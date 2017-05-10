Президент США Дональд Трамп во вторник уволил главу ФБР Джеймса Коми. Это событие вызвало большой интерес у СМИ, потому что оно находится в контексте противостояния нынешней президентской администрации с американскими спецслужбами.

Увольнение Коми стало в Вашингтоне неожиданностью, пишет Wall Street Journal. Результатом стало общее замешательство, а также усиление интереса к расследованию возможных связей между Трампом и Россией. Формальным поводом к увольнению было неудовлетворительное ведение расследования того, как Хиллари Клинтон в бытность свою госсекретарем США использовала частный почтовый сервер для официальной переписки. Действия Коми, согласно меморандуму, подрывают доверие к ФБР.

В медийном пространстве главная тема, с которой сейчас ассоциируется ФБР и возглавлявший его Коми, - это расследование связей между предвыборной командой Трампа и Россией, а также предполагаемых попыток России повлиять на исход американских президентских выборов. Особенно эта тема воодушевляет демократов, которые сразу начали задавать вопросы о том, почему президент уволил человека, который как раз занимался расследованием его кампании.

Джеймс Коми - бывший глава ФБР

WSJ также отмечает, что увольнение главы ФБР – редкое событие в американской практике. До Коми последнее увольнение имело место в 1993 г., когда тогдашний президент США Билл Клинтон уволил директора ФБР Уильяма Сешнса по обвинению в различных этических нарушениях.

Financial Times собственно начинает с того, что «Трамп уволил Джеймса Коми – директора ФБР и человека, который руководил расследованием контактов между президентской кампанией Трампа и российскими должностными лицами». Коми, отмечают авторы, заявил о ведении следствия в марте. При этом ни ФБР, ни министерство юстиции США не говорили о том, что под следствием находится непосредственно Трамп.

FT оговаривает, что увольнение Коми продолжает ряд громких увольнений, сопровождающих президентство Трампа практически с самого начала. Вскоре после вступления в должность он уволил своего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и чуть позднее генпрокурора Салли Йейтс. В марте был уволен прокурор Манхэттена Прит Бхарара, который отказался уйти в отставку добровольно. Республиканец Коми, которого назначил предыдущий президент США Барак Обама, пользовался хорошей репутацией вплоть до прошлого года. В 2016 г. он оказался в центре скандала вокруг расследования переписки Клинтон. Это было связано с тем, что он сначала закрыл следствие, заявив, что действия Клинтон не привели ни к каким критическим утечкам, и только пожурив ее за «неосторожность», а затем, незадолго до выборов, возобновил следствие.

Хиллари Клинтон

Reuters пишет, что Трамп, уволив Коми, вызвал политическую бурю. Под бурей понимается массовое оживление среди демократов, которые сравнивают сложившуюся ситуацию с никсоновским уотергейтским скандалом. Администрация, впрочем, отрицает, что у увольнения есть какая-либо политическая подоплека. Многие демократы, отмечают авторы, были недовольны тем, как Коми вел расследование с перепиской Клинтон, однако сейчас для них важнее указывать на то, что увольнение Коми подозрительно совпало по времени с расследованием потенциальных нарушений действующей администрации.