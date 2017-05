«Коммерсантъ» в статье «За дачи исключительной важности» пишет, что российские власти не исключают ответных мер на арест российской собственности в США.

Зарубежному вину могут доначислить акцизов, утверждается в статье «Местное — значит российское».

«"Единая Россия" зовет губернаторов в "паровозы"»: главам регионов придется поучаствовать в выборах в местные парламенты.

РБК в статье «Таможня подвесила трубки» пишет, что это компания Xiaomi убедила ФТС не пропускать в Россию телефоны из интернет-магазинов.

«Россия переоценивает ЕБРР»: Минэкономразвития считает завышенным рейтинг Европейского банка реконструкции и развития.

Где выгоднее всего открыть рублевый депозит в мае, написано в статье «Доходность тает весной».

«Известия» пишут: «Россиянам не хватает денег на "коммуналку" и общественный транспорт». Росстат зафиксировал снижение покупательной способности граждан при оплате услуг и повышение доступности продуктов.

«Россия и Европа могут стандартизировать выборы»: венецианской комиссии напомнят про международную электоральную конвенцию.

«Социальные НКО проведут по партийной линии»: «Единая Россия» и руководство Фонда президентских грантов проконсультируют представителей третьего сектора экономики.

«Газета.ru» в статье «Они хотели хунту — они ее получат» пишет, что мэр пригрозил организовать в Днепре «хунту» и фрайкор.

«Мы с Трампом говорили о конкретных вещах»: Лавров и Трамп обсудили Сирию и Украину, про главу ФБР не вспоминали.

«Южную Корею возглавил враг диктатора»: на президентских выборах в Южной Корее победил Мун Чжэ Ин.

The Economist: «Нападая на курдских союзников Америки Турция рискует вступить в конфронтацию» (By attacking Kurdish allies of America, Turkey risks confrontation). Обстановка в Сирии и Ираке накаляется.

«Вы уволены: президент Трамп внезапно уволил главу ФБР» (You’re fired: President Trump abruptly sacks the head of the FBI). У очередного крупного увольнения, инициированного американским Белым домом, могут быть далекоидущие последствия.

Bloomberg: «Что говорит Уолл-стрит по поводу увольнения главы ФБР Коми» (What Wall Street Is Saying About FBI Director Comey's Ouster). По итогам увольнения главы ФБР Джеймса Коми администрацией американского президента Дональда Трампа Уолл-стрит пытается прикинуть, как это политическое событие скажется на экономической повестке.

«Увольнение Коми — это кризис американского правопорядка» (Comey's Firing Is a Crisis of American Rule of Law). Президент США Дональд Трамп действует в рамках конституции, но нарушает мощные политические нормы.

The Wall Street Journal: «Коми перед увольнением пытался получить дополнительные средства на расследование по России» (Comey Sought More Russia-Probe Funds Before Being Fired). На прошлой неделе уволенный глава ФБР Джеймс Коми попросил у министерства юстиции дополнительного финансирования на нужды следствия по предполагаемому вмешательству России в американские президентские выборы.

«Новый президент Южной Кореи хочет посетить Северную Корею» (South Korea’s New President Willing to Visit North Korea). Президент Южной Кореи Мну Чжэ Ин начал свое президентство с того, что изъявил готовность отправиться в Северную Корею.