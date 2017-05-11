Победа Макрона: что дальше
На президентских выборах во Франции в минувшее воскресенье победил кандидат-центрист Эммануэль Макрон. С тех пор СМИ неустанно обсуждают это событие.
Financial Times пишет, что победа Макрона представляет собой некоторое облегчение для евроистеблишмента в Брюсселе, но еще не отменяет угрозу политической нестабильности в ЕС под напором евроскептиков. В начале этого года некоторые политические аналитики выражали опасения, что мировая волна популизма, начавшаяся в 2016 г. и проявившаяся в форме решения Британии выйти из ЕС и избрания Дональда Трампа президентом США, теперь захлестнет всю Европу. Эти прогнозы были преувеличением. Точно так же неосторожными могут быть суждения о том, что раз Макрон победил, то опасность миновала.
Wall Street Journal пишет, что противоречия во Франции выборами не закончились. Многие избиратели по-прежнему считают, что глобализация, на которую ориентируется Макрон, угрожает их благополучию. Прежде всего, это касается проблем с трудоустройством. Макрон сумел привлечь к себе симпатии избирателей, связанных с внешней торговлей, которым важно сохранение тесных экономических связей с внешним миром.
Но это еще не значит, что его сторонников будут поддерживать на парламентских выборах, которые состоятся в июне. А эти выборы будут иметь ключевое значение для воплощения дальнейших планов Макрона по оживлению французской экономики. Собственно, за Макрона и голосовали, в первую очередь, из страха перед неопределенностью изменений, которые обещала его оппонентка Марин Ле Пен. Но на парламентских выборах как раз сторонники Ле Пен могут получить преимущество перед сторонниками Макрона.
В другом материале WSJ пишет о том, что новые предложения Макрона по улучшению экономики уже вызывают у французов протест. Специфика в том, что вся предвыборная кампания Макрона строилась вокруг перспективы реформ, которые сделают экономику более конкурентоспособной. В частности, речь шла о снижении корпоративных налогов и смягчении регулирования бизнесов. Одной из заявленных целей было сокращение безработицы. Вопрос в том, насколько ему удастся выполнить обещания.
Экономические предложения Макрона – это попытка применить к Франции уроки, извлеченные из опыта Германии и скандинавских стран, которые смогли найти баланс между свободой предпринимательства и социальными гарантиями. Велика вероятность, что для применения этого опыта Макрон начнет давить на профсоюзы, которые во Франции весьма влиятельны. Таким образом, важным шагом к реформам будет борьба с сопротивляющимися профсоюзами, и это может стать для него серьезным вызовом.
На самом деле, оговаривает WSJ, Макрон далек от преклонения перед свободным рынком. В некоторых частях своей программы он демонстрирует традиционную для французского управления склонность к государственному вмешательству в экономику. Еще в бытность свою министром экономики он целенаправленно повышал влияние государства в некоторых крупных компаниях, в том числе в Renault. В своей новой программе он собирается сохранить неизменными часть социальных гарантий, что может несколько разочаровать бизнесменов.