Скульптура «Отпущение грехов» (L’Absolution) Огюста Родена впервые с момента ее создания показана публике в парижском Музее Родена.

Это уникальная и загадочная работа скульптора, о которой даже специалистам по творчеству Родена известно очень мало. Неустановленно время, когда Роден работал над ней. Диапазон возможных дат – от 1885 до 1917 года. Неясно даже, закончил ли скульптор ее или нет. По крайней мере, он никогда не воплощал эту композицию в мраморе или бронзе. Тем не менее, Роден сохранил работу в своей мастерской, следовательно, считал свой творческий эксперимент достаточно успешным.

Причина, по которой «Отпущение грехов» не выставлялось ранее, в ее невероятной хрупкости скульптуры. Фигуры в ней выполнены из гипса и задрапированы тканью, которая также покрыта гипсовым слоем. Использование в скульптурных работах покрытой гипсом ткани было одним из новаторских приемов Родена, при помощи которого скульптор добивался плавности и мягкости очертаний в своих работах, контрастирующей с твердостью гипса или камня.

В хранилище Музея Родена скульптура «Отпущение грехов» долгие годы находилась завернутой в бумагу. Когда работники музея удалили бумагу, стало понятно, что перед ними стоит непростая задача по восстановлению скульптуры. Работа была разломана на несколько частей, на поверхности гипса имелись трещины, а обширные фрагменты гипсового покрытия ткани были и вовсе утрачены.

Скульптура до реставрации

Реставраторам предстояло воссоединить части скульптуры на основе сохранившихся черно-белых фотографий. При этом им надо было не повредить хрупкую ткань и восполнить утраченные фрагменты гипса. Ее аккуратно сняли, чтобы получить доступ к гипсовым фигурам, а потом вернули на место.

При реставрации использовались старые фотографии скульптуры

Скульптура «Отпущение грехов» изображает Уголино делла Герардеска, пизанского аристократа XIII века, ставшего героем «Божественной комедии» Данте. В ходе политической борьбы Уголино был изгнан из родного города, но начал войну против него и вынудил пизанцев отменить изгнание. В 1284 году он участвовал в морской битве пизанцев с генуэзцами, которая закончилась поражением пизанского флота. Сам Уголино сумел скрыться со своим кораблем, что было расценено как предательство. Считали, что он намерено добивался поражения, чтобы ему легче было захватить власть в городе. В октябре того же года он действительно стал правителем Пизы – подестой. Одним из его деяний было заключение мира с Флоренцией, ценой трех пограничных замков. За это его вновь обвинили в предательстве. В результате в дантовском «Аде» Уголино оказывается во втором поясе девятого круга, где казнятся предатели родины.

Но на читателя «Божественной комедии» наибольшее впечатление производит история гибели Уголино, которую он рассказывает Данте. В 1288 году он сам стал жертвой предательства, был свергнут и позднее заточен вместе с двумя сыновьями и двумя внуками в башню, где все они умерли от голода.

Когда луча ничтожная частица

Проникла в скорбный склеп и я открыл,

Каков я сам, взглянув на эти лица, -

Себе я пальцы в муке укусил.

Им думалось, что это голод нудит

Меня кусать; и каждый, встав, просил:

«Отец, ешь нас, нам это легче будет;

Ты дал нам эти жалкие тела, -

Возьми их сам; так справедливость судит».

Но я утих, чтоб им не делать зла.

В безмолвье день, за ним другой промчался.

Зачем, земля, ты нас не пожрала!

Настал четвертый. Гаддо зашатался

И бросился к моим ногам, стеня:

«Отец, да помоги же!» – и скончался.

И я, как ты здесь смотришь на меня,

Смотрел, как трое пали друг за другом

От пятого и до шестого дня.

Уже слепой, я щупал их с испугом,

Два дня звал мертвых с воплями тоски;

Но злей, чем горе, голод был недугом (Ад, песнь 33, 55-75, перевод М. Лозинского)

Образ Уголино привлекал Огюста Родена. Известна его скульптура (в гипсе и в бронзе),где обезумивший от голода узник наклоняется над телами своих сыновей. Также Уголино изображен на «Вратах ада»

«Уголино» работы Огюста Родена

Скульптура «Отпущение грехов» представляет собой неожиданный взгляд на Уголино. Она показывает как женщина, которая по замыслу Родена олицетворяет Землю, целует в лоб погибшего Уголино в знак прощения. С марта этого года «Отпущение грехов» представлено публике на выставке Kiefer-Rodin. Чтобы защитить непрочную работу от сквозняков и дыхания посетителей, она заключена в стеклянный футляр.

Выставка, посвященная столетию со дня смерти Родена, сопоставляет его работы с произведениями современного художника Ансельма Кифера, которые были вдохновлены скульптурами и рисунками Родена. Она будет действовать до конца года. Затем «Отпущение грехов» займет место в постоянной экспозиции Музея Родена. Первоначально планировалось, что «Отпущение грехов» отправится в Филадельфию, где будет выставлено в галерее Фонда Барнса с ноября 2017 по март 2018 года. Но реставраторы сочли, что скульптура слишком хрупка, чтобы выдержать трансатлантическое путешествие.