Россия и США: сотрудничество неясной природы
Завершился визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США. В ходе визита 10 мая глава МИД России встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем и с президентом США Дональдом Трампом.
По итогам первых переговоров с президентом США Лавров провел пресс-конференцию в российском посольстве. Он заявил журналистам, что на встрече с американским президентом обсуждалась сирийская проблема, а также ситуация на Украине и что была достигнута договоренность решать международные проблемы сообща.
Вопрос санкций, по словам министра, не обсуждался. «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», – приводит информационное агентство РБК слова Лаврова.
Министр признал, что решить сразу все проблемы в отношениях между двумя странами не удастся. «Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы», – отметил Лавров. Он добавил, что президенты США и России планируют встретиться в июле на саммите G20.
Трамп, в свою очередь провел пресс-конференцию в Белом доме, где сообщил, что встреча с главой внешнеполитического ведомства России прошла «очень-очень хорошо». «У нас была очень-очень хорошая встреча с господином Лавровым. Мы хотим, чтобы ужасные убийства в Сирии были остановлены как можно скорее, и все мы работаем для достижения этой цели», – цитирует его высказывания информационное агентство Bloomberg.
СМИ по-разному оценивают, насколько удачной с точки зрения России и успешной была эта встреча и весь визит Лаврова в Соединенные Штаты в целом. Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Состоявшиеся встречи он расценил как символическое подтверждение приверженности обеих сторон к поддержанию связей.
«Думаю, американская администрация достаточно давно и ясно продемонстрировала, что она хочет поддерживать контакты с Москвой и, возможно, договориться о совместном решении каких-то проблем. О том же неоднократно говорило и российское руководство. Собственно говоря, подобные встречи и служат символическим подтверждением этой приверженности. Приводит ли это к каким-то практическим результатам? Пока еще нет, очевидно. Однако как будет дело продолжаться, не совсем понятно.
Ясно то, чего американское руководство в данный момент больше всего хочет от Российской Федерации. Хочет оно, с одной стороны, активного, а с другой – приемлемого для Соединенных Штатов участия России в ситуации в Сирии. Имеется в виду, что Россия могла бы вложить в это значительно больше ресурсов, в том числе и путем направления непосредственно боевой силы в Сирию, не для защиты Асада, а для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России организация – прим.ред.). Дело в том, что основным направлением американской дипломатии по отношению к России является именно это.
Российское руководство, однако, на данный момент заинтересовано прежде всего в укреплении позиции Асада в предстоящем переговорном процессе, а борьба против «Исламского государства» для Асада носит довольно-таки переферийный характер. Хотя что-то он и делает на этом направлении.
Понятно, что для России подобное изменение позиции по Сирии потребует довольно значительной смены приоритетов. Не уверен, что Россия готова на это пойти. Более того, я не уверен, что Россия может себе позволить пойти на более активное участие в сирийской ситуации на таких условиях.
В таком вот контексте и происходят эти встречи. Соединенные Штаты, я полагаю, рассказывают России, чего они хотят; Россия это выслушивает и говорит, что готова к совместной работе. Но природа этой совместной работы, полагаю, на данный момент совершенно неясна ни российскому руководству, ни американскому. Отсюда – те половинчатые и неопределенные итоги, которыми завершаются подобные встречи», – сказал Григорий Голосов.
Говоря об урегулировании украинской ситуации, вопрос о котором, по данным СМИ, также поднимался в ходе переговоров Лаврова и Трампа, эксперт высказал мнение, что высказывания сторон по этой теме в основном можно считать риторическими.
«Думаю, что для Соединенных Штатов важнее всего публично подтверждать свою приверженность решению украинского вопроса на тех основах, которые в свое время были сформулированы еще президентом Обамой. В свою очередь Российская Федерация высказывает по этому поводу свои обычные оговорки. И, в общем, я бы отнес эту тему к категории преимущественно риторики.
Понятно, что почвы для компромисса между Соединенными Штатами и Россией именно по украинскому вопросу нет. Но я не думаю, что этот вопрос играет центральную роль на тех переговорах, что сейчас идут за кулисами. Я полагаю, что в центре переговоров – да этого, собственно говоря, никто и не скрывает – находится именно Сирия», – объяснил Григорий Голосов.
Ранее политолог уже отмечал, что Трамп желал бы заключить сделку с Россией по некоторым вопросам, пусть даже сейчас для этого нет возможности.
«Я всегда говорил и сейчас считаю, что Трамп действительно хочет заключить сделку с Россией по каким-то вопросам, но факт состоит в том, что никаких условий для такой сделки, которые были бы приемлемы, он России предложить не может. И причина этого состоит в том, что Россия на данный момент не хочет идти ни на какие уступки, которые были бы приемлемыми для Соединенных Штатов», – сказал Григорий Голосов в беседе с «Полит.ру».
Он убежден, что Трамп не будет прерывать контактов с российским руководством и что именно о нежелании прерывать их свидетельствовал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.
«Визит Тиллерсона в этом отношении был просто необходим. Естественно, Трамп и Соединенные Штаты хотят поддерживать отношения с другими важными политическими игроками. И сам по себе визит Тиллерсона, свидетельствуя о том, что Трамп не хочет оставаться совсем без контактов с российским руководством, не говорит о том, что эти контакты приведут к какому-то улучшению ситуации. Это просто способ разговора», – объяснил эксперт.