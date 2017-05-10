О справедливости вознаграждений топ-менеджерам госкомпаний

Тема доходов менеджмента государственных компаний в России, наверное, является вечной, так как доля государства в экономике составляет 70%, а люди очень любят считать чужие деньги, пишет Александр Разуваев из «Альпари».

Различные критики и просто неграмотные люди сознательно или по незнанию путают министерства, которые финансируются из бюджета, и акционерные компании, которые зарабатывают свою выручку и прибыль, как и все другие участники рынка. «Роснефть» ничем принципиально не отличается от «Лукойла» или «Сургутнефтегаза». Разница лишь в том, что половина акционерного капитала компании через «Роснефтегаз» принадлежит государству.



Сейчас мало кто помнит, но были прогнозы о падении цен на нефть до 15 или даже 10 долларов за баррель. В условиях капитализма, а Россия – буржуазная страна, хорошей работе однозначно должна соответствовать достойная оплата. Понятно, что кому-то суп жидкий, а кому-то жемчуг мелкий. Однако насколько реально справедливы бонусы менеджменту «Роснефти»: 1,5 млрд рублей это много или мало?!



Не так много, как кажется на первый взгляд. Наемные менеджеры и владельцы активов, недвижимости или различных бизнесов – это люди с разным уровнем достатка, даже если это менеджмент главной нефтяной компании России. Для финансового рынка и инвестиционного климата более важно качество корпоративного управления, отношение к миноритариям. Последним до доходов менеджмента вообще нет дела, их интересуют только дивиденды и рост котировок акций.



В конце прошлого года «Роснефть» изменила дивидендную политику, повысив минимальный коэффициент выплат до 35% от консолидированного профита, перейдя при этом на полугодовые выплаты. В текущем году компания намерена осуществить две выплаты - за 2016 год и за первое полугодие 2017 года.



В прошлом году база для начисления была низкая, однако в 2017 году компенсация будет учитывать рост прибыли в среднесрочной перспективе при снижении различных единовременных неденежных эффектов и росте EBITDA. Точные данные о промежуточных дивидендах должна появиться примерно в сентябре. Из-за высокой волатильности цен на нефть компания не берется точно прогнозировать их размер.

В правление «Роснефти» входят десять человек: глава компании, первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор. Внушительный размер выплат по итогам приватизационной сделки полностью оправдан, прокомментировал Коммерсантъ FM глава совета директоров TopContact Артур Шамилов. «Безусловно, цифры по российским меркам немаленькие, но они рыночные и вполне соответствуют масштабу совершенной сделки. Более того, по мировым меркам бонусы были бы еще больше. Международные банки-консультанты берут обычно 2-3% от стоимости сделки, то есть они явно намного больше бы заработали, чем члены правления «Роснефти», — заметил он. — В принципе, это разовая история, ничего общего с операционными показателями не имеющая».

В «Роснефти» также обратили внимание на высокий потенциал роста курсовой стоимости своих акций. В настоящее время цена одной акции находится на уровне 5,3 доллара, при этом цена IPO 2006 года составляла 7,55 доллара, а фундаментальная оценка в системе ТАРГЕТ составляет примерно 10 долларов за ADR.