Новость дня

Народный хурал (парламент) Калмыкии внес в Госдуму законопроект об исключении из программы капитального ремонта малоквартирных домов. Предлагается предоставить право субъектам федерации не включать в региональную программу капремонта многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир.

«Собственники таких домов крайне отрицательно относятся к включению их домов в региональную программу капитального ремонта, так как они находятся на непосредственном управлении. Ремонт общего имущества они проводят и готовы проводить в дальнейшем самостоятельно»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект разработан в связи с большим количеством обращений граждан, проживающих в четырехквартирных двухэтажных домах, которые расположены, в основном, в сельской местности.

Антиновость дня

Иркутская область лидирует по количеству незаконных рубок древесины среди регионов страны. По итогам прошлого года ущерб, причиненный незаконными рубками леса в России, впервые превысил 11 млрд рублей.

«В прошлом году почти 77% (1,3 млн кубометров) от общего объема незаконных рубок в стране пришлось на Сибирский федеральный округ, причем большая часть (1,1 млн кубов) — на Иркутскую область», - рассказал «Газете.Ru» глава Минприроды РФ Сергей Донской.

При этом, по данным МПР, основная часть незаконно добытой древесины уходит в Китай. По данным Lesprom Network, в приграничных районах китайцы даже валят деревья самостоятельно. Но в основном собственно рубкой занимаются российские вальщики.

Топор. Рубка леса

По словам главы Рослесхоза Ивана Валентика, во многих регионах страны сохраняется практика проведения закрытых и непрозрачных аукционов. В итоге лесные ресурсы передаются в пользование по минимальным ценам, так как в торгах принимает участие всего один претендент.

В середине апреля спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в последнее время площадь лесных массивов сокращается просто пугающими темпами, в результате незаконных рубок и пожаров уже потеряны миллионы гектаров леса.

Непонятная новость дня

Общее число дельфинов, погибших у берегов Кубани и Крыма за последний месяц, уже перевалило за 100 особей. Только в районе Новороссийска на берегу и в море за этот период было обнаружено 72 погибших дельфина, рядом с побережьем Крыма погиб еще 31 дельфин.

По словам Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Максима Черного, сообщения об обнаружении погибших дельфинов поступают чуть не по несколько раз в день.

Причины массовой гибели животных до сих пор не установлены. В природоохранной прокуратуре прорабатывают сразу несколько версий. По одной из них, смерть животных могла быть вызвана жесткими панцирными моллюсками, обнаруженными в желудках у всех погибших дельфинов. Также рассматриваются версии гибели дельфинов из-за загрязнения воды, физического воздействия и даже потери вожаком стаи геолокации.

Но до сих пор ни одна из версий не принята в качестве основной. Пи этом отмечается, что мониторинговые точки, расположенные по всему побережью, не выявили никаких отклонений в химическом составе воды.



Ассорти

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что в ближайшие несколько часов в верхнем и среднем течении реки Мзымта уровень воды поднимется до опасных отметок. Опасность продлится до завтрашнего дня. Спасатели просят жителей и гостей курорта отказаться от отдыха на природе, особенно вблизи рек и водоемов, а также воздержаться от выходов в горы в этот период.

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Владимир Путин дал поручение Кабмину проработать вопрос включения Новгородской области в список регионов для реализации пилотного проекта внедрения системы tax free.

Также президент поручил до конца лета утвердить «дорожную карту» по сохранению, возрождению и развитию в регионе народных художественных промыслов и ремесел и по оказанию господдержки областному бюджету для ремонта автодорог.

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Звезды Голливуда в очередной раз поздравили редакцию газеты «Копейский рабочий» и жителей городка Копейск Челябинской области с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В редакцию пришло поздравительное письмо из Голливуда с фотографиями Николь Кидман, Моргана Фримена и Бена Аффлека с номером «Копейского рабочего» в руках.

Актер Бен Аффлек читает газету "Копейский рабочий"

Фотосессию со знаменитостями организовала бывшая копейчанка Маргарита Сушкевич, в свое время уехавшая в США и ставшая женой исполнительного продюсера премии «Золотой глобус» Джека Тьюксберри.

Маргарита не забывает свою малую родину и регулярно поздравляет копейчан через городскую газету с наиболее значимыми датами. Редакция «КР» несколько раз получала письма от семьи Тьюксберри на новый год с фотографиями голливудских звезд, держащих в руках очередной номер «Копейского рабочего». Сотрудники газеты уже называют в шутку Николь Кидман своей «постоянной читательницей».