Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 мая 2017, среда, 10:44
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
10 мая 2017, 09:13
история искусства музеи Париж Франция
Максим Руссо

Неизвестный шедевр Родена

Огюст Роден «Отпущение грехов»
Огюст Роден «Отпущение грехов»
Musée Rodin

Скульптура «Отпущение грехов» (L’Absolution) Огюста Родена впервые с момента ее создания показана публике в парижском Музее Родена.

Это уникальная и загадочная работа скульптора, о которой даже специалистам по творчеству Родена известно очень мало. Неустановленно время, когда Роден работал над ней. Диапазон возможных дат – от 1885 до 1917 года. Неясно даже, закончил ли скульптор ее или нет. По крайней мере, он никогда не воплощал эту композицию в мраморе или бронзе. Тем не менее, Роден сохранил работу в своей мастерской, следовательно, считал свой творческий эксперимент достаточно успешным.

Причина, по которой «Отпущение грехов» не выставлялось ранее, в ее невероятной хрупкости скульптуры. Фигуры в ней выполнены из гипса и задрапированы тканью, которая также покрыта гипсовым слоем. Использование в скульптурных работах покрытой гипсом ткани было одним из новаторских приемов Родена, при помощи которого скульптор добивался плавности и мягкости очертаний в своих работах, контрастирующей с твердостью гипса или камня.

В хранилище Музея Родена скульптура «Отпущение грехов» долгие годы находилась завернутой в бумагу. Когда работники музея удалили бумагу, стало понятно, что перед ними стоит непростая задача по восстановлению скульптуры. Работа была разломана на несколько частей, на поверхности гипса имелись трещины, а обширные фрагменты гипсового покрытия ткани были и вовсе утрачены.

 

Скульптура до реставрации

Реставраторам предстояло воссоединить части скульптуры на основе сохранившихся черно-белых фотографий. При этом им надо было не повредить хрупкую ткань и восполнить утраченные фрагменты гипса. Ее аккуратно сняли, чтобы получить доступ к гипсовым фигурам, а потом вернули на место.

 

При реставрации использовались старые фотографии скульптуры

Скульптура «Отпущение грехов» изображает Уголино делла Герардеска, пизанского аристократа XIII века, ставшего героем «Божественной комедии» Данте. В ходе политической борьбы Уголино был изгнан из родного города, но начал войну против него и вынудил пизанцев отменить изгнание. В 1284 году он участвовал в морской битве пизанцев с генуэзцами, которая закончилась поражением пизанского флота. Сам Уголино сумел скрыться со своим кораблем, что было расценено как предательство. Считали, что он намерено добивался поражения, чтобы ему легче было захватить власть в городе. В октябре того же года он действительно стал правителем Пизы – подестой. Одним из его деяний было заключение мира с Флоренцией, ценой трех пограничных замков. За это его вновь обвинили в предательстве. В результате в дантовском «Аде» Уголино оказывается во втором поясе девятого круга, где казнятся предатели родины.

Но на читателя «Божественной комедии» наибольшее впечатление производит история гибели Уголино, которую он рассказывает Данте. В 1288 году он сам стал жертвой предательства, был свергнут и позднее заточен вместе с двумя сыновьями и двумя внуками в башню, где все они умерли от голода.

Когда луча ничтожная частица
Проникла в скорбный склеп и я открыл,
Каков я сам, взглянув на эти лица, -
Себе я пальцы в муке укусил.
Им думалось, что это голод нудит
Меня кусать; и каждый, встав, просил:
«Отец, ешь нас, нам это легче будет;
Ты дал нам эти жалкие тела, -
Возьми их сам; так справедливость судит».
Но я утих, чтоб им не делать зла.
В безмолвье день, за ним другой промчался.
Зачем, земля, ты нас не пожрала!
Настал четвертый. Гаддо зашатался
И бросился к моим ногам, стеня:
«Отец, да помоги же!» – и скончался.
И я, как ты здесь смотришь на меня,
Смотрел, как трое пали друг за другом
От пятого и до шестого дня.
Уже слепой, я щупал их с испугом,
Два дня звал мертвых с воплями тоски;
Но злей, чем горе, голод был недугом (Ад, песнь 33, 55-75, перевод М. Лозинского)

Образ Уголино привлекал Огюста Родена. Известна его скульптура (в гипсе и в бронзе),где обезумивший от голода узник наклоняется над телами своих сыновей. Также Уголино изображен на «Вратах ада»

 

«Уголино» работы Огюста Родена

Скульптура «Отпущение грехов» представляет собой неожиданный взгляд на Уголино. Она показывает как женщина, которая по замыслу Родена олицетворяет Землю, целует в лоб погибшего Уголино в знак прощения. С марта этого года «Отпущение грехов» представлено публике на выставке Kiefer-Rodin. Чтобы защитить непрочную работу от сквозняков и дыхания посетителей, она заключена в стеклянный футляр.

Выставка, посвященная столетию со дня смерти Родена, сопоставляет его работы с произведениями современного художника Ансельма Кифера, которые были вдохновлены скульптурами и рисунками Родена. Она будет действовать до конца года. Затем «Отпущение грехов» займет место в постоянной экспозиции Музея Родена. Первоначально планировалось, что «Отпущение грехов» отправится в Филадельфию, где будет выставлено в галерее Фонда Барнса с ноября 2017 по март 2018 года. Но реставраторы сочли, что скульптура слишком хрупка, чтобы выдержать трансатлантическое путешествие.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.