль. Просто очень. Зияет брешь в ряду. Светлая память. И соболезнования родным», – пишет Светана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и независимых исследований (ГРАНИ), член экспертного совета по вопросам совершенствования системы государственного управления при Правительственной комиссии Российской Федерации по административной реформе. «Необыкновенный человек. Я всегда мечтала заниматься своей профессией, чтобы быть ближе к таким людям, как он. Таких людей совсем мало. Их всегда мало, во все века. Профессионал высокой пробы и человек, который не хотел и не позволил себе мириться с подлостью нашего времени...», – так высказывается о Данииле Дондурее Галина Смирнова, редактор Дирекции документального кино в компании «ОАО "Первый канал"», бывший руководитель пресс-службы Дома кино Союза кинематографистов России.

«Светлая память... Умный, деликатный и проницательный человек. Знал не близко, но мои соболезнования родным и друзьям...», – так отзывается на новость о смерти Даниила Дондурея Юрий Быков, режиссер, генеральный директор Творческой студии «Кода». «Большая, просто огромная потеря. Так и не успели сделать с ним намеченное интервью по итогам года кино. Он умел по-особенному смотреть на знакомые вещи, умел расширять горизонты...», – отмечает Татьяна Лещинская, руководитель проекта в Cinemaplex, планировавшая встретиться с Даниилом Дондуреем на «Кинотавре».

«Умер Даниил Дондурей, крупнейший культуролог, настоящий мыслитель, главный редактор журнала "Искусство кино". Как же горько и неожиданно... Я все мечтал с ним познакомиться. Теперь не сбудется. Как и многое хорошее, что сбывалось с каждым днем его жизни», – размышляет о Данииле Дондурее и значении его деятельности и самой его личности для общества и для себя лично Александр Гнездилов, художественный руководитель Творческого объединения «Гнездо», заместитель председателя партии «Яблоко». «Часто читал его статьи, а вчера смотрел с ним интервью на "Дожде". Был потрясающий человек. Его можно было ставить в министры культуры мира! Как жаль...», – выражает сожаление Дмитрий Протопопов, заместитель начальника пресс-службы Пермского государственного университета.

«Умер Даниил Дондурей. Не знаю, кто теперь нам расскажет про социологию кино, но если вы вдруг не слышали и не видели – смотрите и слушайте все, что есть в Сети», – советует ценителям кино Ирина Камаева, президент Ассоциации семейных психологов. Она также приводит ссылку на видеозапись выступления Даниила Дондурея «Русская матрица: «правила жизни» в стране «сплошной политики».

«Человеком, который связывал наше странное идеалистическое киноведческое сообщество с реальностью», называет Даниила Дондурея Сергей Филиппов, киновед, преподаватель истории кино. 

«Даня Дондурей. Я его очень любила. Каждый год несколько лет подряд брала у него большое интервью, он потом, после расшифровки, очень серьезно над ним работал, уточнял, дополнял, но всегда говорил – наша статья, мы с вами написали важный текст... Потом этой возможности не стало, некуда было отдавать такие тексты, да и толка не было – главным в них было послание обществу и власти, а они оглохли.

Даня ужасно серьезно относился к своей миссии – думать о смыслах и предупреждать общество о происходящем. Иногда даже, как мне казалось, слишком серьезно – ведь там, куда он обращался, уже некому было его слышать... Но Даня был историческим идеалистом, и когда люди во власти окончательно изменились, для него это стало реальным ударом. Я иногда думаю, что в этом настоящая причина его болезни, в нем же не было ни на гран цинизма, ни капли пофигизма, которые нас часто спасают.

Умный, добрый, обаятельный, интеллигентнейший человек, большой ученый, сколько сил он потратил на сохранение "Искусства кино", когда подлецы лишили журнал финансирования. А познакомились мы с ним сто лет назад, он читал у нас в ГИТИСе небольшой спецкурс по современному искусству. И тогда нам было понятно, что он – выдающийся, необычный, особенно мыслящий человек.

Я ужасно по вас скучаю, дорогой Даня. Зара Zara Abdullaeva, Тата , его любимые жена и дочь, как бы мне хотелось, чтобы у вас не было этой потери. У нас не было этой потери. 
Есть люди, которые очень нужны, без них становится страшно и очень одиноко», – так описывает Даниила Дондурея Алена Солнцева, редактор отдела культуры в компании «Время новостей».

