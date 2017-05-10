На 69-м году жизни умер Даниил Дондурей. Кинокритик и культуролог известен в первую очередь тем, что с 1993 возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание публиковало статьи не только непосредственно про кино, но и про телевидение, интернет, современное искусство и даже про политику. Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам.

Когда уходят личности такого масштаба всегда возникает вопрос — будет ли их дело продолжено, возможно ли это? Сможет ли кто-нибудь объяснять обществу и власти, что кино — это универсальный язык, с помощью которого можно вести диалог? Или, может быть, теперь это никому не интересно?