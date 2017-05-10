Исследователи опубликовали новую статью о Homo naledi – примитивном представителе гоминоидов, обнаруженном в 2013 году в Южной Африке. Сенсационной новостью стало то, что кости Homo naledi оказались значительно моложе, чем считалось раньше. Их возраст, если верить авторам статьи, всего 236 000 – 335 000 лет, то есть они обитали в Африке, когда там уже появлялись люди современного анатомического типа, а Европа уже была заселена неандертальцами. Ранее считалось, что Homo naledi жил от двух до трех миллионов лет назад.

Ископаемые останки ранее неизвестного вида из рода Homo были найдены на территории ЮАР, в пещерной системе под названием Восходящая Звезда. Палеоантрополог Ли Бергер (Lee Berger) из Университета Витватерсранда и его коллеги обнаружили кости еще в 2013 году, но процесс их извлечения из пещеры занял продолжительное время, так что первая публикация с описанием находки вышла только недавно. Всего были обнаружены 1550 фрагментов окаменевших костей, которые составляют останки 15 особей. Название Homo naledi дано в честь пещеры Диналеди, на языке сесото слово naledi означает «звезда».

Рост их был 144 – 147 сантиметров. Ряд черт Homo naledi весьма примитивен и роднит их с такими ранними предками человека, как Homo habilis и Homo rudolfensis и даже австралопитеки. К таким признакам относятся размеры черепа и объем его мозгового отдела (мозг Homo naledi был примерно в три раза меньше нашего). Но некоторые их анатомические признаки напротив указывали на относительное сходство с современными людьми, например, маленькие и тонкие кости челюстей и особенности строения стопы. Однако в целом анатомически Homo naledi были примитивными представителями нашего рода. Не исключена вероятность и того, что были разновидностью Homo habilis.

Поэтому, хотя точных датировок костей долгое время не было, исследователи, исходя из их строения, предполагали, что этот вид существовал не менее двух миллионов лет назад. «Омоложение» Homo naledi в десять раз стало сюрпризом. «Они удивительно молоды для вида, который демонстрирует примитивные характеристики, обнаруженные в окаменелостях возрастом около двух миллионов лет», – говорит палеоантрополог Крис Стрингер из лондонского Музея естественной истории.

Статья с датировкой опубликована в электронном научном журнале eLife. Коллектив авторов возглавил геолог Пол Диркс (Paul Dirks) из Университета Джеймса Кука в Таунсвилле, Австралия, а всего в него вошли двадцать человек из США, Австралии, ЮАР и Испании. Для датировки минеральных отложений, которые были найдены на останках, были применены оптически стимулированная люминисценция, уран-ториевое датирование, палеомагнитный метод. Они показали, что минимальный возможный возраст находок 236 тысяч лет. Максимальный возраст, который был определен по уран-ториевому датированию налета на трех зубах, составил, как уже говорилось, 335 тысяч лет.

Специалист по геохронологии Уоррен Шарп (Warren Sharp) из Центра геохронологии в Беркли говорит, что максимальный возраст костей может быть и иным, так как неясно, смогли ли исследователи точно установить количество урана, поглощенное костями из подземных вод. Но Пол Диркс полагает, что в любом случае прочие датировки проверены в независимых лабораториях, поэтому возраст Homo naledi при дальнейших уточнениях все равно не изменится сильно и не достигнет даже рубежа в миллион лет.

Авторы работы полагают, что Homo naledi, как и индонезийский H. floresiensis, могли представлять собой особую ветвь рода Homo, в течение миллиона лет или даже дольше существовавшую параллельно с той ветвью, что дала неандертальцев и современных людей. Просто долгое время останки ее представителей не попадались на глаза антропологов.

Это не единственная сенсационная деталь, связанная с Homo naledi. Ли Бергер высказывает предположения, что представители вида Homo naledi были способны применять каменные орудия и что у них существовал погребальный обряд. Пока эти гипотезы встречают скептическое отношение других ученых. Но Бергер и его коллеги продолжают работы в системе пещер Восходящая Звезда и надеются найти подтверждение своих предположений.

Они сообщают, что обнаружили новые останки во второй камере той же пещерной системы. Она находится примерно в сотне метров от места первой находки и носит название Леседи («свет» на языке сесото). Леседи расположена примерно в тридцати метрах ниже поверхности земли, прямого сообщения между камерами Диналеди и Леседи нет.

На данный момент ученые извлекли из пещеры Леседи 133 новых окаменелости. По их оценке, среди них нет костей других представителей Homo, только Homo naledi. Один из авторов статьи, профессор антропологии Висконсинского университета в Мэдисоне Джон Хокс (John Hawks) сообщает, что кости принадлежат как минимум трем особям, двум взрослым и ребенку младше пяти лет. От одного из взрослых, которому ученые дали имя Нео (на сесото это слово означает «подарок») сохранилось особенно много костей, включая кости черепа. Часть из них ранее была неизвестна ученым, так как не встречалась среди находок 2013 – 2015 годов.

Ученые вновь выдвигают смелое предположение, что наличие большого количества останков в труднодоступных пещерах указывает на преднамеренное захоронение.