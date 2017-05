Вспышка загадочной болезни произошла в конце апреля в Либерии. На данный момент ею заразились 30 человек, 14 больных умерли. По последним данным, с высокой вероятностью эта болезнь оказалась бактериальным менингитом.

Специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) проанализировали образцы, полученные от четырех пациентов из Либерии. Согласно заключению ученых, в организме больных присутствуют менингококки (Neisseria meningitidis, серотип C) – бактерии, вызывающие опасное воспаление мозговых оболочек, известное под названием менингит.

О вспышке странной болезни в Либерии стало известно в конце апреля, когда несколько человек заболели и умерли, побывав на похоронах в округе Синоэ на юге страны. Высказывались опасения, что в Либерии снова появилась вирусная лихорадка Эбола, эпидемия которой 2014 – 2015 годах унесла жизни одиннадцати тысяч человек в Западной Африке. Однако результаты анализов на эболавирус оказались отрицательными.

Первая пациентка, девочка 11 лет, была доставлена 23 апреля в больницу города Гринвилль. У больной были рвота, диарея, помутнение сознания, галлюцинации. Девочка умерла через час после прибытия в больницу. На следующий день в больнице появился новый пациент со схожими симптомами. К утру 25 апреля в больнице находилось уже 14 пациентов. Вступил в действие план противоэпидемических мероприятий, разработанный в Либерии после эпидемии лихорадки Эбола. О случившемся были проинформированы власти округа и страны, а также работающие в Либерии представители Всемирной организации здравоохранения и других международных медицинских организаций.

В тот же день специальная исследовательская группа, в состав которой входили ученые из CDC и Национального института здравоохранения Либерии, отправилась из либерийской столицы Монровии в Гринвилль. Вечером того же дня образцы крови, кровяной сыворотки и мочи умерших больных были доставлены на мотоцикле в Монровию.

При проверке образцов в первую очередь проверяли наличие возбудителей двух вирусных геморрагических лихорадки: Эбола и Ласса. После того, как исследования позволили исключить эти варианты, наиболее вероятной считалась версия отравления, так как к этому моменту выяснилось, что все заболевшие кроме одной женщины присутствовали на похоронах, произошедших 22 апреля. У единственной пациентки, которая лично не была там, на этих похоронах побывал муж, который тоже заразился и умер. Предполагалось, что он мог принести домой еду с погребальной трапезы и угостить жену. Поэтому о полученных от больных образцах проверялось наличие металлов и некоторых природных токсинов.

Первым заподозрил в таинственной болезни менингит патологоанатом из Кении, который проводил вскрытие двух умерших. Он обратил внимание на характерные для этой болезни признаки. Хотя такой типичный симптом менингита как лихорадка отмечался далеко не у всех пациентов, другие признаки, например, рвота, наблюдались. В пользу этой гипотезы говорило и скоротечное развитие болезни.

Положительный результат анализа тканей четырех пациентов на менингококк повысил уверенность врачей в диагнозе. Но до сих пор они отказывают окончательно отбрасывать альтернативные версии. «Клиническая картина была очень необычной, поэтому менингит не был в самом верху нашего списка, – говорит Алекс Гасасира (Alex Gasasira), представитель ВОЗ в Монровии, – Образцы от других пациентов будут также протестированы на Neisseria meningitidis. Тогда мы будем гораздо увереннее»

Вызывающие менингит бактерии подразделяются на двенадцать серотипов: А, В, С, Х, Y, Z, W-135, 29E, K, L, H, I. Самым опасным в эпидемиологическом отношении считается серотип A, также за некоторые случаи болезни отвечают серотипы B, C и Y. Бактериальная менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, например, при поцелуе, кашле или чихании. Но только в 10-15% случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носа и глотки приводит к развитию местного воспаления и еще реже бактерия преодолевает защитные барьеры и проникает в оболочки мозга, где она и вызывает менингит. Инкубационный период может достигать от двух до десяти дней (чаще четыре – шесть дней).

Наиболее высокая заболеваемость менингитом характерна как раз для ряда стран Африки. Их даже называют «менингитным поясом». Он охватывает Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Демократическую Республику Конго, Гамбию, Гану, Гвинею, Гвинею-Биссау, Камерун, Кению, Кот-д’Ивуар, Мали, Мавританию, Нигер, Нигерию, Руанду, Сенегал, Судан, Танзанию, Того, Уганду, Центральноафриканскую Республику, Чад, Эритрею, Эфиопию и Южный Судан. Каждые 10 – 15 лет в «менингитном поясе» случаются эпидемии.

Но до сегодняшнего дня считалось, что Либерия не входит в «менингитный пояс». Эпидемиологам еще предстоит выяснить, как болезнь проникла в страну. С тех пор как в 2010 году была введена новая вакцина, число случаев менингита в Африке резко сократилось. Но эта вакцина защищает только от бактерий серотипа А. Число инфекций, вызванных серотипом С, напротив, возросло. Прямо сейчас вспышка болезни наблюдается в Нигерии и Нигере. По мнению Алекса Гасасиры, бактерии серотипа C могут заполнять вакуум, возникший после успешной борьбы с серотипом A, но серотип A не наблюдался в Либерии. Возможно, что менингококки серотипа C присутствовали в стране уже давно, но до сих пор не были обнаружены.

Сейчас медико-санитарные органы Либерии принимают меры, чтобы предотвратить распространение болезни. Установлены все люди, контактировавшие с больными. Они получают профилактические антибиотики.