Инвестаналитик Дмитрий Кумановский: Росатом остаётся безоговорочным лидером строительства энергоблоков поколения «3+»

Сроки пуска первого энергоблока АЭС «Барака» в ОАЭ будут сдвинуты с 2017 на 2018 год, сообщили в корпорации ENEC, владельце строящейся атомной станции – первой в Арабских Эмиратах. В сообщении ENEC отмечается, что перенос сроков вызван желанием достичь высшего качества исполнения работ и соблюдения требований безопасности после анализа, проведенного силами специалистов ENEC, энергокомпании Nawah Energy (совместное предприятие, созданное ENEC и KEPCO для эксплуатации АЭС «Барака») и международных экспертов. При принятии решения также «был учтен опыт строительства третьего энергоблока АЭС «Шин-Кори» в Корее, который является референтным для блоков в ОАЭ», отмечают в ENEC. В компании поясняют, что необходимо достаточное количество времени для проведения оценки международными экспертами и обеспечения соблюдения принятых в ядерной отрасли стандартов безопасности, а также совершенствования профессиональных навыков персонала атомной станции. АЭС «Барака» строится KEPCO с 2012 года по проекту APR-1400. Атомная станция будет состоять из четырех блоков.

Дмитрий Кумановский, начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»:

Строительство современных инновационных энергоблоков АЭС - это сложный, требующий высокого качества планирования процесс. Так как многие решения применяются впервые, то при малейшем нарушении технологий или качества строительства может потребоваться дополнительное время на проверку и испытания готового объекта. Также требуется высокий научный и инженерный потенциал сотрудников новой станции, чтобы грамотно эксплуатировать уникальное оборудование АЭС.

Совместному предприятию эмиратской ENEC и южнокорейской KEPCO, Nawah Energy Company, непросто дается выдерживание сроков строительства АЭС «Барака», ведь это первый энергоблок корейцев за рубежом. Ранее KEPCO заявляла, что выдерживает сроки строительства, поэтому перенос сроков загрузки топлива в первый из четырёх энергоблоков по южнокорейскому дизайну APR-1400 с мая 2017 года по причинам дополнительной проверки всех аспектов безопасности не удивляет. Это не должно значительно испортить имидж компании KEPCO как подрядчика. Блоки не являются серийными и потому оценивать качество строительства только по срокам нельзя.

У Росатома в свое время при пуске первого блока нового поколения ВВЭР-1200 тоже были сдвиги сроков окончания работ. Важно было, чтобы Нововоронежская АЭС-2 получила энергоблок без «детских болячек» нового проекта. Когда речь идёт об атомной энергии, важнее не сроки, а идеально завершенный, безопасный и готовый к эксплуатации проект. Такой референтный блок Росатом может теперь тиражировать в России и за рубежом.

Среда на мировом рынке атомных технологий очень конкурентная, поэтому пока зарубежные конкуренты испытывают сегодня трудности внедрения, Росатом, получивший аналогичный опыт необходимых доработок ранее, остаётся безоговорочным лидером строительства энергоблоков поколения «3+», строя ещё один блок на НВАЭС-2 и новые блоки на ЛАЭС-2.