Видео дня. Первые испытания тяжелой ракеты SpaceX

Частной космической компанией SpaceX были организованы первые огневые испытания центральной части новой ракеты Falcon Heavy. Это ракета тяжелого класса, которую компания Илона Маска планирует запустить летом 2017 года.

Испытания прошли на полигоне SpaceX в Техасе, проверке подверглась работа ракетных двигателей.

Ракета проектируется SpaceX с 2011 года, предполагается, что она сможет доставлять на орбиту до 54 тонн грузов и до 16 тонн – на Марс.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG