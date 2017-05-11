Пока в России праздновали День Победы, нефть постепенно дорожала. Утром в среду за баррель нефти марки Brent с поставкой в июле давали уже 49 долларов, это на 0,51% больше, чем в начале торгов.

На этом фоне рубль несколько укрепляется: на Московской бирже в среду доллар подешевел на 15 копеек, и евро — сразу на 90 копеек.

Аналитики считают, что рынки реагируют на сообщения о сокращении поставок нефти государственной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в Азию в июне. Это связано с высоким сезоном потребления энергии внутри страны — летом в Саудовской Аравии растет потребление электричества из-за необходимости охлаждения помещений.

Отель в Дубае

Также считается, что цены на нефть растут из-за сокращения запасов этого топлива в Соединенных Штатах: за неделю по 5 мая они сократились на 5,789 миллиона баррелей.

В тоже время не стоит забывать о более долгосрочных тенденция. Напомним, в конце 2016 года члены ОПЕК договорились сократить производство нефти почти на 1,2 млн баррелей сутки в течение первого полугодия 2017 года. Позже к этой инициативе присоединились еще 11 государств, в том числе и Россия — они обязались сократить добычу на 0,6 млн баррелей в сутки.

Сделка действует до начала лета. После этого состоится заседание мониторинговой комиссии, которая оценит влияние стран-участник соглашения на рынок. Пока что, насколько можно судить, соглашение фактически провалилось: даже те страны, которые действительно снижают добычу, компенсируют это увеличением продаж своих запасов. 25 мая в Вене состоится очередное заседание картеля, на котором, как ожидается, будет принято решение о продлении договоренностей.

При этом стоит иметь в виду, что Соединенные Штаты, которые, по словам Дональда Трампа, должны в ближайшее время не просто обеспечить себе энергетическую независимость, но могут добиться «энергетического доминирования», снижать добычу никому не обещали. А добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в этом году выходит на операционную рентабельность при цене в коридоре $45-$50 за баррель, об этом пишет Financial Times. Три года назад, во время кризиса, вызванного падением цен, эксперты говорили о рентабельности на уровне $70 за баррель.

Добыча сланцевой нефти в США

Сейчас в США объемы бурения растут даже быстрее, чем во время пика сланцевой революции 2014 году, количество работающих буровых более чем удвоилось за год, с 248 дo 598. За три года втрое выросла средняя отдача пробуренных скважин: с 217 до 662 баррелей в сутки. Это позволяет экспертам предсказывать рост добычи на 10-15% в год в ближайшие годы и делает совершенно реальным прогноз EIA рекордной добычи в США на уровне 10 млн баррелей в сутки.

FT отмечает, что, возможно единственное, что может остановить рост добычи легкой нефти в США — ее собственный успех. Наращивание добычи выгодно всем по отдельности, но в целом может привести к затовариванию рынка и его обрушению.