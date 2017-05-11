На президентских выборах во Франции в минувшее воскресенье победил кандидат-центрист Эммануэль Макрон. С тех пор СМИ неустанно обсуждают это событие.

Financial Times пишет, что победа Макрона представляет собой некоторое облегчение для евроистеблишмента в Брюсселе, но еще не отменяет угрозу политической нестабильности в ЕС под напором евроскептиков. В начале этого года некоторые политические аналитики выражали опасения, что мировая волна популизма, начавшаяся в 2016 г. и проявившаяся в форме решения Британии выйти из ЕС и избрания Дональда Трампа президентом США, теперь захлестнет всю Европу. Эти прогнозы были преувеличением. Точно так же неосторожными могут быть суждения о том, что раз Макрон победил, то опасность миновала.

Wall Street Journal пишет, что противоречия во Франции выборами не закончились. Многие избиратели по-прежнему считают, что глобализация, на которую ориентируется Макрон, угрожает их благополучию. Прежде всего, это касается проблем с трудоустройством. Макрон сумел привлечь к себе симпатии избирателей, связанных с внешней торговлей, которым важно сохранение тесных экономических связей с внешним миром.

Но это еще не значит, что его сторонников будут поддерживать на парламентских выборах, которые состоятся в июне. А эти выборы будут иметь ключевое значение для воплощения дальнейших планов Макрона по оживлению французской экономики. Собственно, за Макрона и голосовали, в первую очередь, из страха перед неопределенностью изменений, которые обещала его оппонентка Марин Ле Пен. Но на парламентских выборах как раз сторонники Ле Пен могут получить преимущество перед сторонниками Макрона.

Плакат кандидата Марин Ле Пен

В другом материале WSJ пишет о том, что новые предложения Макрона по улучшению экономики уже вызывают у французов протест. Специфика в том, что вся предвыборная кампания Макрона строилась вокруг перспективы реформ, которые сделают экономику более конкурентоспособной. В частности, речь шла о снижении корпоративных налогов и смягчении регулирования бизнесов. Одной из заявленных целей было сокращение безработицы. Вопрос в том, насколько ему удастся выполнить обещания.

Экономические предложения Макрона – это попытка применить к Франции уроки, извлеченные из опыта Германии и скандинавских стран, которые смогли найти баланс между свободой предпринимательства и социальными гарантиями. Велика вероятность, что для применения этого опыта Макрон начнет давить на профсоюзы, которые во Франции весьма влиятельны. Таким образом, важным шагом к реформам будет борьба с сопротивляющимися профсоюзами, и это может стать для него серьезным вызовом.

На самом деле, оговаривает WSJ, Макрон далек от преклонения перед свободным рынком. В некоторых частях своей программы он демонстрирует традиционную для французского управления склонность к государственному вмешательству в экономику. Еще в бытность свою министром экономики он целенаправленно повышал влияние государства в некоторых крупных компаниях, в том числе в Renault. В своей новой программе он собирается сохранить неизменными часть социальных гарантий, что может несколько разочаровать бизнесменов.