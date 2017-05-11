10 сентября в России будут выбирать не только губернаторов, но и региональные парламенты, правда, всего в шести субъектах федерации. Но уже сейчас известно, что в большинстве регионов списки «Единой России» в качестве «паровозов» будут возглавлять губернаторы, об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Согласно уставу ЕР списки должны формироваться по итогам праймериз, которые пройдут 28 мая, но региональные конференции все равно вправе выдвинуть во главе списка губернатора даже если он не участвовал в предварительном голосовании. Впрочем, по словам собеседника «Коммерсанта» в руководстве ЕР, консультации пока продолжаются.

В сентябре парламентские выборы пройдут в Северной Осетии, Удмуртии, Кубани, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Самая интересная ситуация в Удмуртии: 4 апреля ее глава Александр Соловьев был арестован и сейчас республику возглавляет врио главы Александр Бречалов, выборы главы республики и парламентские выборы будут, таким образом, объединены. Собеседник в окружении Бречалова подтвердил «Коммерсанту», что губернатор возглавит список и переговоры об этом состоялись. По этой информации, для элиты Удмуртии и ее нового врио важно показать наличие общей позиции.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов проводит брифинг для журналистов udmurt.ru

Также совмещенные выборы пройдут в Саратовской области. Для губернатора Валерия Радаева это станет первой собственной избирательной кампанией на посту. Правда, пока публично о желании возглавить список «Единой России» он не заявлял.

В Пензенской и Сахалинской областях, а также Северной Осетии решение о том, кто именно будет возглавлять списки ЕР на выборах пока не принято. Только в Краснодарском крае уже известно, что губернатор Вениамин Кондратьев не возглавит список «Единой России». Это объясняется тем, что он пока не так известен в регионе, как Владимир Бекетов, бессменный спикер заксобрания с 1995 года. При этом в регионе не исключают, что у заксобрания появится новый спикер, а прежний перейдет на работу в Совет Федерации.

Заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы "Единой России" ЕР

А пока в регионах происходит формирование списков, на федеральном уровне продолжают готовить предвыборную платформу ЕР. Премьер-министр Дмитрий Медведев, как пишут «Ведомости», в среду встретился с комиссией единороссов по контролю за выполнением предвыборной программы партии. Глава правительства напомнил, что программа должна работать весь период седьмого созыва Госдумы. А руководители партии отчитались, что уже идет работа над программами по благоустройству городов, по паркам и театрам малых городов, над программами по местным домам культуры. «Все они получили поддержку руководства страны и закреплены в бюджете», — заверил Медведев.