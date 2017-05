«Коммерсантъ» в статье «Эмманюэль Макрон идет на новые выборы» пишет, как избранный президент Франции готовится к битве за парламент.

«Взыскание по служебному»: кредиторам разрешили звонить должникам на работу.

«Электронные закупки отложили до 2019 года»: Владимир Путин поручил перенести окончание реформы на год.

«Управделами президента перестраивает кадры»: Владимир Путин сменил куратора государственного жилфонда.

РБК в статье «Пенсионный стресс-тест» разбирает, почему кризис «Пересвета» затронул крупные НПФ.

О том, как государство обеспечило сотовым компаниям новый рынок сбыта, написано в статье «Операторы взяли кассу».

Чего ждать от нового лидера Пятой республики можно узнать в статье «Франция предпочла Макрона и ЕС».

«Известия»: «В России предлагают ввести налог на малодетность». Президенту уже направлен проект закона о поддержке многодетных семей.

«Центробанк перестал кредитовать под золото»: металлургические компании рискуют потерять покупателей на банковском рынке.

«Недорогие лекарства могут подорожать на 15%»: правительство намерено изменить порядок ценообразования на фармпрепараты низкого ценового сегмента с 1 января 2018 года.

«Газета.ru» в статье «Победа без знамени» пишет, почему на Украине акцию «Бессмертный полк» назвали политической провокацией.

В статье «Власти при параде» написано о том, кто становился гостями парадов Победы в Москве.

«Это действительно сцена убийства»: Минобороны проверит достоверность видео казни «российского разведчика».

The Economist: «Китай столкнулся с сопротивлением ценному курсу своей внешней политики» (China faces resistance to a cherished theme of its foreign policy). Шелковые пути далеко не всегда так привлекательны, как кажется.

«Апелляционный суд едва ли снимет блокировку с миграционного запрета» (An appeals court is unlikely to lift the stay on the travel ban). Большинство судей не собираются закрывать глаза на явно антимусульманские положения миграционного указа, предложенного администрацией президента США.

Bloomberg: «Французские социалисты готовы заключить избирательный пакт с Макроном» (French Socialists Willing to Make Selective Pact With Macron). Французские социалисты хотят объединиться с кандидатами в депутаты парламента, принадлежащими к политическому движению избранного президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы места в парламенте не достались участникам ультраправой партии «Национальный фронт».

«Следующей жертвой Brexit'а могут стать ирландские бары» (The Next Victim of Brexit Might Be in Ireland’s Bars). Владельцы ирландских баров предупреждают, что решение Британии отделиться от ЕС может нанести урон их торговле — и это только одна из областей ирландской экономики, которые будут затронуты отделением Британии.

The Wall Street Journal: «Экономические планы Макрона вызвали отторжение во Франции» (Macron’s Economic Plans Draw Pushback in France). Избранный президент Франции Эммануэль Макрон хочет примирить свою страну с глобализацией. Но даже те скромные экономические изменения, которые он предлагает, уже начинают вызывать сопротивление у граждан.

«Трамп собирается вооружить курдов в борьбе против ИГ, что раздражает Турцию» (Trump Set to Arm Kurds in ISIS Fight, Angering Turkey). Президент США Дональд Трамп одобрил планы по прямому вооружению курдских боевиков, борющихся с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии.