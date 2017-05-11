Reuters сообщает: Владислав Сурков, фактически, является «начальником Донбасса», именно он назначает и снимает руководителей «народных республик», именно он отдает распоряжения от имени Москвы, а сейчас, якобы, именно он организует кампанию по присоединению Донбасса к России.

В принципе о том, что политику России в Донбассе определяет в том числе и Сурков, было известно и раньше, не зря на него наложили санкции Евросоюз и Соединенные Штаты. Но долгое время в прессе о Суркове было почти не слышно, хотя он был одним из самых обсуждаемых чиновников в свою бытность замглавы Администрации президента. Остается понять, зачем и кому нужно возвращение Суркова в публичное поле.