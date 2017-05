Акустические качества скрипок, созданных итальянским мастером Антонио Страдивари (1644 – 1737) считаются непревзойденными. Обычно полагают, что даже лучшие современные инструменты уступают им. Когда скрипки работы Страдивари попадают на аукционы, их цена составляет миллионы долларов. Рекорд стоимости был поставлен в 2011 года, когда за 15,9 млн. долларов была продана скрипка «Леди Блант», названная по первой известной владелице – внучке поэта Байрона, леди Энн Блант. Средняя цена на инструмент самого высокого класса, созданный современным мастером, составляет 132 тысячи долларов. Тем не менее, при проведенном недавно двойном слепом испытании, когда ни слушатели, ни сами музыканты не знали, кто на каком инструменте играет, звучание современных скрипок было оценено выше.

Слепые испытания с участием скрипок работы Страдивари проводятся не впервые. Уже неоднократно было продемонстрировано, что слушатели не могут отличить их от других скрипок. В 2014 году Клаудия Фритц (Claudia Fritz), музыкальный акустик из Университета Пьера и Мари Кюри, и Джозеф Кертин (Joseph Curtin), скрипичный мастер из Анн-Арбора, штат Мичиган, сообщили, что в двойном слепом тесте с тринадцатью современными инструментами и девятью скрипками старых итальянских мастеров десять высококлассных скрипачей в большинстве предпочли новые скрипки старым.

Скрипка Страдивари в Королевском дворце в Мадриде. Фото: Wikimedia Commons

Нынешний эксперимент был проведен в парижском пригороде Венсенн. В нем использовались три скрипки Страдивари и три высококлассные современные скрипки. Скрипач-виртуоз играл один и тот же отрывок – например, пять тактов из концерта Чайковского для скрипки с оркестром (опус 35) – на каждой из девяти возможных пар инструментов. Затем второй музыкант исполнял на другой музыкальный фрагмент. Порядок инструментов в парах был неизвестен слушателям. Чтобы музыканты тоже не знали, на какой скрипке они играют, на них были надеты специально модифицированные очки, похожи на те, что используют при работе сварщики.

Музыкальные фрагменты исполнялись скрипачами как соло, так и в сопровождении оркестра. 55 слушателей оценивали звучание скрипок на бланках, где инструменты обозначались как «скрипка A» и «скрипка B». Критерии оценки определяли сами слушатели. Затем исследователи обработали результаты и выяснили, что звучание новых скрипок в среднем оценивается лучше, чем старых. Как говорит Клаудия Фритц, полученный результат статистически однозначен.

Второе испытание было проведено той же командой в Нью-Йорке с другими скрипками Страдивари и другими современными инструментами. На этот раз скрипачи играли только без сопровождения оркестра. И снова анкеты 82 слушателей показали, что скрипки современных мастеров играли лучше.

Скрипичный мастер Кристофер Жермен (Christopher Germain) из Филадельфии, член Американского скрипичного общества, который не принимал участие в испытании, назвал его результаты потрясающими. «Я думаю, на всем действительно полезно освободиться от фольклора и так далее и сосредоточиться на том, что мы слышим», – говорит он.

Джозеф Кертин полагает, что результаты тестов не приведут к снижению цен на скрипки работы Страдивари и других «старых итальянцев». Но, по его мнению, профессиональные скрипачи смогут получить инструмент самого высокого уровня, не тратя на него целое состояние, так что это хорошая новость прежде всего для нынешних исполнителей. Клаудия Фритц также обращает внимание на то, что при оценке звука скрипки нельзя полностью игнорировать психологию восприятия. Если слушатель знает, что перед ним звучит легендарный инструмент работы Страдивари, это неминуемо влияет на него, и этот эффект отключить невозможно.

По поводу «секрета Страдивари» мастер Кристофер Жермен полагает, что такое понятие ошибочно. По ее мнению, не существует одного «секрета», делающего скрипки работы Антонио Страдивари уникальными. Гениальный мастер путем долгих поисков нашел множество решений, касающихся как состава лака, так и толщины деки, структуры древесины и других параметров скрипки, поэтому считать, что есть какой-то один «секрет» ошибочно. Жермен говорит, что считать успех скрипок Страдивари результатом одной успешной находки – это как если бы он полагал, что, зная рецепт краски Микеланджело, сможет написать Сикстинскую капеллу.

Результаты эксперименты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.