«Стала вспоминать. Как будто Даня был всегда. Журнал, конференции, лекции, форумы, Кинотавр и просто разговоры-разговоры. И, конечно, радио – с первого эфирного месяца "Смотрим телевизор", с 2002 года. Постоянно и непременно. Чтобы думали и не были равнодушными. Про телек, про смыслы,про "повышающую селекцию" и про человека», – делится своими воспоминаниями о нем Анна Качкаева, журналист и радиоведущий.

О месте, дате и времени похорон Даниила Дондурея пока не сообщалось.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Антикоррупционный митинг
Путин ограничил митинги на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Дети в столовой
Кремль прокомментировал «налог на малодетность»
Владимир Жириновский и Василий Тарасюк
В Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР
Гаубица М-30
В Пентагоне узнали о переброске российской артиллерии в Сирию
Реклама МТС
МТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
16:18 В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
15:48 Путин наградил российских офицеров за срыв атаки террористов в Сирии
15:34 В Кремле назвали темы переговоров Лаврова и Трампа
15:18 Министр экономразвития РФ раскритиковал политику ЕБРР
15:11 Прокуратура обязала СК проверить взлом аккаунтов оппозиционеров в Telegram

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Александр Друзь
Александр Абрамович Друзь
10 мая 1955 родился Александр Друзь, первый магистр клуба «Что? Где? Когда?»
15:06 Кремль прокомментировал «налог на малодетность»
14:54 Водитель уборочной машины дал показания по убийству Немцова
14:50 В янтаре найдены комар и пыльца орхидеи возрастом более 45 миллионов лет
14:29 В Омской области плиту с именами погибших бойцов использовали для ремонта дороги
14:23 Путин поручил проработать идею о снижении акцизов на медовуху
14:17 У Национального депозитария и канала связи SWIFT произошел технический сбой
14:06 В Москве начали включать отопление из-за холодов
13:44 В Пентагоне узнали о переброске российской артиллерии в Сирию
13:41 Telegram сделал доступной функцию звонков для десктопа
13:30 СК возобновил расследование об издевательствах в отделе полиции «Дальний»
13:22 Путин обсудил с членами Совбеза вопросы деэскалации в Сирии и визит Лаврова в США
13:00 Сбербанк закрыл почти 1350 отделений за год
12:57 Мосгорсуд оставил под стражей еще одного из участников акции 26 марта
12:43 В словах Стивена Фрая о жестоком боге не нашли богохульства
12:34 Президент Молдавии назвал неприемлемым вступление страны в НАТО
12:16 Думская оппозиция предложила при реновации заменить равнозначное жилье равноценным
12:12 В Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР
11:53 Умер основатель дрим-хауса Роберт Майлз
11:34 Экс-главу Татфондбанка экстренно госпитализировали из СИЗО
11:28 В России предложили ввести «налог на малодетность»
11:28 Два новых вида долгопятов открыты в Индонезии
11:10 ФСБ подтвердила перевод рейсов из Белоруссии в международные терминалы аэропортов
10:58 Советник Володина перейдет на работу к Суркову
10:54 Утверждена стратегия развития информационного общества в России до 2030 года
10:48 Трамп примет Лаврова в Вашингтоне
10:31 Две трети опрошенных россиян усомнились в декларациях чиновников
10:19 Путин ограничил митинги на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
10:05 После участия Додона в параде Победы Россия разрешила импорт молдавских вин
09:51 МТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
09:44 Путин поздравил избранного президента Южной Кореи
09:34 Стали известны победители первого полуфинала «Евровидения»
09:24 Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми
09:14 ЕСПЧ оценит наказание за демонстрацию свастики в РФ
08:52 Скончался кинокритик Даниил Дондурей
09.05 20:45 В США в хранилище радиоактивных веществ произошло ЧП
09.05 20:07 США продлили санкции против Сирии на год
09.05 19:47 В ЕС объявили о скорой отмене виз с Украиной
09.05 19:31 МВД заявило о рекордном числе участников акции «Бессмертный полк» в Москве
09.05 18:57 В банке РПЦ хранили деньги пенсионные фонды
09.05 18:24 В Москве из-за погоды перенесли отключение горячей воды
09.05 17:53 Теффт призвал народы РФ и США сплотиться
09.05 17:20 МВД заявило о 600 тысячах участников «Бессмертного полка» в Москве
09.05 16:38 СМИ сообщили о полетах разведчиков США и Швеции близ границ России 9 мая
09.05 16:12 Минобороны РФ отреагировало на ролик ИГ о «российском шпионе»
09.05 15:51 Навальному провели операцию на глазе в Барселоне
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.