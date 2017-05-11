Завершился визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в США. В ходе визита 10 мая глава МИД России встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а затем и с президентом США Дональдом Трампом.

По итогам первых переговоров с президентом США Лавров провел пресс-конференцию в российском посольстве. Он заявил журналистам, что на встрече с американским президентом обсуждалась сирийская проблема, а также ситуация на Украине и что была достигнута договоренность решать международные проблемы сообща.

Вопрос санкций, по словам министра, не обсуждался. «Санкции мы не обсуждаем. Это не наша проблема, это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас», – приводит информационное агентство РБК слова Лаврова.

Министр признал, что решить сразу все проблемы в отношениях между двумя странами не удастся. «Но то, что есть желание двигаться именно в этом направлении, это позитив. И президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы», – отметил Лавров. Он добавил, что президенты США и России планируют встретиться в июле на саммите G20.

Флаги стран участниц G20

Трамп, в свою очередь провел пресс-конференцию в Белом доме, где сообщил, что встреча с главой внешнеполитического ведомства России прошла «очень-очень хорошо». «У нас была очень-очень хорошая встреча с господином Лавровым. Мы хотим, чтобы ужасные убийства в Сирии были остановлены как можно скорее, и все мы работаем для достижения этой цели», – цитирует его высказывания информационное агентство Bloomberg.

СМИ по-разному оценивают, насколько удачной с точки зрения России и успешной была эта встреча и весь визит Лаврова в Соединенные Штаты в целом. Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Григорий Голосов, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Состоявшиеся встречи он расценил как символическое подтверждение приверженности обеих сторон к поддержанию связей.

«Думаю, американская администрация достаточно давно и ясно продемонстрировала, что она хочет поддерживать контакты с Москвой и, возможно, договориться о совместном решении каких-то проблем. О том же неоднократно говорило и российское руководство. Собственно говоря, подобные встречи и служат символическим подтверждением этой приверженности. Приводит ли это к каким-то практическим результатам? Пока еще нет, очевидно. Однако как будет дело продолжаться, не совсем понятно.

Ясно то, чего американское руководство в данный момент больше всего хочет от Российской Федерации. Хочет оно, с одной стороны, активного, а с другой – приемлемого для Соединенных Штатов участия России в ситуации в Сирии. Имеется в виду, что Россия могла бы вложить в это значительно больше ресурсов, в том числе и путем направления непосредственно боевой силы в Сирию, не для защиты Асада, а для борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России организация – прим.ред.). Дело в том, что основным направлением американской дипломатии по отношению к России является именно это.

Российское руководство, однако, на данный момент заинтересовано прежде всего в укреплении позиции Асада в предстоящем переговорном процессе, а борьба против «Исламского государства» для Асада носит довольно-таки переферийный характер. Хотя что-то он и делает на этом направлении.

Сирия. Башар Асад на демонстрации

Понятно, что для России подобное изменение позиции по Сирии потребует довольно значительной смены приоритетов. Не уверен, что Россия готова на это пойти. Более того, я не уверен, что Россия может себе позволить пойти на более активное участие в сирийской ситуации на таких условиях.

В таком вот контексте и происходят эти встречи. Соединенные Штаты, я полагаю, рассказывают России, чего они хотят; Россия это выслушивает и говорит, что готова к совместной работе. Но природа этой совместной работы, полагаю, на данный момент совершенно неясна ни российскому руководству, ни американскому. Отсюда – те половинчатые и неопределенные итоги, которыми завершаются подобные встречи», – сказал Григорий Голосов.

Говоря об урегулировании украинской ситуации, вопрос о котором, по данным СМИ, также поднимался в ходе переговоров Лаврова и Трампа, эксперт высказал мнение, что высказывания сторон по этой теме в основном можно считать риторическими.

«Думаю, что для Соединенных Штатов важнее всего публично подтверждать свою приверженность решению украинского вопроса на тех основах, которые в свое время были сформулированы еще президентом Обамой. В свою очередь Российская Федерация высказывает по этому поводу свои обычные оговорки. И, в общем, я бы отнес эту тему к категории преимущественно риторики.

Понятно, что почвы для компромисса между Соединенными Штатами и Россией именно по украинскому вопросу нет. Но я не думаю, что этот вопрос играет центральную роль на тех переговорах, что сейчас идут за кулисами. Я полагаю, что в центре переговоров – да этого, собственно говоря, никто и не скрывает – находится именно Сирия», – объяснил Григорий Голосов.

Ранее политолог уже отмечал, что Трамп желал бы заключить сделку с Россией по некоторым вопросам, пусть даже сейчас для этого нет возможности.

«Я всегда говорил и сейчас считаю, что Трамп действительно хочет заключить сделку с Россией по каким-то вопросам, но факт состоит в том, что никаких условий для такой сделки, которые были бы приемлемы, он России предложить не может. И причина этого состоит в том, что Россия на данный момент не хочет идти ни на какие уступки, которые были бы приемлемыми для Соединенных Штатов», – сказал Григорий Голосов в беседе с «Полит.ру».

Он убежден, что Трамп не будет прерывать контактов с российским руководством и что именно о нежелании прерывать их свидетельствовал визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

«Визит Тиллерсона в этом отношении был просто необходим. Естественно, Трамп и Соединенные Штаты хотят поддерживать отношения с другими важными политическими игроками. И сам по себе визит Тиллерсона, свидетельствуя о том, что Трамп не хочет оставаться совсем без контактов с российским руководством, не говорит о том, что эти контакты приведут к какому-то улучшению ситуации. Это просто способ разговора», – объяснил эксперт.