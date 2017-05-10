Ранее о том, что работу по независимой оценке качества социальных услуг в регионах необходимо модернизировать, заявил президент Владимир Путин. «Сейчас еще, к сожалению, встречаются такие случаи, когда бюджетные организации устраивают так называемый междусобойчик: опрашивают и оценивают сами себя. А потом получается, что у поликлиник, например, формально высокая оценка, а на деле к специалистам не попасть, да и вообще уровень обслуживания достаточно низкий. Нужно исключить конфликт интересов в ходе независимой оценки. Для этого расширить участие в ее проведении "Общероссийского народного фронта", социально ориентированных НКО, общественных палат в регионах», — сказал президент в ходе заседания Госсовета.

Теперь по поручению президента выстраивается «система быстрого реагирования» на социальные и экономические проблемы в регионах.

Активисты ОНФ проводят проверку по жалобе жителей ОНФ

«Сейчас важно оперативно реагировать на проблемы, на которые обращают внимание граждане», — пояснил «Известиям» один из участников недавней встречи руководства внутриполитического блока Кремля с региональными чиновниками. Он отметил, что в качестве площадки для обращений задействуют НОК. На этой интернет-платформе можно будет оставить жалобу на качество оказания услуг в социальных, образовательных и медицинских учреждениях.

О необходимости пересмотра работы системы оценки качества говорил и глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов. «Во-первых, как выяснилось, оценка необъективна и не отражает мнения граждан. Вторая серьезная проблема системы НОК в том, что она не выявляет недостатки в работе организаций и не приводит в итоге к улучшению качества их работы. В-третьих, по результатам мониторингов обнаружилось, что государственная система независимой оценки качества не является независимой. Четвертая проблема — большой размер анкет и отсутствие единого информационного ресурса, что препятствует массовому участию граждан в механизме независимой оценки качества», — рассказал он.

В центральном штабе ОНФ «Известиям» заявили, что контроль за работой региональных чиновников — правильное решение. «Мы проверяем качество дорог, выявляем экологические нарушения, следим за системой независимой оценки качества работы больниц, поликлиник и детских садов. Информация о всех нарушениях доводится до соответствующих органов власти, мы хотим, чтобы реакция была оперативной. В то же время некоторые управленцы в регионах, к сожалению, не слышат голоса простых граждан, сидя в своих кабинетах как за крепостной стеной. Было бы правильным, если бы чиновники использовали наши проекты в качестве «настольной карты», чтобы повысить качество жизни людей», — заявила «Известиям» сопредседатель ЦШ ОНФ Ольга Тимофеева.

Ранее, напомним, стало известно, что ОНФ попытается более активно освещать собственную борьбу с коррупцией, чтобы попытаться перехватить тему у Алексея Навального. Это, правда, делается уже в рамках подготовки к президентским выборам — по имеющейся информации избирательный штаб Владимира Путина, в случае, если именно он пойдет на новый президентский срок (а пока официальных заявлений об этом не было), будет использовать именно ОНФ для вовлечения россиян в «прикладную повестку».