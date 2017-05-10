В этом году, пишет Wall Street Journal, инвесторов больше всего удивляет европейская экономика. Год начался политической тревоги, потому что в нескольких влиятельных европейских странах должны пройти всеобщие выборы. Одновременно с этим в тех же странах нарастает скепсис в отношении европейской интеграции и усиливается популярность националистических движений, что в принципе может привести к существенным изменениям в ЕС и еврозоне. При всём этом беспокойстве европейские экономические показатели продолжают расти.

Главный воодушевляющий фактор для инвесторов в Европе – это, скорее всего, восстановление инфляции, что дает основания ожидать номинального роста ВВП, а это, в свою очередь, позволяет рассчитывать на рост выручки компаний. Сам по себе рост реального ВВП, по всей видимости, впечатлял инвесторов меньше, потому что этот показатель увеличивался на протяжении нескольких последних лет, а оживление на биржах настало только сейчас.

Экономика еврозоны стабильно росла в течение первых трех месяцев 2017 г., отмечает WSJ в другом материале. В среду статистика показала, что в общей сложности ВВП зоны, в состав которой входят 19 участников, на 0,5% превысил соответствующий показатель за три последних месяца 2016 г. По сравнению с первым кварталом 2016 г. рост ВВП составил 1,7%. В итоге экономика еврозоны по темпам роста теперь обгоняет экономику США.

Евросоюз. Овощной рынок

Собственно, в первом квартале экономика еврозоны обгоняет американскую уже четвертый год подряд, но в последующих кварталах начинает отставать. Многие экономисты ожидали, что в этом году евроэкономика ослабнет из-за политических факторов, угрожающих стабильности евро. В числе этих факторов упоминается обесценивание британского фунта по итогам решения отделиться от ЕС. Как ожидалось, это обесценивание могло привести к сокращению экспорта из еврозоны.

Между тем, ослабления евро до сих пор не произошло. Отчасти это результат политических же событий, внушающих рынку уверенность в противовес тревожащим факторам. В марте, например, состоялись выборы в Нидерландах, где мейнстримный кандидат победил популиста-евроскептика. Но с другой стороны, первый квартал закончился еще до того, как во Франции в первом раунде президентских выборов одним из победителей оказался центрист Эммануэль Макрон. Хотя здесь могли повлиять рейтинги, согласно которым Макрон должен победить в обоих раундах.

Впрочем, финансовые игроки еврозоны, в том числе Европейский центробанк (ЕЦБ), выражают настороженность. Уровень инфляции еще не достиг целевого показателя ЕЦБ, поэтому банкиры пока опасаются говорить о стабильности. В этом смысле характерны те показатели опубликованной в среду статистики, которые говорят о снижении цен на товары, производимые в ЕС, на 0,3% в марте относительно февраля. Это первый спад начиная с прошлого августа и максимальный, если считать с апреля 2016 г.

Евро. Копилка в виде поросенка

Таким образом, отмечает автор, при всей своей резистентности к политической турбулентности евроэкономика еще не достигла полного оздоровления после ущерба, нанесенного ей мировым финансовым кризисом. К этому также добавляются ее собственные изъяны, в том числе большие долги и слабые банки. Строительство в еврозоне пока не восстановилось до докризисного уровня. Уровень безработицы до сих пор в два раза с лишним превышает соответствующий показатель в США.