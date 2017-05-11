Государство долго добивалось того, чтобы социально ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) были отделены от политики. Но сейчас, когда в профильный закон внесены специальные поправки, а финансирование таких организаций зачастую берет на себя правительство, оказалось, что от политики далеко уйти не удалось.

Представители Фонда президентских грантов, который в том числе распределяет финансирование между СО НКО, примут участие во Втором форуме социальных инноваций в Красногорске и в форуме «Единой России», посвященном проблемам СО НКО, который пройдет в Ярославле. Оба мероприятия запланированы на июнь. Об этом «Известиям» рассказали собеседники в «Единой России» и подтвердил директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Таким образом, отмечает издание, «Единая Россия» планирует стать посредником между государством и СО НКО, по крайней мере в вопросе финансирования.

Валерий Рязанский Совет Федерации

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что в программе форума ЕР — обсуждение вопросов «доступа НКО к предоставлению услуг в социальной сфере и поддержка социально ориентированных организаций». «Мы осознаем, что развитие третьего сектора необходимо стране. Этому вопросу на форуме социальных инноваций будет посвящен круглый стол, на котором представители дирекции Фонда президентских грантов расскажут участникам, в том числе и представителям НКО, о том, что же изменилось в системе розыгрыша президентских грантов», — пояснил «Известиям» Валерий Рязанский.

А по словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, грантовая поддержка прежде всего важна для НКО, реализующих программы помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «НКО во всех случаях должны уметь заявить о себе. А этому надо учить. "Единая Россия" будет активно использовать площадку форума для обсуждения этой темы и особенно — темы развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО. Возможно, в итоге мы выйдем на новые законодательные решения», — объяснила она.

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Напомним, о том, что государство должно предоставлять социально ориентированным НКО дополнительные преференции в ноябре 2016 года заявил президент Владимир Путин. Он также объявил, что гражданский сектор доказал свою зрелость, и призвал всех общественников активнее развивать «механизмы общественного контроля».

В концепцию развития НКО, которая была создана по поручению президента Общественной палатой совместно с экспертным сообществом, был включен блок экономических льгот и преференций. Например, в проекте концепции предусматривается поддержка бизнеса, который жертвует СО НКО средства, в том числе через льготу по налогу на прибыль для юрлиц-жертвователей СО НКО. Также в концепции была рекомендация регионам предоставлять льготу по налогу на имущество юрлиц с учетом пожертвований, предоставляемых СО НКО. Сами СО НКО предлагалось освободить от уплаты налогов на имущество, транспорт и землю при условии направления сэкономленных средств на уставную деятельность.

Впрочем, до введения реальных льгот пока не дошло, так что поиск финансирования для НКО до сих пор является одним из самых сложных вопросов, чем, очевидно, и хочет воспользоваться «Единая Россия».