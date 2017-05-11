В Южной Корее избрали нового президента, которым стал Мун Чжэ Ин. Это произошло после того, как предыдущий президент Пак Кын Хе была отстранена от должности в результате импичмента. Этому, в свою очередь, предшествовал громкий коррупционный скандал, сопровождавшийся массовыми уличными протестами. Сейчас СМИ рассуждают о том, как могут измениться международные отношения в результате смены руководства в Южной Корее.

Одна из проблем, которую придется решать новому южнокорейскому президенту, пишет японско-британская газета Financial Times, - это определение регионального статуса его страны в ситуации растущей региональной напряженности. Статус сейчас находится в шатком положении, потому что, с одной стороны, нарастает напряженность в отношениях с Северной Кореей, а с другой стороны, охлаждаются отношения с Китаем, который недоволен тем, что США разместили в Южной Корее свои вооружения. Кроме того, статус снизился из-за недавнего внутриполитического скандала, увенчавшегося импичментом президента в начале этого года.

Памятник в Сеуле

Новым президентом стал бывший сотрудник спецслужб, и это, скорее всего, приведет к переменам в отношениях Сеула с США, Китаем и Северной Кореей. В частности, Мун Чжэ Ин уже выразил намерение улучшить отношения с КНДР. Кроме того, ожидается, что его внешняя политика будет меньше ориентироваться на США. Это значимо, потому что до недавнего времени для США Южная Корея была региональной площадкой для проведения жесткой политики в отношении КНДР. Мун Чжэ Ин скорее склоняется к диалогическому подходу, и это значит, что Южная Корея может оказаться для США менее покладистой союзницей.

Некоторому охлаждению в отношениях с США также способствовали недавние замечания американского президента Дональда Трампа. Например, после телефонного разговора с президентом Китая Си Цзиньпином Трамп заявил, что «Корея была частью Китая», а этот тезис большинство корейцев склонны оспаривать. Еще Трамп предложил Сеулу заплатить $1 млрд. за военную базу, которую США разместили на полуострове. Помимо этого, ракетный щит не понравился корейцам еще и потому, что из-за него испортились отношения с Китаем.

Американская газета Wall Street Journal в основном пишет о том, что в отношениях между Южной Кореей и США все не так уж плохо. Мун Чжэ Ин, конечно, с самого начала заговорил о намерении сблизиться с КНДР – в частности, о готовности отправиться в Пхеньян с визитом, но одновременно с этим новый президент также смягчил свою риторику в отношении США, которые он ранее жестко критиковал за размещение ракетного щита. Он даже оговорил, что у этого есть и хорошая сторона – собственно, обеспечение безопасности. Также он пообещал заняться укреплением союзничества с США.

Прибытие американской системы ПРО в Южную Корею

WSJ также оговаривает, что Трамп в среду поздравил Мун Чжэ Ина по телефону и пригласил его посетить Вашингтон, против чего Мун не возражал. Еще авторы отмечают, что американский Белый дом в своем заявлении не стал упоминать КНДР в качестве потенциальной угрозы безопасности. Это тоже следует считать некоторым реверансом в адрес намерения нового южнокорейского руководства наладить диалог.