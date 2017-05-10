Топ новостей 10 мая

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня президенту предложили ввести «налог на малодетность», Владимир Путин ограничил проведение митингов в период Кубка конфедераций и ЧМ-2018, а в Пентагоне узнали о переброске российской артиллерии в Сирию.

Институт демографии, миграции и регионального развития предложил президенту ввести «налог на малодетность» для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком. Причиной для такой меры указывается необходимость решить проблему трудовых ресурсов и обеспечения обороноспособности страны. Многодетным же семьям предложено выдавать землю с коммуникациями и засчитывать срок воспитания детей как трудовой стаж.

Акцент должен быть сделан именно на поддержку семей с детьми, а не на дискриминацию определенных категорий. — Елена Мизулина (@emizulina) 10 мая 2017 г.

Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности во время проведения Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Он предусматривает особый порядок проведения митингов и демонстраций с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане, 25 мая — 25 июля 2018 года дополнительно к этим регионам в Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях и республике Мордовия. Допустимо проведение только согласованных мероприятий с разрешения ФСБ.

Никакой "особый порядок согласования митингов", установленный Путиным, не помешает антикоррупционным митингам 12 июня. — Alexey Navalny (@navalny) 10 мая 2017 г.

ФСБ по закону не может согласовывать митинги. Самое смешное, что наоборот ФСБ ОБЯЗАНА отправлять в кутузку всех, кто митинги запрещает — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) 10 мая 2017 г.

В начале недели Россия могла перебросить в Сирию 21 гаубицу М-30 для помощи сирийской правительственной армии. Установки были доставлены на базу ВМФ России в сирийском Тартусе. Также в страну был направлен российский самолет радиолокационной разведки A-50. М-30 - оружие времен Второй мировой войны - до сих пор стоит на вооружении Сирии.

Судя по погоде в Москве идея с воздушного парада с летчиками бомбившими Сирию, не очень понравилась кому-то повыше Путина — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 9 мая 2017 г.

РФ перебросило в Сирию артиллерийский дивизион. Вот - новый российский Афган. — Мирослав Гай (@miroslavgai) 10 мая 2017 г.

Джеймс Коми - глава ФБР

Дональд Трамп уведомил главу ФБР Джеймса Коми «о том, что тот больше не работает и снят с должности». Такое решение принято на основе рекомендаций генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстина. «ФБР — одно из самых уважаемых и важных учреждений нашей страны, и сегодняшний день станет новым началом для жемчужины нашей правоохранительной системы», — заявил президент США. Коми возглавлял расследование о связях команды Трампа с Россией.

У Трампа начинает серьёзно пригорать. То, что он уволил Коми показывает - расследования в Конгрессе и в ФБР подошли к опасной для него черте pic.twitter.com/GQ7T3RbZF3 — Igor Zubkov ㋡ (@IgorZ_ua) 10 мая 2017 г.

То, что Трамп уволил Коми - фигня. А вот то, что наорал на Макмастера - гораздо важнее. С Сирией его скорее всего Макмастер и подставил. — Голос Мордора (@spacelordrock) 10 мая 2017 г.

В Израиле умер кинокритик Даниил Дондурей. Причиной смерти стала болезнь. О смерти Дондурея сообщил режиссер Виталий Манский, который собирался навестить критика в его день рождения в мае. Ряд политиков и общественных деятелей выразили соболезнования в связи со смертью Дондурея.

«Агора» обратилась в ЕСПЧ с просьбой оценить применение в России статьи КоАП о наказании за демонстрацию нацистской символики. Юристы заявили, что норма требует уточнения, так как не прописан контекст подобной демонстрации, а те, кто пострадал от введения поправок, не собирались оправдывать нацистов.

Снос жилого дома

Фракции КПРФ, ЛПДР и «Справедливой России» подготовили поправки к законопроекту о реновации пятиэтажек в Москве, предполагающие предоставление вместо равнозначного жилья равноценное и на расстоянии не дальше, чем в пределах 2 км от сносимого дома. Также поправки предусматривают возможность получения денежной компенсации.

Готов поддержать Сергея Собянина, если реновация будет проходить так: https://t.co/m0bZb7l8pH — Илья Варламов (@varlamov) 10 мая 2017 г.

МТС первым из сотовых операторов протестирует оборудование для хранения данных согласно требованиям «пакета Яровой». Это подтвердила одна из компаний-производителей СОРМ «Норси-транс». Проект будет запущен в одном из крупных российских городов.

Во время отпуска в Израиле умер депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк. Это произошло 6 мая. Тело депутата было найдено на пляже, он не дышал, а попытки медиков провести реанимацию закончились безуспешно. Тарасюку было 68 лет, он работал в Госдуме с 2003 года.

Депутат ЛДПР не поехап отдыхать в Крым, а непатриотично отдыхал на Мертвом море. И ему, увы, удалось невозможное - утонуть в нем. — Тётя Роза (@ANAKOYHER) 10 мая 2017 г.

ФАС получила ходатайство о приобретении 65,43% акций медиахолдинга РБК. От кого поступил документ - не уточняется, однако покупателем может оказаться владелец группы ЕСН, миллиардер Григорий Березкин. Ранее он подтвердил информацию о переговорах насчет покупки медиахолдинга.